5 kiểu chân váy này có gì mà được các mỹ nhân Việt diện mãi không chán?

Nếu phải chọn một món đồ đúng trong mọi hoàn cảnh, từ đi làm đến đi chơi, từ mùa nóng sang mùa lạnh, chắc chắn chân váy sẽ nằm trong top đầu. Thú vị là có những kiểu chân váy không chỉ hợp với xu hướng mà còn mang tính trường tồn, khiến nhiều mỹ nhân Việt liên tục diện đi diện lại mỗi năm mà không biết chán. Dưới đây là 5 mẫu chân váy như thế, vừa quen thuộc, vừa đầy sức hút, và đặc biệt phù hợp với gu thời trang nữ tính, tinh tế nhưng vẫn phải mang tính ứng dụng.

Chân váy dài chữ A

Chân váy dài chữ A luôn mang lại cảm giác thanh lịch, mềm mại và dễ mặc đến bất ngờ. Dáng váy ôm nhẹ ở eo rồi xòe vừa phải xuống phần chân tạo hiệu ứng thon gọn phần thân dưới, đồng thời kéo dài đôi chân một cách tự nhiên. Kiểu chân váy này rất hợp với các set đồ tối giản như áo thun ôm, tank top, áo len mỏng hoặc sơ mi.

Một ưu điểm khác là chân váy dài chữ A phù hợp với nhiều dáng người. Người thấp có thể chọn loại cạp cao để ăn gian chiều cao, người có phần hông đầy đặn sẽ thích phần váy xòe nhẹ giúp cân đối cơ thể. Trong vài năm gần đây, sự trở lại của phong cách tối giản, thanh lịch càng khiến mẫu váy này "cháy hàng" hơn bao giờ hết.

Chân váy lụa đen

Chỉ cần nghe đến chất liệu lụa là người ta đã hình dung ngay đến sự mềm mại, nhẹ nhàng và cực kỳ tôn dáng. Khi kết hợp sự mềm mại ấy với sắc đen tối giản, chân váy lụa đen trở thành một món đồ vừa sang trọng, vừa linh hoạt, hợp cho cả ban ngày lẫn buổi tối.

Điểm thú vị của chân váy lụa đen là nó có thể biến hóa theo phong cách người mặc. Mix cùng áo thun là có kiểu sành điệu không cần cố, phối với áo sơ mi sẽ ra vibe thanh lịch, còn diện cùng crop top lại tạo vẻ quyến rũ hiện đại. Ngoài ra, chất liệu lụa bắt sáng tự nhiên giúp mỗi bước đi đều trông mềm mại hơn. Đây là lý do nhiều tín đồ thời trang cứ diện mãi từ năm này sang năm khác mà không hề lỗi mốt.

Chân váy ngắn chữ A

Nhắc đến những kiểu chân váy được diện nhiều nhất, chân váy ngắn chữ A chắc chắn không thể thiếu. Thiết kế ôm nhẹ ở eo, phần thân trên hơi đứng dáng rồi loe nhẹ xuống giúp tạo hiệu ứng vòng eo nhỏ, hông gọn và đôi chân dài hơn. Những ai thích phong cách trẻ trung, năng động chắc chắn sẽ mê kiểu chân váy này.

Chân váy ngắn chữ A cũng thuộc nhóm "dễ mặc dễ đẹp". Kết hợp cùng áo thun, áo cardigan, crop top hay sơ mi đều hợp. Nếu thích diện mùa lạnh, chỉ cần thêm đôi boots cổ thấp hoặc khoác áo dạ là có ngay set đồ sành điệu. Đây cũng là kiểu chân váy giúp tăng độ tự tin khi xuất hiện ở những buổi gặp gỡ bạn bè, đi cafe hay dạo phố.

Chân váy suông

Không xòe cũng không ôm sát, chân váy suông mang đến sự thoải mái tối đa mà vẫn giữ được tinh thần thanh lịch. Đây là mẫu chân váy thường được ưa chuộng trong môi trường công sở hoặc những ngày cần sự gọn gàng nhưng vẫn muốn giữ nét nữ tính nhẹ nhàng.

Điểm mạnh lớn nhất của chân váy suông là khả năng "giấu dáng" cực tốt. Những ai có phần đùi to, hông rộng hoặc không tự tin vào đường cong đều có thể thoải mái diện mà không lo lộ khuyết điểm. Đồng thời, thiết kế suông càng phát huy hiệu quả khi đi cùng các kiểu áo dáng ôm hoặc áo sơ mi tucked-in, tạo nên tổng thể cân đối, thông minh và hiện đại.

Chân váy trắng

Chân váy trắng là món đồ giúp bộ trang phục sáng bừng chỉ trong vài giây. Chính nhờ sự tinh khiết và nhẹ nhàng của sắc trắng mà người mặc dễ trở nên nổi bật một cách tinh tế, không cần bất kỳ chi tiết cầu kỳ nào. Kiểu chân váy này phù hợp cả mùa nóng lẫn mùa lạnh, dễ phối màu và không hề kén phong cách.

Một chiếc chân váy trắng dáng chữ A tạo cảm giác tươi trẻ, dáng dài lại cho cảm giác thanh lịch; còn dáng suông thì mang vẻ hiện đại tối giản. Chỉ cần phối cùng áo len, áo thun hoặc blouse là đã có ngay set đồ vừa trong trẻo vừa hợp xu hướng. Thậm chí khi mix với những tone sáng như be, kem hay pastel, tổng thể càng trở nên mềm mại và nữ tính hơn.

