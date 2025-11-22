Công nương Diana trở lại Paris bằng tượng sáp: Biểu tượng nữ quyền hay vết thương cũ bị khơi lại?

Grévin, bảo tàng tượng sáp nổi tiếng ở Paris vừa cho ra mắt tượng sáp Công nương Diana, mặc đúng chiếc "váy trả thù" huyền thoại. Khoảnh khắc này được chọn trùng với 30 năm ngày phát sóng cuộc phỏng vấn đình đám của bà với BBC, nơi Diana nói câu để đời: "Trong cuộc hôn nhân này có ba người, hơi chật một chút".

Với nhiều người yêu mến "bông hồng nước Anh", đây là cách tôn vinh một người phụ nữ dám đứng lên đòi lại giá trị cho mình. Nhưng với không ít chuyên gia hoàng gia, việc gắn tượng sáp với một dấu mốc đầy tranh cãi, trong bối cảnh sự thật phía sau cuộc phỏng vấn đã bị phanh phui là "thiếu tinh tế" và không tôn trọng vết thương của gia đình hoàng gia.

Tượng sáp Công nương Diana trong "váy trả thù" giữa lòng Paris

Bảo tàng Grévin ở Paris vừa lần đầu tiên giới thiệu tượng sáp Công nương Diana, điều khá bất ngờ, bởi đến giờ nơi này vẫn chưa có bức tượng nào về bà. Nhân vật lịch sử quá nổi tiếng, gắn với rất nhiều hình ảnh biểu tượng, nhưng Grévin lại chọn khoảnh khắc Công nương khoác lên mình chiếc đầm đen trễ vai nổi tiếng năm 1994.

Đó chính là chiếc váy do nhà thiết kế Christina Stambolian thực hiện, được Diana mặc tới buổi tiệc tại Serpentine Gallery ở London, chỉ vài giờ sau khi Vua Charles (khi đó còn là Thân vương Charles) xuất hiện trong một phim tài liệu trên truyền hình và thừa nhận đã ngoại tình. Vì vậy, truyền thông đặt tên cho bộ váy ấy là "Revenge Dress" – "váy trả thù".

Bảo tàng Grévin giải thích: Họ chọn bộ trang phục này vì coi đó là "hình ảnh mạnh mẽ về nữ tính chủ động, sự tự tin được giành lại và tinh thần kiên cường". Diện mạo mới của tượng sáp được đặt tại khu thời trang, bên cạnh những tên tuổi lớn như Jean Paul Gaultier, như một cách nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Diana trong làng thời trang và văn hóa đại chúng.

Vì sao ngày ra mắt lại bị chê… vô duyên?

Grévin không chọn ngẫu nhiên một ngày nào đó để dựng tượng. Họ cố tình chọn 20/11, ngày mà vào năm 1995, Công nương Diana xuất hiện trong chương trình Panorama của BBC, trả lời phỏng vấn nhà báo Martin Bashir.

Chính cuộc phỏng vấn này đã làm rung chuyển hình ảnh hoàng gia Anh: Diana thẳng thắn nhắc đến Vương hậu Camilla (khi đó còn là Camilla Parker Bowles) như "người thứ ba" trong cuộc hôn nhân với Vua Charles. Bà nói câu nổi tiếng: "Trong cuộc hôn nhân này có ba người, nên hơi chật một chút".

Sau này, một cuộc điều tra độc lập cho thấy nhà báo Martin Bashir đã dùng giấy tờ giả và nhiều cách thức lừa dối để thuyết phục Diana nhận lời phỏng vấn. BBC chính thức nhận sai, xin lỗi Thân vương William và Vương tử Harry, đồng thời cam kết sẽ không phát lại cuộc phỏng vấn này.

Chính vì thế, khi Grévin chọn đúng ngày kỷ niệm cuộc phỏng vấn gây tranh cãi để khánh thành tượng sáp, nhiều chuyên gia cho rằng bảo tàng đã "thiếu tế nhị".

