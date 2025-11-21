10 set đồ mùa đông quá đẹp của mỹ nhân Việt, không tham khảo là tiếc

Đặc trưng của thời trang mùa đông chính là những set đồ layer. Do đó, chị em tha hồ sáng tạo với những item đặc trưng của mùa lạnh. Ngoài ra, cũng không bao giờ là thừa khi chị em tham khảo thêm nhiều công thức mix đồ, để style thêm đa dạng và mới mẻ mỗi ngày. Một trong những cách hay giúp các nàng không bao giờ cạn ý tưởng mặc đẹp chính là tham khảo từ các sao nữ sành điệu.

Sau đây là 10 set đồ mùa đông cực kỳ sành điệu từ các mỹ nhân Việt, rất đáng để ghim:

Vào những ngày đông có nắng ấm, chị em không cần phải khoác lên người bộ cánh quá dày dặn, nặng nề. Công thức của Hoa hậu Phương Khánh đậm chất nữ tính gồm váy babydoll màu be kết hợp với áo choàng vải voan bay bổng. Đôi giày mule và chiếc túi cói ăn nhập hoàn hảo với nét phóng khoáng của outfit, nhưng vẫn đảm bảo sự nữ tính.

Bộ cánh của Kỳ Duyên bao gồm những món hot trend của mùa đông năm nay, đó là chân váy denim dáng suông, áo cardigan màu be. Kỳ Duyên đã nâng tầm vẻ thanh lịch của bộ cánh với những tuyệt chiêu như sơ vin, tô điểm thắt lưng da. Outfit trên giúp tôn dáng tốt, ngay cả khi người diện chọn giày bệt.

Chị em đừng quên phá cách với những set đồ ngắn trong mùa đông. Bằng cách chọn outfit họa tiết chấm bi đồng bộ, Hoa hậu Phương Khánh không cần kết hợp quá cầu kỳ, vẻ ngoài vẫn nổi bật. Phương Khánh đã layer bên trong bộ đồ 1 chiếc áo thun trắng, rồi hoàn thiện outfit bằng giày mary jane. Kết quả, outfit của cô rất hài hòa, đồng thời toát lên nét ngọt ngào, yêu kiều.

Set đồ ngắn của Huyền Lizzie phù hợp với nàng thích style tối giản. Với sự kết hợp của áo blazer, áo len mỏng và quần short xuyệt tông màu đen, vẻ ngoài của Huyền Lizzie gây ấn tượng mạnh mẽ ở sự cá tính, sang xịn mịn chứ không hề nhạt nhòa hay đơn điệu. Nữ diễn viên nâng tầm vẻ long lanh cho outfit bằng những món phụ kiện như khuyên tai nụ, kính râm.

Sự kết hợp giữa áo len họa tiết và quần jeans ống suông là không bao giờ sai. Combo này sẽ giúp nhân đôi sự trẻ trung và nổi bật. Ngoài ra, bộ cánh vẫn có sự hài hòa, chứ không tạo cảm giác "sến". Các mẫu giày phù hợp với outfit trên bao gồm sneaker trắng, giày loafer hoặc boots màu đen.

Diện các item rất cơ bản như là áo khoác dài, quần âu và giày màu đen, Phương Khánh vẫn nổi bật. Tâm điểm ở đây chính là chiếc áo len phủ lông rất độc đáo, vừa tăng vẻ bắt mắt, vừa không làm ảnh hưởng tới vẻ hài hòa của tổng thể.

Vào mùa lạnh, chị em cũng không nên bỏ qua chân váy ngắn. Á hậu Dương Tú Anh khéo léo kết hợp áo len mỏng màu trắng với chân váy ngắn denim, từ đó tạo nên tổng thể trang phục rất trẻ trung, năng động. Ngoài ra, outfit vẫn đậm chất nữ tính và ngọt ngào, nàng yêu thích phong cách điệu đà rất nên tham khảo.

Tông màu be đang là xu hướng của năm nay. Một trong những cách đơn giản nhất để bắt kịp trend chính là kết hợp áo cardigan màu be với quần màu trắng. Công thức này dịu dàng và trang nhã, nhưng cũng hack tuổi rất hiệu quả. Chiếc áo cardigan lửng đóng vai trò tôn dáng mà không cần sơ vin.

Bên cạnh tông màu be, gam màu trắng cũng phủ sóng thời trang mùa lạnh năm nay. Sự kết hợp giữa váy dài và áo trench coat mang tông màu trắng mang đậm nét nữ tính. Ngoài ra, công thức này còn toát lên sự thanh lịch và yêu kiều, công lớn thuộc về chiếc áo trench coat. Để giữ nguyên sự tao nhã của bộ cánh, giày màu trắng là mảnh ghép hoàn hảo.

Áo khoác denim và quần jeans ống đứng tạo nên một bộ cánh siêu thời thượng, cá tính. Chiếc áo kẻ ngang không chỉ phù hợp với outfit hack tuổi, mà còn tăng thêm sự nữ tính, thanh lịch cho bộ đồ. Tổng thể trở nên long lanh, sang trọng hơn nhờ dây chuyền và khuyên tai mạ vàng.

Ảnh: Sưu tầm