Chọn sai kem chống nắng: Nỗi sợ chung của da mụn, da treatment, da nhạy cảm

Trên thực tế, kem chống nắng có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả của chu trình chăm sóc da. Trên thị trường hiện có nhiều loại kem chống nắng khác nhau, với vô số thành phần không phù hợp với những làn da nhạy cảm này. Chỉ cần chọn sai, làn da đang khỏe mạnh có thể trở nên yếu đi, nổi mụn, bong tróc hoặc sạm nám chỉ trong thời gian ngắn. Với những ai đang trong quá trình điều trị, phục hồi hoặc có làn da mỏng manh, tìm được kem chống nắng phù hợp vừa bảo vệ da khỏi tia UV, vừa giúp da duy trì nền tảng khỏe mạnh mỗi ngày.

Hành trình phục hồi làn da nhạy cảm bắt đầu từ một điều tưởng nhỏ nhưng lại rất quan trọng: chọn đúng kem chống nắng.

Mỗi loại da "khó chiều" đều có một nỗi lo riêng

Với làn da mụn, tuyến bã nhờn thường hoạt động mạnh, khiến da dễ bít tắc và hình thành mụn nếu sử dụng các sản phẩm có kết cấu quá đặc, chứa dầu hoặc silicone. Nhiều người vì sợ bóng nhờn nên chọn sản phẩm kiềm dầu mạnh, khiến da khô căng, mất cân bằng và tiết dầu ngược lại nhiều hơn. Một số khác lại chọn kem có kết cấu dày, dễ gây bí da, để lại vệt trắng rõ trên bề mặt, khiến da nặng nề và dễ phát sinh mụn ẩn. Giải pháp đúng cho làn da mụn là chọn kem chống nắng có kết cấu mỏng nhẹ, dễ thấm, không gây bít tắc, dễ rửa trôi, giúp da được "thở" mà vẫn được bảo vệ tối ưu.

Trong khi đó, da treatment - làn da đang trong quá trình phục hồi sau peel, laser hoặc sử dụng hoạt chất như retinol, AHA/BHA, thường rất yếu và dễ kích ứng. Ở giai đoạn này, hàng rào bảo vệ tự nhiên của da bị tổn thương, khiến khả năng chống chịu với tác nhân bên ngoài giảm mạnh. Một số thành phần như cồn hoặc hương liệu có thể khiến da bỏng rát, sưng đỏ chỉ sau vài phút sử dụng. Với loại da này, cần ưu tiên kem chống nắng vật lý có công thức dịu nhẹ, không chứa chất gây kích ứng, đồng thời có khả năng cấp ẩm và làm dịu.

Đối với da nhạy cảm, nguy cơ kích ứng luôn thường trực, bởi làn da này dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như ánh nắng, khói bụi hoặc thời tiết thay đổi. Chính vì vậy, da nhạy cảm cần được bảo vệ bằng những sản phẩm có công thức tối giản, an toàn tuyệt đối: không cồn, không hương liệu, không chất tạo màu nhằm hạn chế tối đa nguy cơ kích ứng.

3 loại da đều cần được bảo vệ một cách an toàn và dịu nhẹ, không gây áp lực hay tổn thương thêm cho bề mặt da.

Anessa Mild Milk - Giải pháp êm dịu cho làn da nhạy cảm, mụn và treatment

Thấu hiểu những lo lắng đó, Anessa, thương hiệu chống nắng số 1 châu Á* với hơn 100 năm nghiên cứu về tia UV, đã cho ra đời sản phẩm Anessa Mild Milk - công thức được thiết kế đặc biệt cho những làn da nhạy cảm, da treatment và da mụn.

Sản phẩm áp dụng công thức 5 KHÔNG, gồm: không cồn, không hương liệu, không chất tạo màu, không paraben và không dầu khoáng. Việc loại bỏ các thành phần dễ gây kích ứng giúp giảm tối đa nguy cơ phản ứng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu ngay cả trên da yếu.

Song song đó, Anessa Mild Milk mang đến trải nghiệm chăm sóc toàn diện với 3 có. Kết cấu sữa mỏng nhẹ với công nghệ Smooth Protect Air giúp giảm áp lực lên da, thấm nhanh, không gây bí và không để lại vệt trắng. Sản phẩm còn sở hữu thành phần dưỡng da chiết xuất thực vật: rễ hoa mẫu đơn, lá anh đào, lá đương quy Nhật và glycerin có khả năng dưỡng ẩm, làm dịu da. Bên cạnh đó, công thức của Anessa còn hỗ trợ trung hòa các tác nhân ô nhiễm từ môi trường, hạn chế tình trạng kích ứng và giúp da duy trì trạng thái cân bằng.

Anessa Mild Milk giúp ngăn tác hại của tia UV, góp phần nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, cân bằng và rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Dù là da mụn, da treatment hay da nhạy cảm, tất cả đều có thể yên tâm khi được bảo vệ bởi công thức dịu nhẹ của Anessa Mild Milk. Không chỉ là chống nắng, đây còn là "lá chắn" an toàn giúp da khỏe mạnh mỗi ngày.

*Theo Euromonitor: Khảo sát doanh thu thị trường bán lẻ 2024 thuộc báo cáo Ngành hàng làm đẹp & chăm sóc cá nhân 2025. Định nghĩa về Châu Á từ Euromonitor. Theo tổng doanh thu của tất cả sản phẩm thuộc nhãn hàng chống nắng ANESSA.

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Mỹ Phẩm SHISEIDO Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 27 Vietcombank Tower, số 5, Công trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh