Cô gái khổ sở 30 năm vì tai giống Đoàn Di Băng

Cô gái gặp bất tiện suốt 30 năm vì "không có tai"

Tờ 8days vừa qua đã đưa tin về trường hợp của một cô gái người Đài Loan (Trung Quốc) tên Ma Xi - một influencer 30 tuổi khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ video về đôi tai đặc biệt của mình. Đặc điểm khác thường này không phải là photoshop hay hiệu ứng camera mà là thực tế khiến cuộc sống của cô gặp không ít khó khăn.

Trong video được đăng tải trên Instagram, khi quay góc thẳng mặt, đôi tai của Ma Xi hoàn toàn "tàng hình", không thể nhìn thấy dù chỉ một chút vành tai nào. Nguyên nhân là đôi tai của cô ép sát vào đầu đến mức cực kỳ hiếm gặp, tạo nên cảnh tượng như thể cô không có tai.

Cô gái chia sẻ về hành trình tìm lại đôi tai mà trước giờ mình không thể nhìn thấy (Nguồn @makihagami).

Bạn thân của Ma Xi còn đùa rằng cô trông giống Thomas - chú tàu hỏa màu xanh có khuôn mặt trong phim hoạt hình nổi tiếng Thomas & Friends. Tuy nghe có vẻ hài hước, nhưng thực tế đây là vấn đề gây ra không ít phiền toái cho cô gái: "Mọi người nghĩ không có tai cũng chẳng sao, nhưng thực tế không phải vậy. Cô ấy gặp rất nhiều khó khăn với các thủ tục hành chính như chụp ảnh hộ chiếu." - bạn của Ma Xi giải thích.

Theo quy định chụp ảnh hộ chiếu của hầu hết các quốc gia, tai phải hiện rõ trong ảnh - đây là một trong những yêu cầu quan trọng để nhận diện khuôn mặt. Với trường hợp của Ma Xi, việc chụp ảnh sao cho đôi tai lộ ra là điều gần như bất khả thi. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày việc đeo khẩu trang, tai nghe hoặc kính râm của cô cũng khó khăn hơn nhiều so với người bình thường.

Sau nhiều cân nhắc, Ma Xi đã quyết định đến phòng khám thẩm mỹ tại Đài Bắc để thực hiện phẫu thuật chỉnh tai, bằng cách sử dụng thủ thuật chỉnh hình tai để điều chỉnh góc độ của sụn. Theo bác sĩ, kết quả của thủ thuật này dự kiến sẽ duy trì khoảng 1 năm. Tuy nhiên, đôi tai cũng sẽ không hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu sau thời gian đó nếu cô thực hiện các buổi tái khám để duy trì kết quả.

"Thật kỳ lạ, tôi dùng cùng một chiếc camera, cùng một khuôn mặt. Nhưng giờ mặt tôi trông nhỏ hơn, và mắt cũng to hơn!" - cô nhận xét với vẻ bất ngờ thú vị.

Trào lưu "tai yêu tinh" từng gây bão châu Á

Câu chuyện của của cô gái nói trên gợi nhắc đến đến một xu hướng làm đẹp từng làm mưa làm gió ở châu Á khi người người từng "ám ảnh" với viếc phẫu thuật tạo tai vểnh/tai yêu tinh.

Xu hướng làm đẹp này bắt nguồn từ các trào lưu cosplay và makeup trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Douyin. Các cô gái trẻ xứ Trung tin rằng đôi tai vểnh ra ngoài sẽ khiến khuôn mặt trông nhỏ hơn, đáng yêu hơn và trẻ trung hơn, đúng chuẩn tiểu tiên nữ.

Ban đầu, trend chỉ dừng lại ở việc đeo tai giả dùng trong hóa trang. Nhưng đến năm 2022-2023, nó đã tiến xa hơn khi hàng loạt cô gái quyết định đến phòng khám thẩm mỹ để "biến hình" đôi tai thật của mình.

Tại Việt Nam, xu hướng tai vểnh cũng nhận được sự quan tâm của không ít chị em. Cách nhẹ nhàng nhất là sử dụng miếng dán tai vểnh bằng silicone có tác dụng trong thời gian ngắn. Ngoài ra, nếu lựa chọn phẩu thuật thẩm mỹ chuyên nghiệp, có 2 phương pháp chính là đặt sụn nhân tạo và chỉnh hình từ sụn tự thân.

Đáng chú ý nhất phải kể đến trường hợp của nữ đại gia Đoàn Di Băng - người đã quyết định thực hiện phẫu thuật tai vểnh vào năm 2023. Chia sẻ trên mạng xã hội, Đoàn Di Băng cho biết từ lâu bản thân đã rất ngưỡng mộ những người có đôi tai vểnh, trong khi tai của cô nếu chụp thẳng thì hầu như không thấy - giống hệt trường hợp của Ma Xi. Mặc dù Đoàn Di Băng đã tiêm filler để "cho có tai" nhưng thực tế vẫn không cải thiện được nhiều:

"Trong gia đình tôi, các con gái đều có cặp tai rất đẹp, phần vành tai đều vểnh ra ngoài. Điều này càng khiến tôi muốn thay đổi." nữ ca sĩ chia sẻ.

Khi Đoàn Di Băng công khai ý định làm đẹp tai vểnh, cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, không ít người khi ấy đã dành lời khuyên cho nữ đại gia vì lý do không nên "phá tướng". Theo nhân tướng học phương Đông, tai ép sát đầu được coi là một trong những tướng tai đẹp và quý phái nhất đối với phụ nữ.

Dù nhận được nhiều lời khuyên can, Đoàn Di Băng vẫn quyết định thực hiện phẫu thuật: "Cảm ơn mọi người nhưng Băng nghĩ cuộc đời mình có bình an hay không là do cái tâm của mình. Miễn mình không làm gì sai, không hại gì ai là cuộc đời mình sẽ an yên..." - nữ ca sĩ từng chia sẻ quan điểm.

Đoàn Di Băng cũng cho biết bản thân đã suy nghĩ rất kỹ và từng định sang Hàn Quốc để làm vì ở Việt Nam lúc đó chưa có nhiều cơ sở mạnh về kiểu làm đẹp này. Cuối cùng, "nữ đại gia quận 7" đã tìm được một địa chỉ trong nước với bác sĩ nước ngoài trực tiếp thực hiện. Bác sĩ không sử dụng sụn nhân tạo mà chỉ chỉnh hình lại đôi tai của Đoàn Di Băng từ chính sụn tự thân của cô giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng và đảm bảo tính tương thích với cơ thể.