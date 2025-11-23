Cậu bé 11 tuổi mua được ngôi nhà đầu tiên sau khi bị cảnh sát tịch thu đồ: Cách thức không ai ngờ tới

Tháng 9/2020, theo trang Goalcast, mạng xã hội Brazil lan truyền rộng rãi đoạn video về Gabriel – một cậu bé ngồi bật khóc cạnh chiếc thùng đá đã bị dọn sạch trong thành phố Mossoró, bang Rio Grande do Norte.

Ít phút trước đó, lực lượng Hội đồng Giám hộ phối hợp với cảnh sát địa phương đã nhận được phản ánh từ người dân nên tới kiểm tra và thu giữ toàn bộ bàn ghế cùng quầy nước chanh nhỏ mà Gabriel dựng lên, với lý do "ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động trẻ em".

Giữa lúc nghẹn ngào, cậu bé nói rằng em không hề cảm thấy xấu hổ khi buôn bán lề đường; điều khiến em ngượng ngùng hơn là nếu phải đi ăn trộm. “Cháu làm việc để đỡ đần mẹ và các em”, Gabriel chia sẻ.

Hóa ra, thời điểm đó, Gabriel cùng mẹ và ba em trai phải chen chúc trong một gian phòng nhỏ tại ngôi nhà của bà ngoại ở Bairro – khu vực được xem là nghèo nhất vùng. Mẹ em, bà Maria das Graças, không thể đi làm vì phải túc trực ngày đêm chăm sóc người con bị khuyết tật nặng.

Gabriel thời điểm phải tự đi bán hàng để phụ giúp gia đình ở TP Mossoró, bang Rio Grande do Norte, Brazil, năm 2020. Ảnh: @gabrielpequenovendedor

Chứng kiến gia đình thiếu thốn triền miên, nhất là khi các em nhỏ thường không đủ sữa và thuốc men, Gabriel đã quyết định bỏ ca học buổi chiều để phụ mẹ mưu sinh. Dưới thời tiết lên tới 40 độ C, cậu bé rong ruổi bán nước chanh và nước đóng chai, mỗi ngày chỉ thu được khoảng 4-8 USD.

Quá trình bán hàng của Gabriel cũng không hề dễ dàng. Em nhiều lần bị những đứa trẻ quanh khu phố trêu chọc, ném chai lọ và gọi bằng cái tên miệt thị “thằng ăn mày bán nước”. Dù vậy, cậu bé vẫn bền bỉ bám lấy ước mơ giản dị: có một mái nhà riêng để mẹ và các em thoát khỏi cảnh nương nhờ người thân. Tuy nhiên, do chưa đủ tuổi, cậu bé vẫn bị buộc phải dừng công việc bán hàng lại.

Câu chuyện và lời nói đầy bản lĩnh của Gabriel trong đoạn clip nhanh chóng lay động cảm xúc của hàng triệu người. Chỉ trong thời gian ngắn, một chiến dịch quyên góp trực tuyến được khởi xướng để hỗ trợ cậu bé. Ban đầu, mục tiêu đặt ra là 13.500 USD (tương đương khoảng 320 triệu đồng), nhưng số tiền ủng hộ nhanh chóng vượt hơn 16.000 USD (gần 400 triệu đồng) nhờ làn sóng sẻ chia mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Nhờ số tiền mà cộng đồng quyên góp, mong ước của Gabriel đã đến sớm hơn em từng nghĩ. Đến tháng 12/2020, Gabriel dùng phần lớn khoản hỗ trợ để mua một căn nhà nhỏ nhưng vững chãi, cách xa khu ổ chuột trước đây. Ngôi nhà có hai phòng ngủ, một căn bếp và khoảng sân nhỏ, đủ để mẹ em tiện chăm sóc người em trai bị khuyết tật.

Khi nhận chìa khóa, cậu bé xúc động nói rằng cuối cùng mình có thể đến trường mà không còn nỗi lo mẹ và các em phải chịu cảnh mưa gió dột nát nữa.

Phần tiền còn lại sau khi mua nhà được gia đình dùng để mở một quầy nước giải khát hợp pháp. Nhờ đó, Gabriel không phải lang thang bán hàng ngoài đường nữa; em chỉ phụ mẹ trông quán vào những ngày cuối tuần. Cậu bé cũng dành một phần khoản quyên góp để mua xe lăn, máy đo oxy cho người em trai bị khuyết tật, đồng thời đóng học phí tại một ngôi trường tốt hơn.

Sau này, Gabriel vẫn tiếp tục học văn hóa và được người dân quanh vùng trìu mến gọi là “cậu bé anh hùng”. Một nhóm tình nguyện địa phương cũng cam kết hỗ trợ thực phẩm hằng tháng cho gia đình em. Đây là minh chứng rõ ràng rằng chỉ một hành động tử tế của cộng đồng cũng có thể thay đổi trọn vẹn cuộc sống một con người.

(Theo Goalcast)