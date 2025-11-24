Hari Won lại khiến Trấn Thành phải lên tiếng

Mới đây, một sự kiện của thương hiệu đồng hồ cao cấp đã diễn ra tại trung tâm TP.HCM tạo nên bữa tiệc visual Vbiz sang chảnh ngút ngàn. Hari Won là một gương mặt trong dàn khách mời, cô xuất hiện một mình mà không có mặt ông xã. Visual đỉnh cao ở tuổi 40 của bà xã Trấn Thành một lần nữa chiếm spotlight còn nam MC ở nhà thì không tiếc lời nịnh vợ. Chỉ không lâu sau khi Hari Won đăng tải loạt ảnh tại sự kiện, Trấn Thành phải nhanh chóng "check-in" bên dưới phần bình luận với câu từ ngập thính:"Sao vợ đẹp dữ vậy?".

Nhan sắc "không tuổi" của bà xã khiến Trấn Thành sau bao năm vẫn phải tấm tắc.

Góp mặt ở sự kiện của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ, Hari Won chọn set đồ all-black với áo tweed dáng peplum ôm eo tạo phom cực đẹp, kết hợp với chân váy dài bồng bềnh. Thiết kế vừa đủ sexy mà vẫn thanh lịch, vừa vặn giúp Hari khoe vai trần quyến rũ.

Gu thời trang tinh tế, tối giản của Hari Won luôn giúp cô tỏa sáng một cách tự nhiên.

Makeup và tóc cũng được Hari chăm chút kỹ lưỡng, màu tóc nâu mà nữ ca sĩ trung thành bấy lâu nay luôn là "trợ thủ" tôn lên làn da trắng hồng tự nhiên. Nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin của cô khiến nhiều người phải trầm trồ.

Bước sang ngưỡng 40, vẻ đẹp ngọt ngào của bà xã Trấn Thành vẫn khiến nhiều sao nữ kém tuổi khó lòng qua mặt.

Đặc biệt, tấm hình Hari Won đứng cạnh Tiên Nguyễn - em chồng Hà Tăng - cũng gây chú ý không kém. Tiên Nguyễn sinh năm 1997, hiện 28 tuổi - kém Hari tròn 12 tuổi. Tuy nhiên, khi đứng chung khung hình, ít ai có thể nhận ra được khoảng cách tuổi tác này. Hari Won với visual tươi trẻ, làn da căng mịn và vóc dáng thon gọn trông chẳng khác gì cô bạn thân với Tiên Nguyễn.