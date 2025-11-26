Đan Trường đúng hay sai?

Khi nam ca sĩ đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua, các thông tin về giọng ca "Kiếp Ve Sầu" hot trở lại. Trong đó nhiều người đề cập đến chuyện về bất động sản của Đan Trường và câu chuyện gây tranh cãi đúng - sai một thời.

Ca sĩ Đan Trường đang là cái tên gây chú ý thời gian gần đây.

Đó là tài sản của Đan Trường và vợ khi chưa ly hôn.

Đan Trường và vợ cũ từng sống trong căn biệt thự có diện tích lên đến hơn 4.000m2, trong đó, khu nhà ở có diện tích 1.500m2 nằm ở San Jose, California. Ước tính, trị giá căn biệt thự lên đến triệu USD; thiết kế công phu nên mất 3 năm căn biệt thự mới hoàn thành. Vợ chồng Đan Trường chuyển đến sống trong căn biệt thự này từ năm 2017.

Căn nhà được thiết kế với tông màu chủ đạo là đen, nâu và kem. Trong nhà có đầy đủ tiện nghi và nội thất tinh xảo, hiện đại như hồ bơi, thang máy hay garage có thể chứa được 9 chiếc ôtô cùng lúc.

Đan Trường cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh bất động sản này lên mạng xã hội. Trong đó, có chia sẻ về việc tổ ẩm này có 5 phòng ngủ, và 7 phòng tắm gây chú ý hơn cả. Nhiều người thắc mắc lý do tại sao lại có nhiều phòng tắm như vậy trong một căn nhà, thậm chí, số nhà tắm còn nhiều hơn số phòng ngủ.

Một netizen bày tỏ: "Quá sai khi xây tận 7 cái phòng tắm, lãng phí".

Toàn cảnh căn biệt thự nhìn từ trên cao xuống.

Một số góc nội thất bên trong căn biệt thự này.

Có người lại cho rằng có 7 phòng tắm là đúng vì khu nhà ở có diện tích 1.500m2, mỗi phòng riêng trong biệt thự thường có phòng tắm, còn khu vực sinh hoạt chung hay phòng dành cho khách cũng cần trang bị để tiện lợi. Đặc biệt trong các biệt thự lớn, việc di chuyển giữa các tầng và khu chức năng khá xa nên số phòng tắm nhiều là điều hoàn toàn bình thường. Đó là chưa kể đến việc trong nhà còn có thêm người giúp việc, thỉnh thoảng bạn bè, người thân còn ghé chơi.

Vì vậy, việc căn biệt thự có 5 phòng ngủ nhưng đến 7 phòng tắm rất khó để đánh giá “đúng hay sai”. Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của chủ nhà, phong cách sống và mục đích sử dụng không gian.

Hiện tại, Đan Trường không còn ở căn biệt thự nêu trên nữa. Sau khi ly hôn, nam ca sĩ mua một căn biệt thự phong cách bán cổ điển ở Mỹ. Anh chọn địa điểm này là vì vợ chồng em gái đã sinh sống ở đây nhiều năm nên muốn gia đình quây quần cùng nhau. Đan Trường còn đặc biệt chọn căn nhà ở cạnh hồ vì bố có sở thích câu cá.

Cũng như những lần trước, Đan Trường cởi mở chia sẻ về bất động sản này. Thậm chí, anh còn làm hẳn một video, giới thiệu biệt thự. Tài sản này có diện tích gần 300m2, gồm 2 tầng, 4 phòng ngủ rộng rãi, 3,5 nhà vệ sinh. Trong đó: 2 phòng ngủ master có phòng tắm riêng, một phòng vệ sinh chung nằm trên tầng lầu, và một toilet “half-bath” (tức kiểu nhà vệ sinh chỉ gồm bồn cầu và bồn rửa tay, không có khu tắm , thường dùng cho khách hoặc nhu cầu nhanh PV) ở tầng trệt phục vụ khách ghé chơi. "Mà ở đây vui lắm, ở bên Dallas (Mỹ) nhà nào có nhiều phòng vệ sinh thì giá sẽ đắt hơn", Đan Trường chia sẻ thêm.

Bên ngoài căn nhà của Đan Trường ở Mỹ.

Anh cởi mở chia sẻ một vài góc bên trong bất động sản này.

Song, chia sẻ về số phòng trong nhà của Đan Trường lại một lần nữa khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán, phân bua xem nên hay không nên, đúng hay sai. Thực tế, tranh cãi này cũng không có đáp án tuyệt đối. Số phòng trong một căn nhà luôn phản ánh nhu cầu của chủ sở hữu: thói quen sinh hoạt, số người ở, lượng khách vãng lai, thậm chí là sự tiện lợi khi di chuyển trong không gian rộng.

Hơn nữa, với diện tích gần 300m2, việc thiết kế 4 phòng ngủ là tiêu chuẩn phổ biến. Chưa kể ngoài chủ nhân, còn có thể có người giúp việc, bạn bè hoặc người thân ở lại. Đan Trường còn cho biết nhà còn có phòng cho em gái ở, bố qua thăm,... Điều này lý giải vì sao bố cục phòng có thể vượt xa mức tối thiểu mà nhiều người hình dung.

Cuối cùng, câu hỏi “Đan Trường đúng hay sai?” thực chất nằm ở góc nhìn của mỗi người. Trong kiến trúc nhà ở, không tồn tại công thức cố định. Khi chủ nhà là người chi trả, người sử dụng và có nhu cầu rõ ràng, thì mọi lựa chọn thiết kế dù gây tranh cãi đều có lý do tồn tại của nó.