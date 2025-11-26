Không phải mê tín: Có 3 dấu hiệu cho thấy một người đang âm thầm trở nên giàu có hơn, cả đời khó mà nghèo

Sở hữu năng lực chuyên môn tốt

Một blogger trên mạng xã hội Zhihu (Trung Quốc) là lập trình viên cấp dưới “làng nhàng” của một nhà máy lớn. Nhiều năm trôi qua, công việc không quá thử thách, dần trở nên nhàm chán và thu nhập của anh thì giậm chân tại chỗ. Một đồng nghiệp lớn tuổi hơn đã gợi ý anh nhận ít những nhiệm vụ lặp lại, thay vào đó dành thời gian học thêm kiến thức và dám làm các công việc phức tạp hơn để nâng cao trình độ.

Blogger này như bừng tình. Ngoài giờ làm việc, anh dành thời gian đọc tài liệu, lái xe đến thành phố khác để nghe bài giảng chuyên gia, xin lời khuyên từ các tên tuổi lớn trong ngành một cách khiêm tốn. Kết quả, anh chỉ mất 3 năm để nâng cao cấp bậc trong công việc, mức lương tăng gấp nhiều lần. Blogger kết luận: Khi bạn sở hữu năng lực cốt lõi xuất sắc, bất kể ở ngành nào hay độ tuổi nào bạn vẫn luôn có “chỗ đứng” vững chắc.

Sống có kế hoạch và mục tiêu

Nhà đầu tư Warren Buffett và Bill Gates được mời tham gia một chương trình truyền hình. Khi được hỏi "Bạn cảm thấy điều gì là quý giá nhất trong thời đại này?", cả 2 đã cùng đưa ra 1 câu trả lời: "Mục tiêu".

Phóng viên Kathleen Elkins dành nhiều năm để phỏng vấn và viết về con đường làm giàu của các triệu phú tự thân. Cô cho biết điều mình học được từ những nhà đầu tư thành công là bạn sẽ không đi đến đâu nhanh chóng nếu không có định hướng.

“Nhiều người trong số họ đặt ra các mục tiêu tiền bạc rất cụ thể, cho dù đó là mua một số tài sản trong năm hay kiếm được một khoản thu nhập hàng tháng nhất định từ công việc phụ. Nhờ vậy, họ vạch ra được kế hoạch chi tiết để chắc chắn đạt được số tiền đó”, Kathleen Elkins nói.

Người biết đặt mục tiêu có thể tạo ra hướng đi rõ ràng cho bản thân, tăng động lực và sự tập trung để quản lý tài chính hiệu quả, kiên trì vượt qua khó khăn và hành động để hướng đến vạch đích cuối cùng.

Không ngừng phát triển mỗi ngày

Tỷ phú Charlie Munger từng khẳng định: “Không phải ai cũng có thể học mọi thứ. Cho dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì sẽ luôn có người đạt được nhiều thành tựu hơn. Nhưng vậy thì sao chứ, chúng ta đâu cần phải là người đứng đầu thế giới?”.

Tỷ phú này cho rằng mỗi người không cần cố gắng để giỏi mọi thứ vì sẽ luôn có người thông minh và thành công hơn. Điều quan trọng là học cách chấp nhận và đặt ra mục tiêu tập trung vào sự tiến bộ của bản thân mình.

“Hãy dành mỗi ngày để cố gắng khôn ngoan hơn so với khi bạn thức dậy. Ngày qua ngày, dần dần bạn sẽ nhận được những gì bạn xứng đáng được nhận từ cuộc đời”, Charlie Munger nói. Vị tỷ phú này đã dành cả cuộc đời để đọc và tự học, liên hệ những gì mình học được cho công việc và cuộc sống.

Ông nhận thấy sự tò mò chính là lý do thúc đẩy một người trở nên khôn ngoan hơn mỗi ngày. Tỷ phú coi việc học giống như lãi suất kép, theo thời gian chắc chắn sẽ sinh lời cao hơn bất cứ khoản đầu tư nào khác. Munger từng nói có một phẩm chất ở Warren Buffett mà ông đặc biệt đánh giá cao. Đó là khả năng trở thành một "cỗ máy học tập" suốt đời, một trong những yếu tố giúp Buffett trở thành nhà đầu tư huyền thoại.

Điều nguy hiểm nhất có thể dẫn đến tương lai mù mịt là khi người đó ngừng làm gì đó để phát triển bản thân. Dù bao nhiêu tuổi, bạn vẫn có thể thành công khi duy trì tâm lý cải tiến liên tục, nâng cấp bản thân trong môi trường cạnh tranh và nắm bắt mọi cơ hội có thể.