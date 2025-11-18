Met Gala 2026 công bố tin quan trọng: Dàn sao năm nay có khả năng rất "trần trụi"

Sau thành công rực rỡ của mùa 2025 với tinh thần "Superfine: Tailoring Black Style" - nơi Zendaya, Rihanna hay Doechii đã cùng biến bậc thang của bảo tàng thành một trong những thảm đỏ khó quên nhất lịch sử. Giờ đây những người đứng sau siêu sự kiện này lại bắt đầu hành trình tạo nên mùa Met mới.

Sáng 17/11, như truyền thống, giám tuyển Andrew Bolton của Costume Institute đã xuất hiện bên cạnh Anna Wintour để công bố chủ đề Met Gala 2026. Trước đó, công chúng chỉ biết ngày tổ chức, còn mọi chi tiết đều được bảo mật tuyệt đối. Và rồi câu trả lời đã có: "Costume Art".

Bolton giải thích rằng "Costume Art" không chỉ nói đến thời trang như một loại hình nghệ thuật, mà còn là lời giới thiệu cho khu trưng bày mới rộng 12.000 ft² mang tên Condé M. Nast Galleries nằm ngay bên cạnh Great Hall của The Met.

Đây được xem là bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên một bảo tàng nghệ thuật hàng đầu thế giới dành vị trí trung tâm cho thời trang. Triển lãm mở màn sẽ trưng bày hàng trăm tác phẩm hội hoạ, nhiếp ảnh, điêu khắc cùng những mẫu trang phục cổ điển và đương đại, tất cả nhằm tôn vinh mối liên hệ "không thể tách rời giữa cơ thể và trang phục".

Về dàn host năm nay, Met Gala 2026 vẫn giữ bí mật tuyệt đối. Điều duy nhất được xác nhận là Saint Laurent sẽ là nhà tài trợ thời trang chính, đồng nghĩa khả năng cao những gương mặt đại sứ như Rosé (BLACKPINK), Hailey Bieber, Austin Butler hay Zoë Kravitz, sẽ trở thành tâm điểm và thậm chí là ứng viên host. Dù vậy, tiêu chuẩn do bộ tứ Pharrell Williams – Lewis Hamilton – A$AP Rocky – Colman Domingo đặt ra năm ngoái vẫn là một áp lực không nhỏ cho người kế nhiệm.

Còn về dress code, theo "luật bất thành văn" của Met, dress code và chủ đề thường được công bố riêng rẽ. Dựa trên tinh thần "Costume Art", dự đoán dress code năm tới sẽ khuyến khích khách mời biến cơ thể thành tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, dress code chính thức vẫn phải chờ đến 2026.

Chỉ có một điều chắc chắn: những ngôi sao mê đồ couture chắc đã bắt đầu "săn" ý tưởng, và biết đâu một vài thành viên nhà Kardashian đã ngắm nghía mẫu "pumping heart" của Schiaparelli từ Haute Couture Xuân 2025 cho cú xuất hiện gây bão tiếp theo.