1 từ để nhận diện người EQ thấp trong cuộc trò chuyện

Trong giao tiếp hằng ngày, ngôn từ không chỉ để truyền tải thông tin mà còn phản ánh cảm xúc, thái độ, mức độ tinh tế của mỗi người. Đặc biệt trong nhắn tin, nơi không có giọng nói, ánh mắt hay biểu cảm để hỗ trợ, từng từ ngắn ngủi cũng đủ để người khác cảm nhận được bạn đang thoải mái hay căng thẳng, thân thiện hay xa cách, tinh tế hay vụng về. Bởi vậy, có một từ kết thúc cuộc trò chuyện mà nhiều người dùng vô thức nhưng lại vô tình khiến đối phương khó chịu. Đó là từ "Ờ".

Thoạt nghe, "Ờ" chỉ là một từ rất bình thường, thậm chí khá phổ biến trong giao tiếp người Việt. Nhưng khi nó được dùng để kết thúc một đoạn chat, đặc biệt ở những tình huống cần sự tôn trọng và tinh tế, nó trở thành tín hiệu của sự thờ ơ và hạn chế về cảm xúc. Dĩ nhiên, không phải cứ dùng "Ờ" là người đó EQ thấp, nhưng việc lặp lại nó thường xuyên và sai bối cảnh lại là dấu hiệu phổ biến ở những người kém tinh tế trong tương tác.

Vì sao từ "Ờ" khi kết thúc cuộc trò chuyện khiến đối phương khó chịu?

Thứ nhất, "Ờ" tạo cảm giác bị cụt hứng. Cuộc trò chuyện đang mạch lạc, đang tương tác hai chiều, nhưng chỉ một từ "Ờ" đã chặn đứng nhịp trao đổi. Người đọc không biết bạn đang đồng ý, đang không quan tâm, hay đang muốn kết thúc cho nhanh. Sự mơ hồ này dễ làm đối phương cảm giác như mình bị gạt ra ngoài.

Thứ hai, nó thể hiện sự thiếu đầu tư cho cuộc nói chuyện. Trong thời đại tin nhắn, người ta không cần viết dài dòng, nhưng tối thiểu cũng cần một câu phản hồi trọn vẹn. Chỉ trả lời bằng "Ờ" giống như bạn đang giao tiếp trong trạng thái miễn cưỡng. Với những ai nhạy cảm, họ có thể hiểu đây là tín hiệu cho thấy bạn không coi trọng mối quan hệ.

Thứ ba, "Ờ" mang sắc thái lạnh và có phần khó chịu. Nếu thay bằng "Ừm", "Oke", "Tớ biết rồi", "Để tớ xem thêm nhé", người đọc sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Vấn đề nằm ở cảm xúc mà từ ngữ đó tạo ra. "Ờ" giống như một cánh cửa đóng lại đột ngột.

Vì sao hành vi này thường xuất hiện ở người EQ thấp

Một người có EQ cao thường ý thức được cảm xúc của mình và của người khác. Họ hiểu rằng lời nói tuy nhỏ nhưng có thể tạo ra tác động lớn. Ngược lại, người EQ thấp có xu hướng:

Không để ý đến cảm nhận của đối phương. Họ chỉ trả lời theo phản xạ, không cân nhắc xem từ ngữ của mình sẽ khiến người khác nghĩ gì hoặc cảm thấy thế nào.

Giao tiếp kiểu mệnh lệnh hoặc cộc lốc. Với họ, nói ngắn nghĩa là nhanh, không cần chiều chuộng cảm xúc ai. Chính sự khô khan này khiến cuộc trò chuyện dễ mang màu tiêu cực.

Thiếu khả năng duy trì nhịp trò chuyện. Người EQ thấp khó nắm bắt được đâu là lúc cần kết thúc nhẹ nhàng, đâu là lúc cần mở rộng thêm. Vì vậy họ thường chọn cách cắt đứt câu chuyện một cách lúng túng.

Không giỏi diễn đạt cảm xúc bằng ngôn từ. Đây là lý do rất nhiều người chọn "Ờ" thay vì diễn đạt rõ ràng ý của mình.

Từ "Ờ" không có lỗi, cách dùng sai mới là vấn đề

Thực tế, "Ờ" hoàn toàn không xấu. Trong một vài trường hợp thân mật, hài hước hoặc khi hai người đã quá hiểu nhau, từ này lại mang cảm giác gần gũi. Nhưng trong bối cảnh công việc, nói chuyện với người ít thân, hoặc khi đối phương đang chia sẻ điều nghiêm túc, "Ờ" trở thành lựa chọn rất thiếu tinh tế.

Một số người dùng "Ờ" vì sợ phải nói nhiều, sợ phức tạp hóa vấn đề. Một số khác dùng để né tránh. Nhưng dù lý do nào đi nữa, điều đó vẫn khiến đối phương tổn thương mà bản thân họ không nhận ra.

Thay vì "Ờ", hãy học cách kết thúc cuộc trò chuyện một cách tinh tế hơn

Bạn không cần viết dài, chỉ cần rõ ràng và tôn trọng:

"Tớ hiểu rồi nhé"

"Oke để tớ xem lại"

"Cảm ơn nha"

"Để mai mình nói tiếp"

"Được đó, bạn cứ nhắn mình khi cần"

Những câu đơn giản này không tốn thời gian hơn nhưng tạo ra năng lượng nhẹ nhàng, tích cực và giúp mối quan hệ được duy trì tốt.

Một từ nhỏ như "Ờ" nghe thì vô hại nhưng lại phản ánh rất nhiều điều về khả năng quản lý cảm xúc và sự tinh tế trong giao tiếp. Người EQ cao không cần nói những lời hoa mỹ, chỉ cần biết đặt mình vào vị trí của người khác và chọn cách kết thúc nhẹ nhàng. Khi bạn thay đổi một thói quen nhỏ, chất lượng các mối quan hệ xung quanh cũng sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn.

Và đôi khi, sự tinh tế trong giao tiếp không nằm ở những câu chuyện lớn mà chỉ ở một từ bạn dùng để kết thúc cuộc trò chuyện.