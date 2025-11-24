Cuộc sống kì lạ trong toilet 5m2 hút hàng triệu người

Trên TikTok, một cô gái có tên Minala Jung nhanh chóng viral khi chia sẻ các content được quay trong phòng tắm, vệ sinh, từ gội đầu, makeup đến cả đi tắm,... đều có đủ.

Cứ như thế, chỉ sau một thời gian ngắn, kênh TikTok của cô gái trẻ này đã thu về 1,2 triệu follower, và gần 25 triệu lượt yêu thích. Hầu như clip nào TikToker này đăng tải cũng thu về hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu view, mà chẳng cần nói lời nào.

Clip này được quay trong nhà tắm cũ hút gần 40 triệu view.

Nhiều người bình luận chia sẻ rằng họ bị thu hút bởi sự vui vẻ, đáng yêu và nhan sắc của cô gái. Hơn nữa, nội dung mà cô bạn này lựa chọn quay cũng vô cùng độc lạ. Bối cảnh trong phòng tắm, vệ sinh lại là điều khiến cho nhiều người thêm phần tò mò, và cũng gợi đến cảm giác thân thuộc.

Đơn sơ, mộc mạc nhưng khiến nhiều người liên tưởng đến những chiếc phòng tắm cũ, gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ. Hiếm người quay clip trong những phòng tắm dạng này vì hầu như phòng tắm kiểu này đã không còn nhiều.

Phòng tắm nơi Minala quay video chỉ rộng chừng 5m2, vừa đủ cho một người đứng tắm hoặc đặt vừa một chiếc chậu lớn. Đồng thời, đây cũng là phòng vệ sinh, khi phía cuối chính là toilet.

Căn phòng tắm cũ kỹ, nơi cô gái có những clip triệu view.

Vẻ ngoài xinh đẹp của cô gái này cũng là điều mà nhiều người thu hút.

Không khó để nhận ra đây là dạng phòng tắm cũ quen thuộc của nhiều gia đình trước đây, thứ đã dần biến mất trong những ngôi nhà hiện đại. Thay vì những bức tường ốp gạch sáng bóng như các phòng tắm ngày nay, toàn bộ nền và tường trong phòng tắm của cô đều là xi măng thô, nhiều chỗ đã bong tróc, lộ những mảng rêu xanh đen lâu năm. Chính vẻ cũ kỹ ấy lại tạo nên sự chân thật đặc trưng, khiến mỗi khung hình của Minala như được “đóng dấu” bằng cảm giác bình dị.

Thỉnh thoảng, cô lại kỳ cọ tường bằng xà phòng rồi dội sạch bằng nước lạnh. Có khi là cả mukbang, nằm ngủ,... Những content vô cùng độc lạ, song tạo nên thương hiệu cho cô gái này.

Trong phòng tắm, cô gái trẻ bố trí hai chiếc gương nhỏ gắn trên tường. Đây vừa là nơi cô rửa mặt, buộc tóc, vừa tạo hiệu ứng thị giác giúp không gian trông rộng hơn khi lên hình. Hệ thống nước cũng hoàn toàn đơn giản: chỉ là một đường ống dẫn thẳng từ bên ngoài vào, đầu vòi dài kiểu truyền thống. Gần đây, cô còn lắp thêm vài loại vòi hoa sen mini khác nhau để thay đổi trải nghiệm tắm và làm nội dung thêm đa dạng.

Bối cảnh quen thuộc thường thấy trong phòng tắm này.

Kệ để đồ.

Phòng tắm cũng là phòng vệ sinh luôn.

Ở một góc tường, Minala đặt kệ nhựa cao, đựng đủ loại vật dụng quen thuộc như dầu gội, sữa tắm, kem rửa mặt, mỹ phẩm… Tất cả đều rất đời thường, không có cảm giác được set up để “sống ảo”, chính điều đó lại càng khiến người xem thấy gần gũi và dễ đồng cảm hơn.

Cô bạn tạo nhiều content trong phòng tắm này.

Không cần studio, không cần ánh sáng chuyên nghiệp hay filter lung linh, Minala Jung vẫn tạo nên những video triệu view ngay trong một căn phòng tắm cũ - nơi mà rất nhiều người tưởng chừng… chẳng thể quay nổi một bức ảnh đẹp.

Nguồn: Minala Jung