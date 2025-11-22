Đây là nữ diễn viên phim giờ vàng mặc đẹp nhất?

Nữ diễn viên Ngọc Huyền là gương mặt không hề xa lạ với khán giả xem phim truyền hình giờ vàng. Mỹ nhân sinh năm 1999 bắt đầu nổi tiếng rộng rãi qua vai diễn Vân Vân trong phim "Thương ngày nắng về". Gần đây, cô còn gây chú ý khi đóng phim "Dịu dàng màu nắng". Trên màn ảnh nhỏ, Ngọc Huyền hóa thân vào các vai diễn đa dạng, nhưng đa phần đều có tạo hình khá đơn giản, thậm chí có phần xuề xào.

Tuy nhiên ở ngoài đời, Ngọc Huyền lại là một quý cô sành điệu đích thực. Từ mùa hè sang đông, nữ diễn viên luôn gây ấn tượng với những set đồ đẹp. Thậm chí, có thể coi Ngọc Huyền là một trong những mỹ nhân phim giờ vàng có style sành điệu nhất.

Set đồ tông màu trắng của Ngọc Huyền toát lên nét nữ tính và bay bổng. Trong khi áo họa tiết tạo điểm nhấn yêu kiều cho bộ cánh thì chiếc chân váy xếp ly lại cân bằng tổng thể, nhưng vẫn giữ sự hài hòa và không kém phần nổi bật của outfit.

Dù mang tông màu trung tính làm chủ đạo, bộ cánh của Ngọc Huyền vẫn toát lên nét sang chảnh. Chiếc áo cổ yếm luôn là bảo chứng cho vẻ ngoài quyến rũ, giúp tôn lên bờ vai đẹp của người diện. Trong khi đó, chân váy trắng đem tới nét dịu dàng, tinh tế, đồng thời giúp hack tuổi hiệu quả.

Áo ren trắng tưởng chừng khó mặc nhưng Ngọc Huyền đã xử lý item này rất khéo léo. Cô kết hợp mẫu áo với quần jeans xanh ống suông, từ đó tạo nên bộ đồ trẻ trung, năng động. Ngoài ra, outfit của Ngọc Huyền còn toát lên nét sang trọng và thanh lịch chỉ nhờ bí kíp rất đơn giản, đó là sơ vin, tô điểm thắt lưng da.

Combo áo trắng và quần ống suông xuyệt tông trông khá đơn giản, bỗng trở nên nổi bật hơn hẳn nhờ chiếc áo khoác da. Mẫu áo tông màu nâu này nâng tầm vẻ sang trọng, nhưng vẫn giữ được cho người diện sự trẻ trung, năng động. Chiếc túi xách màu nâu nhạt đã hoàn thiện bộ cành hài hòa, tinh tế.

Nếu như set áo len cộc tay và quần denim trắng toát lên nét trang nhã, thanh lịch thì áo len quàng vai và đôi giày bệt màu đỏ lại tạo những điểm nhấn rực rỡ, quyến rũ cho người mặc. Bộ cánh thích hợp để diện trong những ngày mùa đông không quá lạnh. Chỉ cần khoác bên ngoài 1 chiếc áo nhẹ nhàng như blazer hoặc trench coat, chị em đã có được outfit giúp tự tin sành điệu cả ngày.

Áo len màu xanh đậm và quần trắng tạo nên bộ cánh không chỉ nổi bật mà còn rất hài hòa. Tổng thể càng bắt mắt hơn nhờ chiếc khăn quàng họa tiết, mang tông màu đỏ. Bộ trang phục này là gợi ý rất ổn cho mùa lễ hội, khi bạn muốn xuống phố với vẻ ngoài không quá cầu kỳ, nhưng vẫn đủ nổi bật và hợp không khí.

Váy ngắn chấm bi có sự đan xen giữa nét cổ điển và độ ngọt ngào, tươi trẻ. Ngọc Huyền đã có những lựa chọn hoàn hảo về kiểu tóc lẫn phụ kiện. Trong khi tóc búi thấp rất chỉn chu và yêu kiều, thì quần tất đen lại nâng tầm vẻ sang trọng, quyến rũ cho cả bộ đồ.

Áo trench coat chính là một trong những item đặc trưng của mùa đông. Kiểu áo khoác này không chỉ thanh lịch mà còn toát lên nét trẻ trung, thời thượng. Mẫu áo trench coat màu xám mà Ngọc Huyền chọn đã giúp combo áo thun trắng và quần jeans vốn đơn giản, bỗng trở nên sang trọng, cuốn hút hơn rất nhiều.

Áo cardigan layer với áo hai dây chính là điểm nhấn yêu kiều và nữ tính của bộ cánh trên. Trong khi đó, quần trắng ống suông ghi điểm ở sự thanh lịch và trang nhã. Tổng thể trang phục bỗng trở nên long lanh hơn rất nhiều nhờ đôi sandal cao gót đính hạt cườm.

Đơn giản nhưng không hề nhạt nhòa là combo gồm áo len họa tiết kẻ kết hợp với quần trắng ống suông. Các nàng có thể diện kiểu trang phục trên tới công sở vì sự trẻ trung xen lẫn nét thanh lịch. Đôi giày sneaker trắng mang tới nét năng động, nhưng vẫn hài hòa với bộ đồ.

Ảnh: Instagram của nhân vật