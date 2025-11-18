Hoàng hậu Thái Lan từng là tiếp viên hàng không: U50 đẹp lộng lẫy như minh tinh trong chuyến công du nước ngoài

Theo Sohu đưa tin , chuyến công du 5 ngày của Quốc vương Thái Lan và Hoàng hậu Suthida tới Trung Quốc đã khép lại với loạt khoảnh khắc gây bão mạng. Đây là lần đầu tiên nhà vua tới Trung Quốc kể từ khi lên ngôi, truyền thông nước bạn đánh giá cả hai đều tỏ ra vô cùng mãn nguyện với hành trình này.

Trong loạt ảnh tại sân bay trước khi lên chuyên cơ trở về, Quốc vương mặc khoác áo măng tô, tươi cười vẫy tay, trong khi Hoàng hậu Suthida xuất hiện cạnh chồng với chiếc áo choàng dáng cape, găng tay đen thanh lịch.

Giữa thời tiết gần 0 độ C, bà vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh. Trước khi rời đi, hai vợ chồng còn chụp ảnh chung với cộng đồng người Thái tại khách sạn. Hoàng hậu luôn giữ nụ cười rạng rỡ với thần thái dịu dàng, thoải mái. Ở tuổi 47, khí chất và nhan sắc của Hoàng hậu được nhận xét là đỉnh cao.

5 ngày 8 bộ trang phục: Hoàng hậu biến chuyến công du thành sàn diễn thời trang

Tờ Sohu chia sẻ chi tiết, trong chuyến thăm lần này, Hoàng hậu Suthida gần như biến mỗi điểm dừng chân thành một runway riêng. Suốt 5 ngày, bà thay tổng cộng 8 bộ trang phục, tất cả đều là gam màu đen trang nhã, phù hợp thời điểm quốc tang của Thái Lan, nhưng vẫn sang trọng và đầy biến hóa.

Mỗi bộ trang phục đều đi kèm kiểu tóc búi gọn tinh tế, mềm mại nhưng vẫn quyền lực. Trong quốc yến, bà Suthida diện bộ trang phục hoàng gia Thái được cải biên hiện đại của nhà mốt ATELIER PICHITA, phối cùng chiếc túi mây đan Yan Lipao - món đồ yêu thích của Hoàng Thái Hậu. Reuters nhận xét bộ đồ "cân bằng hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại". Sự kết hợp giữa cổ đứng, khuy cài Trung Hoa và tông đen - vàng khiến bà trông lộng lẫy không kém minh tinh.

Trong chuyến thăm trung tâm giáo dục, bà mặc đầm đen dáng chữ A, nhấn nhá bằng dải ruy băng chuyển sắc trước ngực, phối giày cao 10 cm tăng khí chất. Một bộ đầm khác có chất liệu lụa bóng màu xanh đậm kết hợp hoa tai sapphire mang nét quý phái.

Khi đến trung tâm vũ trụ, Hoàng hậu đổi sang set đồ xám đậm với áo cape bất đối xứng, hoa văn kẻ dọc tinh tế. Chiếc cài áo hình lưỡi liềm và clutch cầm tay ánh bạc tạo nên tổng thể hài hòa.

Khi đến trung tâm AI, bà xuất hiện trong bộ đồ sọc đen bạc. Trong ngày đầu tại khách sạn, bà diện áo choàng kẻ ô xám, ấm áp mà vẫn sành điệu.

Kết thúc lịch trình, Hoàng hậu còn tranh thủ đi dạo ở khu thương mại Bắc Kinh. Bà mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, rẽ qua cửa hàng LOEWE một cách giản dị, tạo nên khoảnh khắc "relax" đầy bất ngờ của một nhân vật hoàng gia.

Dù ăn vận lộng lẫy Hoàng hậu vẫn gửi gắm sự tưởng nhớ Hoàng Thái Hậu vừa qua đời. Trong toàn bộ chuyến đi, Hoàng hậu Suthida đã chọn nhiều món trang sức là di vật của Hoàng Thái Hậu, như cách thể hiện sự tôn kính. Ví dụ, chiếc trâm nạm kim cương đính dải ruy băng trong quốc yến, hay trâm hình rùa với viên sapphire. Nhiều món khác như trâm hoa ruby hay trâm nơ kim cương, ngọc trai, đều là bảo vật truyền đời của Hoàng Thái Hậu.

Từ tiếp viên hàng không đến Hoàng hậu Thái Lan: Hành trình 6 năm thay đổi thần thái

Hoàng hậu Suthida, năm nay 47 tuổi, từng là một tiếp viên hàng không của Thai Airways và gia nhập quân ngũ năm 2010, bà có xuất thân gia giáo khi theo học tại một đại học Công giáo tư thục.

Sau khi quen biết Quốc vương, sự nghiệp của bà thăng tiến nhanh chóng. Hoàng hậu Suthida từng là chỉ huy Đội đặc nhiệm Cận vệ Hoàng gia, được gọi là "vệ sĩ của nhà vua" trong lễ sắc phong. Nhưng vì thân phận chênh lệch, thời gian đầu bà thường mang vẻ khiêm nhường quá mức, thậm chí lộ nét u buồn. Gương mặt thường căng thẳng, nụ cười gượng gạo - điều khiến hình ảnh của bà đôi lúc kém tự nhiên.

Thế nhưng kể từ khi trở thành Hoàng hậu năm 2019 và vị trí ngày một vững vàng, bà Suthida đã thay đổi hoàn toàn. Cơ mặt thả lỏng, nụ cười tự tin hơn rất nhiều. Nếu trước đây bà thường cười như đang giữ kẽ, thì nay lại là nụ cười rạng rỡ đúng chất người từng làm tiếp viên.

Tờ Sohu khen ngợi lối makeup của Hoàng hậu cũng tinh tế hơn: không còn má hồng đậm, lông mày kỳ lạ thay vào đó là những layout thanh lịch, làn da bóng khỏe. Thậm chí hình ảnh để mặt mộc của bà cũng khiến nhiều người khen đẹp tự nhiên và có khí chất.

Ngay cả tóc cũng được chăm chút kỹ. Từ kiểu búi sát da đầu, bà Suthida chuyển sang tóc búi phồng tạo độ dày, tăng vẻ quyền uy của một Hoàng hậu. Thần thái của bà cũng thay đổi: từ dáng vẻ e dè đi sau chồng, nay bà bước đi tự tin, vai thẳng, cằm cao, khí chất "mẫu nghi" rõ rệt.