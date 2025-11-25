Khởi nghiệp chỉ từ 600 nghìn đồng, chàng trai nay kiếm 33 tỷ/năm, thừa nhận nếu làm văn phòng sẽ không thể hạnh phúc

Khi mới 16 tuổi, Zames Chew đã bỏ ra 23 USD (khoảng 600 nghìn đồng) để mua một tên miền trên Internet – một quyết định ngẫu hứng mà chính anh cũng không ngờ sẽ trở thành nền tảng cho toàn bộ sự nghiệp sau này. Chín năm trôi qua, khoản đầu tư nhỏ bé ấy đã dẫn đường cho một trong những câu chuyện khởi nghiệp đáng chú ý nhất tại Mỹ, nơi Chew hiện tạo ra doanh thu 1,3 triệu USD (33 tỷ đồng) mỗi năm.

“Khi còn trẻ, ước mơ của tôi luôn là được làm việc trong ngành công nghệ lớn”, Chew nói. Nhưng một ngày đầu năm 2016, tôi phát hiện ra một khoảng trống trên thị trường. Bố mẹ lúc đó đang tìm một nhà cung cấp dịch vụ để sửa chữa đồ đạc trong nhà. Tôi chỉ tìm kiếm trên mạng và... hồi đó dường như chẳng có nhà cung cấp dịch vụ nào trực tuyến cả. Vậy nên tôi nghĩ... để mình lập một trang web rồi xem sao”.

Ở thời đại mà phần lớn người trẻ nuôi giấc mơ làm startup công nghệ hoặc theo đuổi những ngành nghề văn phòng, Chew lại chọn lối rẽ ít ai để ý: dịch vụ lao động tay chân. Sau khi tốt nghiệp, anh thử nhiều công việc như dọn nhà, vệ sinh garage, dọn dẹp sân vườn hay sửa chữa nhỏ trong gia đình để kiếm sống. Nhưng thay vì coi đó là công việc tạm bợ, anh nhìn thấy nhu cầu rất lớn của cộng đồng địa phương – những khách hàng muốn thuê dịch vụ đáng tin cậy, chuyên nghiệp, trong khi thị trường lại thiếu những mô hình hiện đại hoá loại hình công việc này.

Hiện tại, chàng trai 26 tuổi này đang điều hành dịch vụ sửa chữa đa năng Repair.sg tại Singapore, cùng với em trai 24 tuổi, đồng thời là người đồng sáng lập, Amos Chew.﻿ Chew đã dùng chính tên miền 23 USD mua năm 16 tuổi để lập website đầu tiên, đăng ảnh trước, chia sẻ mẹo sửa chữa và dọn dẹp, đồng thời công khai giá dịch vụ để tạo niềm tin. Anh không có ngân sách quảng cáo, chỉ dựa vào hình ảnh chân thực và đánh giá của khách hàng. Chính sự minh bạch và thái độ làm việc nghiêm túc đã giúp anh thu hút những đơn hàng đầu tiên rồi dần có được lượng khách ổn định.

Khi công việc phát triển, Chew thuê thêm nhân viên rồi mở rộng sang nhiều loại dịch vụ hơn, từ vận chuyển đồ nặng, dọn kho bãi đến xử lý các việc trong nhà mà nhiều gia đình không có thời gian tự làm.

Nhờ tư duy quản trị hiện đại, doanh nghiệp tưởng như rất “đời thường” của Chew lại vận hành không khác gì một công ty dịch vụ quy mô. Anh áp dụng phần mềm quản lý khách hàng, chuẩn hóa quy trình công việc, báo cáo kết quả bằng hình ảnh gửi cho khách, và đào tạo nhân viên theo tiêu chuẩn riêng. Điều đó tạo lợi thế lớn trước các dịch vụ nhỏ lẻ truyền thống và giúp Chew giữ chân khách hàng.

Câu chuyện của Zames Chew phản ánh đúng bối cảnh thị trường Mỹ hiện nay, khi các ngành nghề blue-collar bất ngờ trỗi dậy. Nhiều báo kinh tế quốc tế cho rằng Gen Z đang quay trở lại với các công việc tay chân bởi mức thu nhập ổn định, nhu cầu thị trường lớn và chi phí giáo dục đại học quá cao. Việc Chew dám bắt đầu từ những công việc mà phần lớn người trẻ ngại làm đã giúp anh tận dụng chính khoảng trống thị trường bị bỏ ngỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo tài chính Mỹ, Chew từng nói rằng 23 USD mua tên miền năm 16 tuổi là “khoản đầu tư tốt nhất cuộc đời tôi”. Giờ đây, công ty của anh đạt doanh thu 1,3 triệu USD mỗi năm với khoảng 15 nhân viên, cung cấp dịch vụ cho nhiều thành phố lân cận.

Nhưng mục tiêu của Chew không chỉ nằm ở tăng trưởng doanh số; anh muốn chứng minh rằng lao động phổ thông – khi được tổ chức bài bản và ứng dụng công nghệ – hoàn toàn có thể trở thành một mô hình kinh doanh bền vững và sinh lời cao.

Từ một thiếu niên mua tên miền chỉ vì tò mò đến chủ doanh nghiệp triệu đô, hành trình của Zames Chew là minh chứng rõ ràng rằng sự kết hợp giữa tinh thần lao động, tư duy hiện đại và dám đi ngược dòng có thể tạo nên thành công ngay cả trong những lĩnh vực tưởng như cũ kỹ nhất.

“Tôi rất vui vì mình đã không nghe theo bất kỳ ai và tiếp tục, bởi vì nếu tôi bị buộc phải ngồi trong văn phòng có máy lạnh năm ngày một tuần, gõ máy tính, tôi không nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc, sự thỏa mãn và niềm vui như bây giờ”, anh nói.

Theo: CNBC﻿