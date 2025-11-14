Bắt đầu thất vọng về Anne Hathaway: Yêu nữ hàng hiệu của 20 năm trước có thể thành dĩ vãng

Bộ phim thời trang mang tính biểu tượng văn hoá: The Devil Wears Prada sẽ chính thức trở lại vào mùa hè 2026. Suốt những tháng qua, khi các hình ảnh hậu trường và teaser đầu tiên được hé lộ, hiệu ứng của bộ đôi Yêu nữ thích hàng hiệu: Andy Sachs (Anne Hathaway) và Miranda Priestly (Meryl Streep) đã phủ sóng mọi mặt trận, từ những người yêu phim đến tín đồ thời trang - tất cả đều hồi hộp chờ đón bữa tiệc thời trang mà siêu phẩm này đã làm được từ 2 thập kỷ trước.

Nhan sắc của nữ chính Anne Hathaway khi đi qua 20 năm thanh xuân giờ đây mang vẻ rực rỡ, chín muồi của người phụ nữ đã bước vào ngưỡng trung niên. Về thời trang, Andy Sachs của Anne Hathaway giờ đây liệu có còn đủ sức vượt qua cái bóng quá lớn của chính mình trong phần 1? Hay những lời ca tụng suốt thời gian qua theo ngôn ngữ hiện đại chỉ là "overrated" (đánh giá quá cao)?

Từ những tạo hình đã được hé lộ, Andy Sachs của Anne Hathaway trong phần 2 đến hiện tại có vượt qua thành công trong quá khứ?

Khi nhân vật mang theo "gánh nặng" quá khứ

Đầu tiên, nếu trông chờ được thấy những chiếc IT-bags mới nhất 2025 khi xem tác phẩm này thì qua loạt tạo hình đã được công bố của Anne Hathaway, người xem có thể sẽ đôi chút thất vọng. Item thường thấy nhất của Andy Sachs là một chiếc shoulder bag cỡ lớn từ Coach mà cô luôn đeo bên vai, chạy quanh những con phố cùng với dáng vẻ tất tả.

Chiếc túi rộng rãi, tiện lợi nhưng hơi kém thẩm mỹ này phải chăng là ý đồ của ekip muốn người xem không phải mất thời gian để nhớ ra Andy Sachs là cô nhân viên công sở bận rộn, một biên tập viên chăm chỉ luôn kè kè laptop bên người?

Nhớ lại phần 1, chính những item xa xỉ trong cảnh biến hình đã đánh dấu sự chuyển mình của Andy từ vịt con xấu xí thành "Chanel girl". Vậy mà ở phần 2, thay vì để nữ chính điệu đà xách trên tay túi Chanel 25 thời thượng, cô lại lùi về dùng túi Coach vintage?

Chiếc cặp tài liệu luôn bên mình làm giảm đi bao phần sang chảnh cho nhân vật, nhưng có thể là lựa chọn có chủ đích để giữ một Andy Sachs chân thật, gần gũi.

Phải nhắc lại, ở phần trước Andy Sachs được thiết lập là người từ chối hoàn toàn việc bị đồng hóa với thế giới thời trang xa hoa. Cô rời Runway với quyết tâm giữ lại bản ngã và theo đuổi con đường báo chí truyền thống. Sau ngần ấy năm, việc Andy Sachs trở lại vẫn chưa được tiết lộ mục đích và cả vị trí sự nghiệp hiện tại, tuy nhiên khả năng cao cô sẽ quay lại cùng "bà đầm thép" để cứu lấy tờ Runway sắp hết thời.

Từ dự đoán này, việc Andy Sachs giờ đây trở lại làm biên tập viên thời trang mà vẫn giữ phong cách "bình dân" có vẻ hợp lý về mặt tâm lý nhân vật. Thế nhưng, ở góc độ thị giác và kỳ vọng của khán giả - những người đến với phim vì yếu tố thời trang, đây có thể là một sự an toàn đáng tiếc.

Không biết 20 năm qua nữ chính làm công việc gì, nhưng chút lộn xộn trong phong cách ngày trở lại có vẻ đang cho thấy sau khi rời khỏi Runway, cô không thể là một "yêu nữ hàng hiệu" như đã từng.

