Mặc gì đi làm ngày rét mướt: 4 công thức đơn giản, đủ ấm áp mà vẫn chuẩn thanh lịch

Khi mùa đông đến gần, những cơn gió lạnh càng trở nên dữ dội hơn, khiến việc diện đồ công sở vừa ấm áp, vừa thanh lịch trở thành một bài toán khó. Nhưng đừng lo, dưới đây là 4 công thức mix đồ hoàn hảo giúp nàng công sở vừa giữ ấm, vừa tạo nên vẻ ngoài sang trọng và tinh tế, dù cho thời tiết có lạnh đến đâu.

Áo dạ lửng và quần dài

Một trong những set đồ được yêu thích trong mùa đông chính là combo áo dạ lửng với quần dài. Áo dạ lửng là item không bao giờ lỗi mốt, luôn mang đến vẻ ngoài sang trọng và thanh lịch. Tuy nhiên, để không bị lạnh trong những ngày rét mướt, nàng có thể kết hợp áo dạ lửng với những chiếc quần dài ôm dáng hoặc quần âu. Quần dài không chỉ giữ ấm mà còn tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, phù hợp với môi trường công sở.

Với áo dạ lửng, bạn có thể chọn màu sắc trung tính như đen, camel, hoặc xám để dễ dàng phối đồ. Một chiếc áo dạ dài đến ngang hông không chỉ tôn dáng mà còn giúp bạn thoải mái di chuyển. Để set đồ thêm phần thời thượng, bạn có thể phối cùng những đôi giày cao gót hoặc boots da, tạo nên sự cân đối giữa ấm áp và thanh lịch.

Áo khoác dài và quần ống suông

Áo khoác dài là một lựa chọn tuyệt vời để bảo vệ cơ thể khỏi gió lạnh mà vẫn giữ được vẻ ngoài thanh lịch, đặc biệt là những chiếc áo khoác dài qua gối. Kết hợp áo khoác dài với quần ống suông là một công thức mix đồ cực kỳ phù hợp cho những ngày mùa đông, vừa ấm áp lại vô cùng thoải mái khi làm việc.

Quần ống suông không chỉ giúp nàng công sở thoải mái di chuyển mà còn tạo cảm giác thanh thoát, thon gọn. Một chiếc áo khoác dáng dài kết hợp với quần ống suông sẽ giúp nàng có một bộ trang phục hoàn hảo, vừa đủ ấm áp, lại không quá rườm rà. Bạn có thể chọn áo khoác dài màu sáng như be, trắng, hoặc những màu pastel nhẹ nhàng, rất phù hợp với không khí lạnh lẽo của mùa đông nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, dễ chịu.

Ngoài ra, set đồ này có thể kết hợp cùng những đôi giày mũi nhọn hoặc boot cao cổ, vừa tạo sự cân đối cho đôi chân, lại giữ được sự hiện đại và trẻ trung.

Áo phao và quần dài/chân váy công sở

Trong những ngày đông giá lạnh, áo phao là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Tuy nhiên, để vẫn giữ được nét thanh lịch tới công sở, bạn nên chọn những mẫu áo phao dáng ngắn hoặc trung bình, thay vì những chiếc áo phao quá dày và to bản. Những chiếc áo phao dáng ngắn không chỉ giúp bạn giữ ấm mà còn rất dễ phối với các loại trang phục khác.

Nếu bạn yêu thích phong cách công sở thanh lịch, hãy kết hợp áo phao với quần âu dài hoặc chân váy midi. Quần âu dáng đứng sẽ tạo nên một vẻ ngoài lịch sự, còn chân váy midi lại giúp bạn khoe khéo đôi chân thon gọn mà vẫn rất kín đáo. Để tăng thêm sự nổi bật cho bộ đồ, bạn có thể kết hợp áo phao cùng một chiếc túi xách cầm tay hoặc đeo chéo, tạo điểm nhấn cho toàn bộ set đồ.

Set váy vải dày dặn

Váy công sở vào mùa đông cũng là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn biết cách mix&match để giữ ấm. Tuy nhiên, không phải loại váy nào cũng phù hợp cho mùa lạnh, mà nàng nên chọn những chiếc váy có chất liệu vải dày dặn, như vải tweed, vải dạ, hoặc vải wool, vừa giữ ấm lại vừa tạo nên vẻ ngoài thanh thoát.

Một chiếc váy liền với đường cắt ôm vừa phải sẽ giúp nàng công sở tôn lên những đường cong cơ thể mà không lo bị lạnh. Bạn có thể mix váy dày với những đôi boots cao cổ, hoặc giày oxford để hoàn thiện phong cách thanh lịch, nhưng vẫn rất ấm áp. Nếu thời tiết quá lạnh, một chiếc áo khoác ngoài nhẹ nhàng hoặc blazer dáng dài sẽ giúp bạn giữ được vẻ ngoài sang trọng mà không làm mất đi tính thời trang.

Các gam màu tối như đen, navy, hoặc màu đất sẽ luôn dễ dàng phối hợp, nhưng nếu bạn muốn một chút sắc màu tươi mới trong mùa đông, có thể thử với những tông màu trung tính như beige, camel hoặc một chiếc váy với họa tiết cũng rất thích hợp để tạo điểm nhấn.

Ảnh: Sưu tầm