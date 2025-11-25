Ngôi nhà biết "nói" của “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae

Sự ra đi của “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae không chỉ khiến làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng mà còn đánh thức ký ức của hàng triệu khán giả châu Á. Giữa dòng tưởng nhớ, nhiều người tìm về những khoảnh khắc ấm áp của ông trên màn ảnh - đặc biệt là hình ảnh ông nội Lee và gia đình của ông trong ngôi nhà phim nổi tiếng Gia Đình Là Số 1 (High Kick).

Dàn diễn viên phim Gia Đình Là Số 1

Bởi với nhiều người, đây không chỉ là bối cảnh của một bộ phim mà còn là nơi chứa đựng những ký ức thanh xuân. Và chính nơi ấy, ông bà, cha mẹ, con cái cùng sống chung, tạo nên vô số mâu thuẫn hài hước, ấm áp và đầy tính nhân văn.

Thoạt nhìn ở trên phim, đây là một ngôi 2 hai tầng rất điển hình của tầng lớp trung lưu Hàn Quốc những năm 2000. Bên ngoài nhà có cây cối rợp bóng mát, bên trong nhà rộng rãi với phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, cầu thang,...

Song thực tế, ngôi nhà này không phải là một địa điểm có thật, không tồn tại trên bản đồ Seoul (Hàn Quốc). Bởi lẽ đây không phải là một căn nhà thật, không có địa chỉ thật để dò tìm trên bản đồ hay tìm đến check-in, mà là một set phim được đài MBC dựng hoàn toàn trong studio.

Bên ngoài căn nhà được quay từ 1 địa điểm có thật nhưng bên trong thì không ở địa điểm này

Phòng khách là nơi diễn ra hoạt dộng chung của gia đình

Khu vực bàn ăn, đảo bếp và bếp

Bối cảnh này được nhà sản xuất thiết kế như một ngôi nhà lý tưởng dành riêng cho bộ phim: rộng rãi và thoáng đã, ấm áp, đầy đủ các lối đi, bậc thang và góc nhỏ quen thuộc của gia đình nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, đằng sau những khung hình quen thuộc và tưởng là chân thật ấy lại là cả một hệ thống phim trường phức tạp. Các mảng tường đều có thể tháo lắp để máy quay di chuyển thuận tiện. Ánh sáng ngày - đêm không đến từ mặt trời thật mà được tạo bằng hệ thống đèn công suất lớn bao quanh set.

Ngay cả căn gác kì dị leo lên leo xuống bằng cây cột trong nhà cũng chỉ là một khoảng không giả lập, không hề có thật.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ căn gác là do đèn chiếu lên, không phải ánh sáng ngoài trời

Dù bối cảnh của phim là giả nhưng cảm xúc mà nó đem lại cho các diễn viên cũng như khán giả đều rất chân thật.

Năm 2021, trong chương trình DocuPlex với nội dung gặp lại dàn cast Gia Đình Là Số 1 sau 15 năm phát sóng, đài MBC đã tái dựng lại nguyên vẹn căn nhà y hệt phiên bản ban đầu trên trường quay. “Ông nội quốc dân” Lee Soon Jae hay diễn viên Jung Il Woo đều vô cùng xúc động khi nhìn thấy cảnh tượng này, bày tỏ cảm giác như vừa bước lùi về 2006, trở về nhà cũ.

Sự xúc động này càng cho thấy dù nơi họ gắn bó để quay hàng trăm tập phim dù không phải một ngôi nhà thật sự mà chỉ là phim trường nhưng với họ, đó là một mái nhà thực sự trong suốt thời gian quay phim.

Phòng khách Gia Đình Là Số 1 được tái hiện vào năm 2021

Hiện tại, sau gần 20 năm lên sóng, Gia Đình Là Số 1 vẫn là tựa phim có sức sống bền bỉ, được nhiều người yêu thích. Bởi có thể bối cảnh ngôi nhà trong phim chỉ là phim trường nhưng chính những tương tác, diễn biến bên trong đó của gia đình 3 thế hệ mà ngôi nhà luôn đem đến cảm giác chân thật, ấm áp về tình thân.

Một số hình ảnh khác trong căn nhà quen thuộc với khán giả:

Phòng khách Gia Đình Là Số 1 ở mùa 1

Sang mùa 2, căn phòng này đã được thay đổi ít nhiều

Với 3 thế hệ, ngôi nhà có phần ồn ào nhưng mới thực sự mang ý nghĩa của một ngôi nhà

Sang mùa 2 cũng ồn không kém

Bức ảnh phát ra âm thanh: "Thịt nướng! Thịt nướng! Thịt nướng!"