Tương tự, blazer và gile đa dạng chất liệu, màu sắc cũng là món đồ được Andy Sachs diện liên tục khi đến toà soạn. Trong khi Miranda Priestly của Meryl Streep luôn toát lên vẻ quyền lực tuyệt đối qua từng bộ suit may đo hoàn hảo của Prada và Armani, thì Andy Sachs của Anne Hathaway lại được đóng khung tới lui trong những công thức an toàn: gọn gàng nhưng thiếu đi sự bất ngờ.

Anne Hathaway trông giống một nhân viên công sở trung lưu thay vì toả ra aura của một người làm trong giới thời trang.

Đồng tình là rất hợp lý khi để một người phụ nữ hơn 40 tuổi, có khí chất mặc blazer đi làm. Nhưng với tần suất thường xuyên cùng với cách phối chưa làm bật hẳn đẳng cấp (như Miranda Priestly) thì Andy Sachs đang bị lọt ở thế lưng chừng: chưa đủ chất girl boss nhưng lại khá cứng nhắc so với sự phóng khoáng mà một fashion editor hiện đại nên có.

Sự tương phản rõ rệt giữa Andy Sachs và Miranda Priestly cho thấy cô vẫn dưới cơ vị sếp quyền lực.

Công bằng mà nói, phong cách của Andy Sachs trong phần 2 cũng phản ánh bối cảnh thời trang 2025 khi quiet luxury lên ngôi sau nhiều năm logo-mania và maximalism "thống trị". Vấn đề là: quiet luxury sẽ cần rất nhiều nỗ lực styling để không trở nên nhạt nhòa trên màn ảnh và khán giả thì có thể cảm nhận được sự "đắt giá" ngay cả khi không có logo đập vào mắt. Đây tiếp tục là điểm mà tạo hình của Andy Sachs vẫn chưa ghi điểm: tốt nhưng chưa đủ wow.

Vai trò người dẫn dắt đã đổi ngôi

Một yếu tố quan trọng không thể không xét đến là The Devil Wears Prada 2 đã thay đổi người phụ trách thời trang chính, từ Patricia Field sang Molly Rogers.

Patricia Field là cái tên huyền thoại đứng sau thành công của Sex and the City và The Devil Wears Prada phần 1, nổi tiếng với khả năng tạo ra những iconic looks đậm cá tính, dám phá cách và luôn đi đầu xu hướng. Molly Rogers mặc dù cũng là stylist tài năng với portfolio ấn tượng nhưng nghiêng về sự tinh tế, classic. Nguyên nhân này có thể giải thích tại sao tạo hình của Anne Hathaway trong phần 2 lại an toàn như những gì đã được hé lộ.

Ở phần 1, sau công cuộc vịt hoá thiên nga khiến dân tình nức nở, Andy Sachs rời khỏi tờ Runway, tránh xa thế giới thời trang hào nhoáng nhưng cũng đầy mặt tối để tìm lại chính mình.

Sự thay đổi stylist không phải lúc nào cũng là điều tồi tệ, nhưng trong trường hợp của một tác phẩm có sức nặng hình ảnh như The Devil Wears Prada, việc mất đi bàn tay vàng của Patricia Field quả thật cũng là một rủi ro.

Kết

Thời trang của Anne Hathaway trong phần 2 chưa đủ thuyết phục, điều này có thể giải thích do tính sáng tạo phải chịu sự chi phối bởi hình tượng nhân vật chính. Ở năm 2025, nữ biên tập viên này đã ăn vận chỉn chu hơn so với hình ảnh đầu mùa 1, có lẽ ekip phim muốn giữ lại chút bản sắc riêng đủ để khán giả nhận ra Andy Sachs của những ngày đầu: nghiêm túc, non nớt và đôi chút luộm thuộm.

Andy Sachs không thể bỗng nhiên trở thành Miranda Priestly thứ 2, vì điều đó sẽ "phản bội" cá tính nhân vật của cô - người đã chọn giữ lại bản sắc riêng thay vì hòa tan vào thế giới thời trang hoa mỹ. Và biết đâu, đoạn kết của phần 2 sẽ tiếp tục là một màn "lột xác" phong cách cho nhân vật của Anne Hathaway.



