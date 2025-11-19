Hiện tại không tìm được kiểu tóc nào đẹp hơn 5 mẫu tóc ngắn này, phụ nữ 40+ cắt lại càng sang

Ở độ tuổi 40, vẻ đẹp của người phụ nữ thường toát lên sự chín chắn, thanh lịch và tự tin. Một kiểu tóc phù hợp không chỉ giúp tôn lên đường nét gương mặt mà còn thể hiện rõ phong thái riêng. Tóc ngắn là lựa chọn rất được ưa chuộng vì vừa trẻ trung, vừa dễ chăm sóc lại mang đến cảm giác năng động.

Dưới đây là 5 kiểu tóc ngắn được nhiều chị em tuổi 40 lựa chọn, bởi chúng giúp gương mặt sáng hơn, hiện đại hơn mà vẫn giữ được sự duyên dáng, sang trọng vốn có.

Tóc bob

Tóc bob từ lâu đã trở thành kiểu tóc "kinh điển" cho phụ nữ ngoài 40. Độ dài ngang cằm hoặc chớm vai giúp gương mặt trông gọn gàng, đồng thời che đi những dấu hiệu tuổi tác nhẹ ở vùng hàm và cổ.

Ưu điểm lớn nhất của tóc bob là sự đa dạng trong cách biến tấu. Bạn có thể chọn bob uốn nhẹ để tạo độ bồng bềnh, phù hợp với người có tóc mỏng; hoặc bob thẳng sắc nét dành cho những ai thích vẻ ngoài cá tính, hiện đại. Với phụ nữ 40, một chút uốn cong phần đuôi tóc cũng đủ giúp diện mạo trở nên mềm mại và hài hòa. Kiểu tóc này dễ chăm sóc, không mất nhiều thời gian tạo kiểu, rất phù hợp cho những chị em bận rộn với công việc và gia đình.

Tóc layer ngang vai

Nếu chị em muốn trông trẻ trung hơn vài tuổi mà vẫn tự nhiên thì tóc layer ngang vai là lựa chọn lý tưởng. Những lớp tóc được cắt sole, ôm nhẹ quanh gương mặt giúp tổng thể thanh thoát hơn, đồng thời che nhược điểm rất tốt.

Tóc layer ngang vai cũng phù hợp với nhiều chất tóc: tóc dày thì nhẹ nhàng hơn, tóc mỏng thì trông bồng bềnh hơn. Khi kết hợp với màu nâu tây, nâu socola hoặc nâu lạnh, kiểu tóc này tạo hiệu ứng ngọt ngào, hiện đại nhưng không quá "chói". Chị em có thể dễ dàng thay đổi phong cách: buổi sáng đến công sở chỉ cần sấy nhẹ là có ngay mái tóc gọn gàng; cuối tuần đi chơi có thể uốn sóng nhẹ để tăng phần nữ tính.

Tóc ngắn duỗi thẳng

Với những ai yêu thích vẻ đẹp tối giản, tinh tế thì tóc ngắn duỗi thẳng là gợi ý không bao giờ lỗi thời. Mái tóc thẳng mượt giúp gương mặt trông trẻ hơn và tạo cảm giác chỉn chu. Ở tuổi 40, kiểu tóc này còn mang đến cảm giác điềm đạm nhưng không hề già dặn, đặc biệt phù hợp với phụ nữ công sở hoặc những người thường xuyên phải gặp gỡ đối tác, khách hàng.

Để mái tóc duỗi thẳng thêm nổi bật, bạn có thể chọn độ dài ngang cằm hoặc cao hơn một chút để tạo dáng "sharp bob" – kiểu tóc giúp đường quai hàm trở nên sắc nét và thon gọn hơn. Tuy nhiên, để giữ tóc luôn mượt mà, chị em nên chú ý dưỡng ẩm để tránh khô xơ, nhất là sau khi xử lý hóa chất.

Tóc ngắn mái thưa

Cắt mái thưa luôn là tuyệt chiêu giúp phụ nữ trẻ hơn một cách tự nhiên. Khi kết hợp với tóc ngắn, kiểu tóc này mang lại vẻ mềm mại, nhẹ nhàng và nữ tính mà nhiều chị em 40+ rất yêu thích.

Điểm cộng của mái thưa là giúp che phần trán cao hoặc những nếp nhăn ngang trán, điều mà nhiều phụ nữ trung niên quan tâm. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều dáng gương mặt, đặc biệt là mặt dài hoặc hơi góc cạnh.

Để mái thưa luôn đẹp, bạn chỉ cần sấy phồng nhẹ hoặc dùng lược tròn tạo độ cong tự nhiên. Nếu thích sự hiện đại, bạn có thể kết hợp mái thưa với tóc bob hoặc tóc layer ngắn; còn nếu muốn phong cách nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc, chỉ cần giữ độ dài ngang xương hàm và uốn cụp nhẹ phần đuôi.

Tóc pixie

Tóc pixie là lựa chọn dành cho những người phụ nữ mạnh mẽ, thích sự mới mẻ và không ngại thay đổi. Ở tuổi 40, kiểu tóc này mang đến vẻ phóng khoáng, hiện đại và vô cùng cuốn hút. Với phần tóc được cắt ngắn sát, gương mặt sẽ trông sáng hơn, trẻ trung hơn và lộ rõ những đường nét đẹp.

Những biến tấu của tóc pixie cũng rất đa dạng: pixie vuốt phồng cho phong cách thanh lịch; pixie tỉa layer nhỏ tạo nét mềm mại; hoặc pixie ôm sát cho vẻ cá tính. Điều quan trọng là chị em nên nhờ thợ cắt tạo hình sao cho phù hợp với dáng đầu và đường chân tóc để tổng thể được hài hòa nhất.

Ảnh: Sưu tầm