Nếu bạn thường làm 4 điều này vào cuối tuần, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao!

Cuối tuần không chỉ là thời gian nghỉ ngơi. Cách bạn sử dụng hai ngày cuối tuần phản ánh khá rõ trí tuệ cảm xúc (EQ). Nếu bạn thường xuyên làm 4 điều dưới đây, bạn có thể là người EQ cao, biết quản lý bản thân, biết kết nối, và đặc biệt là luôn giữ được năng lượng tích cực cho tuần mới.

1. Người EQ cao biết giảm tải áp lực và tái tạo năng lượng

Người EQ cao không để mình kéo lê áp lực từ thứ Hai đến thứ Sáu sang tận cuối tuần. Họ có thói quen: Tạm thời rời xa email, tin nhắn công việc; Cho phép bản thân “ngắt kết nối” để hồi phục; Tự lắng nghe cảm xúc: mệt thì nghỉ, chán thì đổi không gian, stress thì vận động.

Việc tái tạo năng lượng này giúp họ bước vào tuần mới với tâm trạng sáng và sự tập trung cao hơn.

Ảnh minh hoạ.

Người EQ cao rất rõ ràng về ranh giới cảm xúc.

Cuối tuần của họ thường là: Gặp gỡ những người khiến họ cảm thấy dễ chịu; Tìm kiếm các cuộc trò chuyện chất lượng, không “drama”; Tránh xa những mối quan hệ khiến bản thân kiệt sức.

Họ hiểu rằng: năng lượng cảm xúc là tài sản, và cách bạn sử dụng cuối tuần sẽ quyết định chất lượng tuần mới.

3. Người EQ cao biết dành thời gian chăm sóc chính mình

Không ồn ào hay phô trương, người có EQ cao luôn dành một khoảng thời gian cố định, thường từ 1 đến 2 giờ mỗi cuối tuần, để chăm sóc bản thân.

Đó có thể là những hoạt động rất giản dị như đọc sách, nghe podcast, đi bộ, thiền, hoặc dọn dẹp lại không gian sống cho gọn gàng, thoáng đãng. Họ cũng chú trọng đến bữa ăn, giấc ngủ và trạng thái tinh thần của mình.

Điểm khác biệt nằm ở nhận thức: họ hiểu rằng muốn làm việc hiệu quả, muốn hỗ trợ người khác hay duy trì các mối quan hệ chất lượng, thì trước hết bản thân cần có sức khỏe cảm xúc và tâm trí ổn định.

Ảnh minh hoạ.

Người có EQ cao thường không để tuần mới bắt đầu trong trạng thái bị động. Họ dành khoảng 10-15 phút vào cuối tuần để sắp xếp lại lịch làm việc, xác định các ưu tiên và đặt ra những mục tiêu phù hợp với khả năng thực tế. Cách chuẩn bị này giúp họ chủ động hơn, tránh cảm giác rối rắm hoặc quá tải khi bước vào tuần mới.

Tuy nhiên, điểm quan trọng là họ không đặt kỳ vọng hoàn hảo vào bản thân. Người EQ cao giữ sự linh hoạt: sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch khi có việc phát sinh, hiểu rằng thay đổi là một phần tự nhiên của công việc và cuộc sống.

Việc duy trì trạng thái cân bằng giữa mục tiêu và khả năng thích ứng là biểu hiện rõ ràng của EQ cao, biết kiểm soát kỳ vọng, không tự tạo áp lực không cần thiết.

Ảnh minh hoạ.

Bạn biết quản lý năng lượng cảm xúc.

Bạn biết chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Bạn có sự trưởng thành trong quan hệ xã hội.

Bạn có khả năng tự điều tiết và lập kế hoạch.

Bạn hiểu mình, tôn trọng mình và biết cách bảo vệ ranh giới.

EQ không nằm ở việc bạn giỏi nói chuyện, giỏi chiều lòng người khác. EQ nằm ở cách bạn đối xử với chính mình và thế giới xung quanh.

Nếu cuối tuần của bạn có 4 thói quen trên, hãy tự tin: Bạn có thể đang sở hữu nền tảng EQ cao, thứ giúp bạn sống lành mạnh, trưởng thành và thành công.