Người phụ nữ vừa bán nhà được 27 tỷ đồng thì bị môi giới khởi kiện, tòa phán quyết: “Chủ nhà phải bồi thường 500 triệu đồng”

Người phụ nữ họ Lưu, chủ sở hữu một căn hộ ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc rao bán nhà từ năm 2020, nhưng suốt 3 năm không thể giao dịch được. Đến ngày 19/10/2023, bà tìm đến Công ty A, một doanh nghiệp chuyên về tiếp thị và môi giới bất động sản để nhờ rao bán hộ căn nhà.

Hai bên ký kết “Thỏa thuận môi giới bán nhà”, theo đó Công ty A chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoạt động tiếp thị giúp bà Lưu trong thời hạn từ ngày 19/10 - 15/12/2023. Chủ nhà đồng ý rằng nếu căn nhà được bán thành công trong thời hạn ủy quyền thì công ty sẽ được nhận phí dịch vụ. Với giao dịch hoàn thành trước ngày 6/11, mức phí được ấn định là 2% giá trị hợp đồng, tương đương 150.000 NDT (khoảng 556 triệu đồng).

Trong hợp đồng, bà Lưu đưa ra yêu cầu cụ thể: căn nhà phải được bán với giá 7,5 triệu NDT (khoảng 27,8 tỷ đồng) và mức đặt cọc không dưới 5% giá trị giao dịch. Bà cũng có quyền chọn lựa khách hàng sau khi nhận phản hồi từ Công ty A.

Đáng chú ý, hợp đồng quy định bà Lưu không được phép tự ý bán nhà cho bên khác, kể cả công ty môi giới hay cá nhân, trong thời hạn ủy quyền. Nếu vi phạm, bà vẫn phải trả phí dịch vụ như thông thường.

Ngay sau khi ký hợp đồng, Công ty A bắt tay vào lập nội dung quảng bá và gửi thông tin rộng rãi đến nhiều đơn vị môi giới khác để đẩy mạnh khả năng tiếp cận khách hàng. Chỉ hơn 10 ngày sau, vào ngày 1/11/2023, một trong số các công ty môi giới hợp tác với công ty A đã thành công bán được căn nhà với mức giá đúng như mong muốn của bà Lưu. Người mua đã thanh toán đầy đủ và thủ tục sang tên được hoàn tất thuận lợi.

Tuy nhiên, khi Công ty A yêu cầu thanh toán phí dịch vụ theo hợp đồng, bà Lưu bất ngờ từ chối. Bà lập luận rằng Công ty A chưa hoàn thành các chỉ tiêu đã cam kết, không cung cấp được bằng chứng rằng hoạt động quảng bá của họ có liên quan đến giao dịch và không hề tham gia vào bất kỳ khâu nào của quá trình bán nhà như dẫn khách đi xem, giới thiệu hay thương lượng. Vì vậy, theo bà, công ty không có quyền yêu cầu trả phí.

Vụ việc được Công ty A khởi kiện lên Tòa án quận Hải Thương, thành phố Hạ Môn. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, tòa nhận định hợp đồng giữa 2 bên hoàn toàn hợp pháp và có hiệu lực. Tòa đánh giá rằng trong bối cảnh căn nhà đã rao bán suốt 3 năm nhưng không tìm được khách mua, việc giao dịch thành công chỉ trong hơn 10 ngày sau khi hợp tác với Công ty A là một sự khác biệt rõ rệt, cho thấy các hoạt động tiếp thị đã đóng vai trò thúc đẩy quan trọng, dù không trực tiếp dẫn dắt khách hàng.

Tòa cũng chỉ ra rằng, điều kiện để Công ty A được nhận thù lao đã được xác định rõ ràng ngay từ đầu: chỉ cần căn nhà được bán trong thời hạn ủy quyền thì xem như hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, yêu cầu đòi hỏi phải hoàn tất mọi chỉ tiêu mới được trả phí không phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng.

Tòa nhận định thêm rằng việc căn nhà đã được bán thành công trước thời điểm hoàn thành các chỉ tiêu quảng bá cho thấy những chỉ tiêu đó không còn cần thiết. Và mục tiêu quan trọng nhất đã đạt được, đó chính là bán được nhà trong thời hạn thỏa thuận. Vì vậy, việc chủ nhà cho rằng Công ty A “không tạo ra quan hệ nhân quả” cho giao dịch là không có cơ sở.

Từ những phân tích trên, Tòa án quận Hải Thương đã tuyên bố bà Lưu phải trả 150.000 NDT (khoảng 556 triệu đồng) phí dịch vụ theo đúng hợp đồng cho công ty A. Không đồng ý với phán quyết, bà Lưu tiếp tục kháng cáo lên tòa cấp trên. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện, Tòa án nhân dân trung cấp vẫn bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trong phần nhận định bổ sung, tòa viện dẫn Điều 928 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, quy định rằng khi bên nhận ủy quyền hoàn thành công việc theo thỏa thuận, bên giao ủy quyền phải trả thù lao. Theo tòa, Công ty A đã triển khai đầy đủ nghĩa vụ tiếp thị và đạt được mục đích cuối cùng của hợp đồng, vì vậy bà Lưu phải có trách nhiệm thực hiện cam kết về phí dịch vụ.

(Theo gmw.cn)