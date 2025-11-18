Sao nữ từng vướng ồn ào với Song Joong Ki tung ảnh cưới đẹp như mơ

Showbiz Hàn vừa đón thêm tin vui với đám cưới của nữ diễn viên Kim Ok Bin. Ngày 16/11 vừa qua, nữ diễn viên 38 tuổi đã chính thức về chung một nhà với bạn trai doanh nhân. Đặc biệt, trước ngày trọng đại, Kim Ok Bin đã tung ra bộ ảnh cưới cực phẩm khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi.

Điều đầu tiên khiến netizen phải xuýt xoa chính là lớp makeup cực kỳ tinh tế của Kim Ok Bin trong loạt ảnh cưới. Làn da của cô được makeup artist chăm chút tỉ mỉ với lớp nền mỏng nhẹ, tông beige tự nhiên giúp tôn lên làn da trắng hồng vốn có. Điểm nhấn trên gương mặt được đặt ở đôi mắt với eyeliner mảnh mai, lông mi cong vút tự nhiên cùng phấn mắt tone nude.

Về trang phục, Kim Ok Bin gây ấn tượng với 3 mẫu váy cưới hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là thiết kế váy cúp ngực trắng muốt với chi tiết cut-out táo bạo và hiện đại. Cô kết hợp với mái tóc xoăn sóng bồng bềnh và đôi khuyên tai dài đính đá lấp lánh, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa sang trọng.

Bộ cánh thứ hai là thiết kế cá tính hơn với tone màu xanh lá mát mắt và lối đính kết dày đặc từ thân trên đến chân váy. Phần thân trên được đính đá dày đặc tạo hiệu ứng lấp lánh như ánh sao, trong khi phần chân váy xòe rộng được kết hợp giữa vải tulle mềm mại, tạo cảm giác như đang lơ lửng giữa đám mây.

Bộ váy cuối cùng là thiết kế ren trắng cổ điển kết hợp cùng khăn voan dài phủ đầu đầy lãng mạn - hình ảnh gần gũi nhất với concept cô dâu truyền thống mà người Hàn yêu thích. Chất liệu ren với họa tiết hoa nổi tinh xảo, phần thân trên ôm sát và chân váy xòe rộng cổ điển.

Ngoài ra, trong loạt ảnh đen trắng, Kim Ok Bin còn khoe chiếc nhẫn kim cương solitaire nổi bật với viên kim cương có kích thước "đáng nể". Toàn bộ bộ ảnh được thực hiện với tone màu pastel nhẹ nhàng, ánh sáng tự nhiên tràn ngập tạo cảm giác mơ màng, lãng mạn.

Theo công ty quản lý, đám cưới được tổ chức riêng tư với sự tham gia của người thân và bạn bè thân thiết. Công ty từ chối tiết lộ địa điểm và thời gian cụ thể để tôn trọng sự riêng tư của chú rể - một doanh nhân ngoài ngành giải trí.

Kim Ok Bin là cái tên quen thuộc với khán giả Việt Nam nhờ vai diễn ấn tượng trong bộ phim Cô Dâu Hà Nội (2005). Cô vào vai cô gái Hà Nội dịu dàng Lý Thị Vũ có chuyện tình lãng mạn với một bác sĩ Hàn Quốc do Lee Dong Wook thủ vai.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Kim Ok Bin cũng từng vướng vào ồn ào khi đóng chung với Song Joong Ki trong "Arthdal Chronicles" năm 2019. Trớ trêu thay, phim vừa chính thức bấm máy không lâu, tin đồn cặp đôi Song - Song ly hôn lại đột nhiên bùng phát dữ dội và Kim Ok Bin trở thành cái tên tiếp theo dinh nghi vấn "tiểu tam".

Sau nhiều năm tin đồn rơi vào quên lãng, bộ ảnh cưới của Kim Ok Bin sau khi đăng tải đã được cộng đồng mạng để lại hàng loạt bình luận chúc phúc: "Đẹp quá đi! Makeup nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật", "Váy cưới đính sequin xinh điên đi được", "37 tuổi mà vẫn trẻ trung, tươi tắn thế này".