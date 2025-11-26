Cho thuê phòng trọ nhưng toàn gặp hoàn cảnh éo le, cặp vợ chồng trẻ ở Khánh Hòa đưa ra quyết định khó tin

Trong cuộc sống, không phải lúc nào những hành động lớn lao mới làm thay đổi thế giới. Đôi khi, chỉ là những việc làm giản đơn, đời thường như giúp người qua đường, nấu một bữa cơm ấm áp cho hàng xóm, hay phụ dọn dẹp sau một trận lũ,... cũng đủ để lan tỏa tình người và gieo niềm vui. Mỗi ngày, ở quanh ta, vẫn có những câu chuyện về những con người âm thầm, cần mẫn làm những việc tốt, dù nhỏ bé nhưng thiết thực, góp phần làm đời sống xung quanh trở nên ấm áp hơn.

Và một dãy trọ nhỏ, được gọi là “dãy trọ tình thương” ở Vĩnh Phương (Khánh Hòa) chính là nơi những điều tử tế, dù nhỏ thôi cũng khiến nhiều người ấm lòng.

Được biết, dãy trọ này là của vợ chồng chị M.H (SN 1992, Khánh Hòa). Sau đợt lũ lụt vừa qua tại quê nhà, vợ chồng chị M.H quyết định dành các phòng còn trống để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ.

Căn phòng trọ được đôi vợ chồng trẻ tại Khánh Hoà đầu tư

Liên hệ với chị H. về bài đăng cho ở miễn phí đang lan tỏa trên MXH, chị cho biết: “Dãy trọ ban đầu xuất phát từ việc hai vợ chồng muốn đầu tư, phát triển kinh tế. Tuy nhiên chúng mình suy nghĩ còn đơn giản, chưa có kinh nghiệm ở thời điểm đầu tư nên gặp nhiều khó khăn trong lúc vận hành thực tế. Hơn nữa, dãy trọ nằm ở vị trí vùng ven, cũng là một trong những hạn chế trong việc tìm kiếm người thuê nhà phù hợp”.

Tuy việc đầu tư không như kỳ vọng nhưng bù lại giúp vợ chồng chị H. có thêm trải nghiệm và mở rộng hơn về thế giới quan của mình. “Thường khách thuê của chúng mình chủ yếu là dân lao động, mỗi vị khách lại mang đến một câu chuyện, một cuộc đời khác nhau. Với những đứa như chúng mình, từ khi làm dãy trọ, chúng mình có dịp tiếp xúc gần nhất với những người lao động nghèo trong xã hội. Đôi khi tụi mình cũng gặp những trường hợp cư xử không đàng hoàng, nhưng còn lại đa số vẫn là người tốt, và đều cố gắng mưu sinh hàng ngày để lo cho gia đình, người thân”, chị H. kể.

Ý tưởng về một “dãy trọ tình thương” cũng đến một cách rất tình cờ, bắt nguồn từ chính những vị khách thuê nhà là những người lao động nghèo, có hoàn cảnh éo le.

Chị H. chia sẻ: “Có nhiều trường hợp họ có hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo. Chúng mình nếu cứ đi đòi tiền thấy cũng không vui mà nhận tiền thấy người ta vất vả, chật vật mình cũng không cảm thấy thoải mái. Thế nên hai vợ chồng bảo nhau cái gì vui thì mình làm. Kinh doanh không vui thì mình chuyển sang giúp đỡ người khác. Mình bớt một chút thu nhập cũng được nhưng bù lại, gia đình người khách lại bớt được cảnh khó khăn. Thế là chúng mình khởi nguồn ‘dãy trọ tình thương’ như vậy. Những khách đầu tiên là một hộ gia đình 5 thành viên ở miễn phí tại dãy trọ đã được vài tháng nay rồi”.

Những ngày lũ vừa qua, dãy trọ của chị H. cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nằm trong vùng bị ngập sâu, chị H. kể đỉnh điểm là ngày 20/11, nước lên khoảng 2,5m, hàng xóm phải phá mái tôn để đưa gia đình đang trọ bên trong trèo ra ngoài thoát thân.

“Vợ chồng mình không có mặt ở đó nên nghe tin cũng nóng ruột lắm mà không làm được gì. Mãi đến gần đây nước rút mới có thể ghé về để hỗ trợ thực phẩm, nước uống rồi bắt tay vào công cuộc dọn dẹp sau lũ. “Giải quyết” đống đồ đạc ngập trong sình lầy, cào bùn, dọn rác, xịt rửa nhà cửa,... chúng mình mới thấy hai chữ “vất vả” không đủ để diễn tả những gì mà những bà con trong vùng lũ nói chung gặp phải”. chị H. bày tỏ.

Đợt lũ lụt vừa qua khiến nhiều đồ đạc trong dãy trọ bị hư hỏng phải vứt bỏ

Trên tường vẫn còn in hằn vệt nước ngập cao tới 2,5m

Cũng bởi vậy mà sau đợt lũ lụt, vợ chồng chị H. quyết định dành toàn bộ các phòng còn lại trong dãy trọ để giúp đỡ các hoàn cảnh cần hỗ trợ. Dãy trọ nhỏ, chỉ có tổng cộng 3 phòng, hiện còn 2 phòng trống, chị H. dự định sẽ không tính tiền trọ, chỉ cần thanh toán tiền điện, nước và một số chi phí cố định khác (internet, môi trường,....).

“Mình muốn tìm những gia đình cần ổn định chỗ ở và có lối sống lành mạnh, cùng hỗ trợ và giúp đỡ nhau xây dựng dãy trọ. Sau khoảng 2 ngày đăng tải bài viết thì hiện tại khách chuyển đến cũng đã kín phòng. Chúng mình luôn muốn ưu tiên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thật sự để mọi người có một chỗ ở “an cư”, làm điểm tựa để từ đó cố gắng làm việc, vươn lên trong cuộc sống.”

Khi có người đặt câu hỏi: “Làm sao để biết ai thực sự khó khăn cần giúp đỡ”.

Chị H. chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Ngay từ ban đầu, chúng mình đều quan niệm là bản thân có gì giúp đấy, hỗ trợ ai được đến đâu thì sẽ hỗ trợ hết mình. Khách đến chúng mình sẽ đều trò chuyện, hỏi thăm về cuộc sống, câu chuyện của họ. Cũng vẫn biết cuộc sống không phải lúc nào cũng tích cực nhưng nếu mình cứ hoài nghi thì không thể làm được gì. Nên chúng mình cứ đặt niềm tin lên trên, ắt sẽ gặp được những người thật thà, chân thành”.

Dọn dẹp xong xuôi, dãy trọ giờ đã kín phòng, hỗ trợ được những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Giữa những bộn bề sau lũ, câu chuyện về “dãy trọ tình thương” ở Vĩnh Phương không chỉ là chuyện của ba căn phòng nhỏ, hay của một đôi vợ chồng trẻ muốn giúp đỡ vài hoàn cảnh khó khăn. Đó là cách họ chọn sống tử tế mỗi ngày, chọn tin vào điều tốt đẹp và lan tỏa nó bằng chính những gì mình có.

Có thể hành động ấy không làm thay đổi cả thế giới nhưng lại có thể thay đổi “ngày mai” của một gia đình nào đó Và đôi khi, chừng ấy thôi đã đủ để khiến chúng ta tin rằng những điều bình dị nhất vẫn có thể gieo hy vọng, giữ ấm lòng người và làm cuộc đời trở nên đáng sống hơn.

Ảnh: NVCC