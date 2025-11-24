Da thật của Song Hye Kyo

Khác với những buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của nhiều sao Hàn, Song Hye Kyo thường chọn cách đón tuổi mới một cách vô cùng giản dị bên vài người bạn thân thiết. Trong loạt ảnh, ở bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 44 mới được đăng tải vào tối ngày 23/11 nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy năng lượng bên chiếc bánh kem được trang trí đầy màu sắc với những lời chúc đáng yêu.

Outfit của "chị đẹp" cũng hết sức đơn giản: áo sweater màu be oversize thoải mái, đội mũ len kẻ sọc vàng đen đáng yêu. Điểm nhấn nổi bật nhất trong tổng thể chính là chiếc đồng hồ Audemars Piguet cá tính đeo trên cổ tay - món phụ kiện xa xỉ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của Song Hye Kyo.

Tuy nhiên, điều khiến netizen bất ngờ nhất chính là làn da hoàn hảo của Song Hye Kyo được hé lộ qua bức ảnh chụp cận. Trong bức ảnh selfie cận mặt, làn da của "chị đẹp" hiện lên với độ căng mịn không thể tin nổi. Da trắng hồng tự nhiên, không một nốt mụn, không vết thâm, lỗ chân lông gần như vô hình. Đặc biệt, dù là ảnh chụp cận trong điều kiện ánh sáng tự nhiên, làn da Song Hye Kyo vẫn trông căng mướt, tươi trẻ như gái đôi mươi.

Làn da hoàn hảo của Song Hye Kyo không phải tự nhiên mà có. Nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ về quy trình chăm sóc da đặc biệt của mình:

1. Ngâm mặt trong nước đá mỗi sáng

Đây là bí quyết "độc" nhất mà Song Hye Kyo kiên trì thực hiện hàng ngày. Mỗi sáng thức dậy, cô chuẩn bị một thau nước đá lạnh, sau đó nhắm mắt và ngâm cả mặt vào trong khoảng 10-15 giây, lặp lại 3-4 lần.

2. Rửa mặt bằng sữa tươi

Thay vì sữa rửa mặt thông thường, Song Hye Kyo thường xuyên sử dụng sữa tươi không đường để rửa mặt, đặc biệt là vào buổi tối trước khi ngủ.

3. Đắp mặt nạ giấy mỗi ngày

Song Hye Kyo không bao giờ bỏ qua việc đắp mặt nạ giấy - dù có bận rộn đến đâu. Cô thường chọn các loại mặt nạ dưỡng ẩm, làm dịu da hoặc chống lão hóa, thay đổi theo tình trạng da từng ngày.

4. Uống nhiều nước và ăn sạch

Không chỉ chăm sóc bên ngoài, Song Hye Kyo còn vô cùng chú trọng việc "nuôi dưỡng da từ bên trong" bằng cách uống đủ nước mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế đồ chiên rán, đường, thức ăn chế biến sẵn.

Nhìn làn da căng mịn, không tì vết của Song Hye Kyo ở tuổi 44, có thể thấy việc chăm sóc da đều đặn và khoa học đã mang lại hiệu quả tuyệt vời. Quốc bảo nhan sắc đã chứng minh rằng: tuổi tác chỉ là con số, làn da đẹp mới là thứ quyết định visual.