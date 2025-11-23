Màn hình led sáng rực bởi “nam thần có tuổi” nổi tiếng nhất Vbiz

Như một "đặc sản" không thể thiếu của mọi concert đình đám, màn hình LED siêu to khổng lồ tại show âm nhạc quy tụ dàn sao Vbiz tối qua (22/11) đã vô tình giúp nhiều khoảnh khắc nhanh chóng viral mạng xã hội, trong đó có visual của Ngô Kiến Huy trên hàng ghế khách mời. Qua màn hình LED độ phân giải cao - thứ được mệnh danh là "kẻ thù" của mọi sao vì bóc trần từng khuyết điểm, Ngô Kiến Huy vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, da căng mịn và nụ cười tươi tắn.

Loạt ảnh lập tức được lan truyền với hàng chục nghìn lượt like cùng vô số lời có cánh: "Anh Bắp uống thuốc trường sinh à?", "37 tuổi mà visual này thì ai chịu nổi", "Đẹp trai thế này bảo sao độc thân vui tính"...

Ngô Kiến Huy bất ngờ viral khi tham dự một concert tối 22/11 nhờ khoảnh khắc visual toả sáng trên màn hình LED (Nguồn Threads).

Nếu như màn hình LED đêm qua chỉ là bằng chứng "tình cờ", thì Anh Trai Say Hi mùa 2 chính là nơi Ngô Kiến Huy liên tục chứng minh tuổi tác chỉ là con số. Là thành viên lớn tuổi nhất trong dàn 30 anh trai, nói cách khác dù đứng trong đội hình nào, Ngô Kiến Huy cũng tự động trở thành "anh cả" nhưng visual chưa bao giờ là vấn đề với anh.

Lạc giữa dàn Anh Trai Gen Z, Ngô Kiến Huy chứng minh nhan sắc và tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề của mình.

Thậm chí, khi khán giả phát hiện ra age gap (khoảng cách tuổi tác) của Ngô Kiến Huy với em út Đỗ Nam Sơn lên đến 19 tuổi. Thế nhưng khi đứng cạnh nhau, ai dám tin nghĩ chênh nhau gần 2 con giáp. Với vẻ ngoài xinh trai, rạng rỡ như "uống máu đường tăng", không phải tự nhiên Ngô Kiến Huy được gọi là "ông cố nội visual".

Không chỉ giữ được vẻ trẻ trung về ngoại hình, anh còn nhập hội cực kỳ tự nhiên với đàn em. Năng lượng tràn đầy, vũ đạo mạnh mẽ, thần thái trên sân khấu không hề thua kém bất kỳ anh trai nào. Đó chính là lý do suốt gần 20 năm qua Ngô Kiến Huy vẫn được mệnh danh là nam thần không tuổi của Vbiz.

Màn đọ sắc cách nhau gần 2 thập kỷ của Ngô Kiến Huy và đàn em Đỗ Nam Sơn sinh năm 2007.

Ngô Kiến Huy như anh em song sinh với CONGB cách mình 1 con giáp.

Ngô Kiến Huy từng chia sẻ, anh duy trì lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống khoa học, tập gym đều đặn và quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái, luôn tích cực. "Độc thân vui tính" không chỉ là câu nói đùa mà còn là một phần bí quyết giúp Ngô Kiến Huy trẻ mãi không già.