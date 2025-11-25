Thuê nhà ở Hà Nội, vợ chồng trẻ thu nhập 18 triệu, chỉ đi chợ 500k/tuần, tiết kiệm được 8 triệu/tháng: "Không tính toán, tiền làm ra bao nhiêu cũng hết"

Làm công nhân và đang thuê trọ tại Hà Nội, vợ chồng anh Hiếu - chị Thu ngay từ khi nhận lương đã phải tính toán chi tiết từng khoản chi tiêu của gia đình. Hai vợ chồng anh chị, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 18 triệu đồng, đang có một bé trai học mẫu giáo.

Hai vợ chồng làm công nhân ở Hà Nội: Thu nhập 18 triệu tháng, chi tiêu ăn uống 500k/tuần

Với tổng thu nhập 18 triệu/tháng nhưng tháng nào cũng phải xoay đủ những khoản chi không thể né: tiền trọ, tiền học cho con, tiền thuốc, điện nước… Chính vì vậy, anh chị tự đặt ra cho mình một nguyên tắc: Tiền ăn không vượt quá 500 nghìn/tuần.

Nhiều người nghe xong ngạc nhiên: "500k/tuần làm sao đủ, còn con nhỏ nữa chứ" . Nhưng theo anh Hiếu, những ai đi làm công nhân đều hiểu, nếu không tự đặt giới hạn thì lương bao nhiêu cũng trôi đi hết.

"Tiền nhà và điện nước hết 2 triệu. Tiền sữa và học của con 3 triệu. Xăng xe 200k, thuốc men khoảng 500k. Mấy khoản này coi như cố định. Nếu tiền ăn mà không kiểm soát thì chẳng bao giờ dư được đồng nào" - anh Hiếu chia sẻ.

Đi chợ theo tuần: Tiết kiệm tiền xăng, tiền chợ, không tốn thời gian

Thỉnh thoảng vợ chồng anh đi làm ca lệch nhau, có khi chị Thu về sớm đón con nhưng anh Hiếu vẫn còn làm ca tối. Về nhà, chị phải tắm cho con, dọn dẹp rồi mới đi chợ nấu ăn thì đã hơn 7-8 giờ tối. "Ngày nào cũng thế thì mệt lắm. Có hôm mệt quá chỉ mua tạm đồ ăn sẵn nhưng vừa tốn kém vừa không tốt cho con" - chị Thu kể.

Vậy nên cả hai thống nhất đi chợ một lần vào cuối tuần để chuẩn bị cho cả tuần. Làm vậy không chỉ đỡ mệt mà còn giúp họ bám vào mức chi 500k/tuần đã đề ra. Anh chị tính toán chi tiết để 500 nghìn dùng được đúng 7 ngày, không vượt quá.

Danh sách thực phẩm của vợ chồng anh chị khá cơ bản, phù hợp gia đình có con nhỏ:

- Thịt bò 100k/400g , giá thịt bò ở khu chợ gần nhà là 250k/kg. Chia làm 2 bữa: xào hoa thiên lý và xào nấm.

- Cá rô hơn 1kg giá 54k , chia 2 bữa: một bữa canh dưa, một bữa rán.

- Thịt lợn 65k, chia 3 phần: sốt cà chua, nhồi mướp đắng, phần còn lại nấu canh.

- Sườn 60k, lươn 80k : Ưu tiên cho con ăn vì dễ chế biến và bổ dưỡng.

- Các loại rau củ 40k

- Trái cây 74k , ví dụ vài quả na và táo dành cho con.

Tổng cộng 490k, vừa đủ để duy trì bữa ăn cả tuần cho gia đình 3 người.

Vợ chồng anh Hiếu chia sẻ thêm, bé con đi học nên ăn sáng và ăn trưa ở trường, còn hai vợ chồng thì ăn 1 bữa ở chỗ làm, nên chỉ ăn 1 bữa ở nhà.

Chị Thu khẳng định việc tiết kiệm không đồng nghĩa với ăn uống kham khổ: "Mình có con nhỏ nên lúc nào cũng phải ưu tiên dinh dưỡng cho con. Không phải cứ tiết kiệm là thiếu thốn đâu, quan trọng là mình mua đúng thứ cần, không mua linh tinh".

"Cơm nhà dù chỉ có vài món thôi, nhưng đó là điều vợ chồng mình muốn về sớm để nấu nướng, vun vén cho gia đình. Đi làm mệt thế nào, có hôm làm tận 12 tiếng, về nhà vẫn có cơm lành canh ngọt vợ nấu" - anh Hiếu tâm sự .

Cuối tháng vẫn dư được 8 triệu: Điều tưởng chừng không thể

Sau khi trừ hết các khoản cố định và tiền ăn uống, gia đình anh chị vẫn để dành được khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Với nhiều công nhân, đây là con số không dễ đạt được nếu không có sự đồng lòng của cả hai vợ chồng.

"Cuộc sống công nhân ai cũng vất vả. Mình thì không muốn tương lai lúc nào cũng lo lắng, nên phải tiết kiệm từ bây giờ. Không tiêu hoang, không vượt mức. Cứ thế mà làm thôi. Sống ở nhà trọ, dạy mình phải biết gom gót từng chút một, không phải để giàu mà để có chuyện phát sinh, mình vẫn có khoản để dùng" - anh Hiếu chia sẻ.

Chị Thu thì nói nhẹ nhàng hơn: "Mình muốn có khoản để phòng lúc con ốm, rồi sau này còn có chút gì dành dụm. Nếu không tính toán thì tiền làm ra bao nhiêu cũng hết sạch".