Tôi 70 tuổi, lương hưu 20 triệu đồng/tháng vẫn lâm vào cảnh cơ cực: Nhìn đồng nghiệp sung túc mới hiểu 1 sai lầm chí mạng

Tận hưởng tuổi già

Người đàn ông Lưu Hiểu Khánh (70 tuổi, Trung Quốc) có mức lương hưu 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng), đủ để ông sống thoải mái những năm tuổi già. Thời điểm mới nghỉ hưu, ông Lưu thường gặp gỡ một đồng nghiệp cũ họ Lý cùng đơn vị để trò chuyện, tâm sự.

Lúc này hai người đàn ông đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì đã có thể nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài làm việc vất vả. Ông Lý dự định sẽ tập Thái cực quyền, chăm sóc các cháu giúp con cái và tận hưởng cuộc sống hưu trí bình yên. Thế nhưng ông Lưu cho rằng: “Chúng ta cả đời đã chịu khổ, lúc còn trẻ làm việc để báo hiếu bố mẹ, khi trung niên chăm chỉ vì con cái. Về già phải sống cho bản thân mới đúng chứ”.

Ông Lưu mong muốn trải nghiệm những thứ chưa từng thử để sau này không còn hối tiếc. Ông Lý bị người đồng nghiệp thuyết phục, nên 2 năm tiếp theo họ lại đồng hành trong các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Họ lập nhóm du lịch hàng tháng, dành thời gian thăm thú từ núi non đến các thành phố lớn, mùa hè lại đi biển, tận hưởng món đặc sản ngon.

Thế nhưng sau 2 năm đó, ông Lý không còn tham gia các chuyến đi chơi nữa. Ông Lưu bối rối hỏi lý do, lập tức nhận được câu trả lời: “Năm nay tôi không muốn tiêu quá nhiều tiền. Có nhiều cách khác nhau để tự tạo niềm vui sau khi nghỉ hưu. Bây giờ tôi muốn tập Thái cực quyền và chăm cháu giúp các con, đó là những việc tôi thực sự muốn làm ông Lưu ạ”.

Lưu Hiểu Khánh tôn trọng quan điểm của người bạn này nhưng bản thân ông vẫn muốn sống vì chính mình một lần trong đời. Ông Lưu ly dị vợ nên một mình nuôi con trai khôn lớn, từng có khoảng thời gian làm nhiều công việc một lúc để trang trải cuộc sống. Sau khi con trai lập nghiệp và có gia đình nhỏ tại thành phố, ông mới yên tâm nghỉ ngơi. “Tôi luôn nghĩ rằng con người ai cũng phải sống cho chính mình một lần trong đời, về già là lúc ăn ngon và tận hưởng, đến lúc sức khoẻ yếu sẽ chẳng thể làm được nữa rồi”, ông Lưu nói.

Sự khác biệt đáng buồn

Dù không còn người bạn đồng hành thân thiết, ông Lưu vẫn đi du lịch thường xuyên, mua sắm đồ đạc theo sở thích. Ông thích tổ chức các bữa tiệc mời người thân họ hàng đến nhà để tụ tập. Không những vậy, người đàn ông này còn tìm thấy niềm vui trong việc mua vé số mỗi ngày và sưu tầm đồ cổ. Lưu Hiểu Khánh mua rất nhiều vé số mỗi ngày, không bỏ lỡ bất kỳ triển lãm đồ cổ nào tại địa phương.

Dần dần, những thú vui này khiến khoản lương hưu của ông không đủ chi trả nữa, phải vay tiền từ bạn bè hoặc người thân. Sau 10 năm nghỉ hưu, Lưu Hiểu Khánh trở nên khánh kiệt, thậm chí không có đủ tiền để trả bữa ăn khi chưa nhận được lương hưu tháng đó. Cuối cùng, con trai phải đứng ra trả nợ hộ bố.

Sau biến cố nợ nần, ông Lưu nhận ra sức khoẻ của bản thân đang ngày càng đi xuống do không chú ý đến chế độ ăn và sinh hoạt. Người con trai bất lực nhìn giấy khám sức khỏe: “Nếu bố cứ sống như vậy thì không ai giúp được bố đâu”. Lời nói này của con trai khiến ông Lưu bừng tỉnh.

Một tháng sau, Lưu Hiểu Khánh tình cờ gặp ông Lý đang đi bộ ở công viên. So sánh mình với đồng nghiệp cũ lúc này, ông Lưu mới thấy sự khác biệt rõ rệt. Người đồng nghiệp cũ vẫn có nước da hồng hào, thân hình khoẻ khoắn còn bản thân ông luôn trong tình trạng căng thẳng, uể oải. Ông Lý cho biết hàng ngày mình vẫn duy trì thói quen tập thể dục, trồng hoa, uống trà và chăm sóc cháu.

Hai người nhận cùng một khoản lương hưu hàng tháng nhưng cuộc sống của họ rẽ hai hướng hoàn toàn khác nhau. Lưu Hiểu Khánh nhận ra sai lầm của bản thân bắt nguồn từ tâm lý thích tận hưởng tuổi già mà bỏ qua việc quản lý tài chính và chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, ông Lý sung túc nhờ việc tìm thấy các hoạt động tích cực cho cả tinh thần lẫn thể chất, vẫn hưởng thụ nhưng có điểm dừng phù hợp.

“Nhìn cuộc sống của đồng nghiệp cũ, tôi hối hận vì trước kia đã không bình tĩnh suy xét như ông Lý, nghĩ cho tương lai thay vì chỉ thoả mãn nhu cầu hiện tại của bản thân. Đến lúc này khi sức khoẻ đã yếu đi, trải qua nhiều biến cố mới vỡ lẽ thì cũng đã muộn màng”, ông Lưu bộc bạch.