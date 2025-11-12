Ngôi nhà trông bình thường, bên trong ẩn chứa thông điệp đáng sợ

Theo truyền thông Anh, một ngôi nhà ba phòng ngủ ven biển ở Innellan, Argyll và Bute, Scotland đang được rao bán với mức giá chỉ 60.000 bảng Anh, nhưng bên trong căn nhà này lại ẩn chứa một thông điệp rùng rợn.

Ngôi nhà biệt lập dành cho gia đình này trông hoàn toàn bình thường từ bên ngoài với tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp, gồm bếp, phòng khách và một phòng ngủ ở tầng dưới.

Các đại lý bất động sản mô tả đây là "cơ hội phát triển tuyệt vời" và là một dự án tiềm năng cho những ai muốn tân trang nhà cửa.

Ngôi nhà trông bình thường từ bên ngoài, nhưng ẩn chứa điều đáng sợ bên trong. (Nguồn: Jam Press/Future Property Auctions)

Tuy nhiên, theo The Sun , bên trong căn nhà, từ những bức ảnh được công bố trên trang web cho thấy một dòng chữ màu đen đáng sợ: "Cứu chúng tôi!" được viết trên tường, khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Bất chấp điều này, các đại lý bất động sản vẫn không nhắc đến thông điệp kỳ lạ trong mô tả chính thức.

Ngôi nhà đang được Future Property Auctions rao bán và niêm yết trên Rightmove, với phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 13/11.

Bản giới thiệu chính thức mô tả căn nhà có "tiềm năng tăng trưởng vốn khổng lồ" cùng "vị trí tuyệt đẹp" nhìn ra Vịnh Firth of Clyde, mặc dù người mua được cảnh báo rằng ngôi nhà cần được tân trang lại trước khi có thể ở.

Người phát ngôn của Future Property Auctions cho biết: "Đây rõ ràng là một cơ hội phát triển tuyệt vời với nhiều bất động sản có giá cả phải chăng, hoàn hảo cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một dự án".

Với giá chỉ 60.000 bảng Anh, ngôi nhà ven biển này có vẻ là một món hời. Tuy nhiên, bất kỳ người mua nào cũng cần có thần kinh thép để bỏ qua lời kêu cứu ám ảnh trên tường, đồng thời phải có đủ ngân sách để tài trợ cho việc cải tạo toàn bộ căn nhà.