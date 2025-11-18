Ai đó hãy cứu lấy Lan Phương

Khi xuất hiện ở nửa sau của bộ phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh", Lan Phương đã nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Vai diễn Linh - cô giám đốc sản xuất xinh đẹp, thông minh nhưng lại là "tiểu tam" phá vỡ hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam) đã giúp nữ diễn viên ghi điểm mạnh với diễn xuất tự nhiên, từng cử chỉ ánh mắt đều toát lên sự xảo quyệt và ngạo mạn.

Nếu như vai chính thất do Phương Oanh đảm nhận là người phụ nữ thanh lịch có phong cách thời trang tao nhã, quý phái dù không quá đắt đỏ thì Lan Phương qua lối ăn mặc ngầm thể hiện nét ngọt ngào, mong manh và gợi cảm khiến các quý ông dễ siêu lòng.

Tuy nhiên mới đây một bộ cánh của Lan Phương khi lên sóng đã trở thành chủ đề đề netizen bàn tán. Trong cảnh quay, nữ diễn viên diện chiếc váy midi đen dáng xòe thanh lịch, thiết kế trễ vai nhẹ nhàng với phần tay áo ngắn vốn là item khá sang xịn và phù hợp với hình ảnh một giám đốc trẻ thành đạt.

Điều khiến netizen ngã ngửa chính là đôi giày mà stylist chọn để phối cùng: một đôi sneaker chunky trắng, kiểu giày thể thao có đế cao su dày, phần mũi giày cong nhìn rõ cả đế giày màu đen. Sự kết hợp này lập tức tạo nên một "thảm họa" thời trang khiến tổng thể outfit mất đi hoàn toàn vẻ thanh lịch, sang trọng vốn có. Hàng loạt bình luận chỉ trích đổ dồn về outfit này: "Đôi giày khiến cái mồ của mình giựt giựt", "Stylist bị sao ý nhỉ", "Ở bên Hàn thấy mặc bánh bèo đi giày thể thao nó đẹp mà đây nhìn lạ lắm"...

Đáng nói là không ít netizen cho rằng đây là lỗi từ phía stylist chứ không phải lỗi của diễn viên, bởi ngoài đời Lan Phương vốn có gu thời trang khá tinh tế và ít khi mắc lỗi trang phục nghiêm trọng như thế này.

Thực tế, việc phối váy midi với giày sneaker không hẳn là một công thức sai lầm. Xu hướng mix & match giữa trang phục nữ tính với giày thể thao đã tồn tại từ lâu, đặc biệt phổ biến ở các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, và Trung Quốc - nơi mà người dân thường xuyên có tần suất đi bộ nhiều trong ngày. Ở Hàn Quốc, không hiếm hình ảnh các cô gái diện váy midi thanh lịch kết hợp với sneaker trắng vừa thoải mái vừa năng động. Tại Nhật Bản, phong cách này còn được ưa chuộng hơn mang đến cảm giác mặc đẹp một cách tự nhiên nhất.

Nguyên nhất khiến outfit của Lan Phương thất bại có thể giải thích do cách phối và tỉ lệ tổng thể: Tỉ lệ chân của nữ diễn viên cao trên 1,5m bị nuốt chửng. Đây chính là lỗi lớn nhất của outfit này. Với chiếc váy midi dài ngang bắp chân kết hợp với đôi sneaker chunky có đế quá cao khiến phần cổ chân và bắp chân trông ngắn hơn. Thêm vào đó, màu trắng của giày lại càng nổi bật, thu hút sự chú ý, khiến người nhìn tập trung vào phần chân mà tỉ lệ đã không được đẹp.

Thiếu phụ kiện cũng là yếu tố khiến outfit mất điểm nhấn. Nếu trang phục được bổ sung một chiếc túi xách cỡ lớn hay áo blazer/cardigan để thu hút sự chú ý lên phần trên cơ thể, có thể phần nào "giải cứu" được tổng thể của người mặc.