Bình luận với báo Express , cây viết hoàng gia kỳ cựu Richard Fitzwilliams nói thẳng: Thật khó hiểu khi tới giờ Grévin mới có tượng sáp Diana, và lại chọn kỷ niệm ngày phát sóng cuộc phỏng vấn đầy lùm xùm để ra mắt. Khi sự thật đã rõ ràng rằng cuộc phỏng vấn được dàn dựng bằng chiêu trò, việc biến nó thành cột mốc để "tôn vinh" là điều khó chấp nhận.

"Váy trả thù": Đẹp, quyền lực nhưng cũng đầy sức công phá

Dù tranh cãi, không ai phủ nhận sức mạnh biểu tượng của chiếc váy đen năm đó. Ngay trong bối cảnh hôn nhân rạn nứt, Công nương Diana xuất hiện rạng rỡ, tự tin, như một lời tuyên bố rằng bà không còn muốn là người đứng sau lưng một ai.

Một số chuyên gia cho rằng, lựa chọn "váy trả thù" cho tượng sáp cũng có lý. Bởi trong "cuộc chiến truyền thông nhà Wales", Diana là người cực kỳ khéo léo trong việc dùng hình ảnh để kể câu chuyện của mình. Chiếc váy đen ấy, cùng với cuộc phỏng vấn, giống như một "cú phản đòn" với Vua Charles sau khi ông thừa nhận ngoại tình trên sóng truyền hình.

Richard Fitzwilliams cũng thừa nhận, về mặt truyền thông, đó là một bước đi cao tay, giúp bà chinh phục trái tim công chúng, nhưng đồng thời cũng vô cùng… tàn phá. Nó làm sâu thêm vết nứt trong hoàng gia, khiến hình ảnh của cả hai phía đều bị tổn thương.

Tượng sáp ở Paris, vì thế, giống như một lát cắt được phóng to từ "cuộc chiến nhà Wales" đẹp, chói sáng, nhưng phía sau là đầy vết thương.

Grévin khẳng định, họ chọn làm tượng sáp Công nương Diana vì bà vẫn là một biểu tượng văn hóa toàn cầu, được yêu mến bởi phong cách, sự nhân ái và tính độc lập. Họ gọi Diana là sự hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại, giữa ảnh hưởng văn hóa và tinh thần nhân văn.

Đặt tượng sáp của bà ở Paris cũng mang một tầng ý nghĩa khác: Đây chính là thành phố mà Diana gặp nạn trong vụ tai nạn xe hơi năm 1997. Với nhiều người dân Paris, hình ảnh Công nương vẫn gắn liền với cây cầu Alma và những bó hoa đặt không ngớt suốt nhiều năm sau ngày bà mất.

Từ đó tới nay, Diana luôn là nhân vật được truyền thông, điện ảnh, thời trang nhắc lại. Mỗi lần cái tên Công nương Diana xuất hiện, người ta lại tranh luận: Đâu là cách tôn trọng bà nhất, kể lại câu chuyện như một bi kịch hoàng gia, hay nhớ về bà như một người phụ nữ đã nỗ lực đi tìm hạnh phúc riêng, dù cuối cùng phải trả giá quá đắt?

Nhìn lại câu chuyện tượng sáp "váy trả thù" ở Paris, rõ ràng ranh giới giữa "tôn vinh" và "thiếu tinh tế" rất mong manh. Với người hâm mộ, tượng sáp là cơ hội để một lần nữa nhìn thấy hình ảnh Công nương Diana lộng lẫy, tự tin, như một biểu tượng của nữ quyền và sự dũng cảm. Nhưng với những người trong cuộc, đặc biệt là Vua Charles, Thân vương William và Vương tử Harry, có lẽ đây vẫn là chương đau lòng mà họ không muốn bị nhắc lại quá nhiều.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận một điều: Diana vẫn là nhân vật mà "không ai có thể thay thế". Ba mươi năm sau cuộc phỏng vấn lịch sử, gần ba mươi năm sau vụ tai nạn định mệnh, một bức tượng sáp nhỏ giữa lòng Paris vẫn đủ để cả thế giới lại ngồi xuống, bàn về một người phụ nữ đã đi qua nhiều bão tố mà vẫn giữ được sự mềm mại, nhân hậu và sức ảnh hưởng không phai mờ.