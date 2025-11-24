Đây là 7 kiểu gọi điện của người EQ thấp: Nghe một lần là muốn… chặn số ngay lập tức

Trong thời đại giao tiếp số bùng nổ, điện thoại không còn chỉ là công cụ trao đổi thông tin, mà đã trở thành “bài kiểm tra EQ” mỗi ngày. Chỉ cần một cuộc gọi ngắn vài phút cũng có thể phơi bày cách một người ứng xử, lắng nghe, tôn trọng hay thiếu tinh tế với người khác.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng người EQ thấp thường không nhận ra sự tác động tiêu cực trong cách họ nói chuyện điện thoại, dẫn đến hiểu lầm, xung đột hoặc khiến người đối diện khó chịu mà không hiểu vì sao.

Dưới đây là những kiểu nói chuyện điện thoại đặc trưng mà người EQ thấp thường mắc phải, khiến họ dễ đánh mất thiện cảm trong giao tiếp hàng ngày.

1. Không chào hỏi, không giới thiệu, vào thẳng vấn đề một cách trống không

Một trong những hành vi phổ biến nhất của người EQ thấp là gọi điện mà không có bất kỳ lời mở đầu nào. Họ nhấc máy và nói ngay: “Đang ở đâu?”; “Làm cái này cho tôi"; “Sao chưa gửi?”.

Cách nói chuyện này không có câu chào, không giới thiệu mục đích, không quan tâm người nghe có đang rảnh để nói chuyện hay không.

Trong giao tiếp, lời chào không chỉ là phép lịch sự; nó là tín hiệu cho thấy người gọi tôn trọng thời gian và trạng thái cảm xúc của người bên kia. Việc không chào hỏi cũng khiến cuộc trò chuyện mang sắc thái mệnh lệnh, gây áp lực không cần thiết.

2. Gọi điện vào bất kỳ giờ nào, coi thời gian của người khác như “của mình”

Người EQ thấp thường xem việc gọi điện là quyền của họ, còn người khác phải có nghĩa vụ nghe. Vì thế, họ có thói quen: Gọi điện vào giờ nghỉ trưa; Gọi lúc 10–11 giờ đêm; Gọi lúc đang trong giờ làm việc bận rộn; Gọi liên tục nếu người kia không nghe

Họ không hề hỏi: “Cậu có rảnh để nói chuyện không?” hay: “Khi nào tiện để tôi gọi lại?”.

Một người EQ cao sẽ ưu tiên nhắn tin trước để xem đối phương có thời gian không. Nhưng người EQ thấp thì hành xử như thể thời gian của họ quan trọng hơn thời gian của mọi người khác.

3. Độc thoại thay vì đối thoại: nói liên hồi, không cho người khác chen vào

Một đặc điểm khác rất dễ nhận ra: người EQ thấp nói nhiều đến mức đối phương không có cơ hội phản hồi. Cuộc gọi của họ thường có dạng: “Nghe tôi nói này…”; “Tôi bảo rồi mà…”; “Ý tôi là thế này…”; “Tóm lại là…”. Khi người bên kia cố gắng góp ý hay phản hồi, họ lập tức ngắt lời hoặc nói lấn.

Tâm lý học phân tích rằng những người có kiểu nói chuyện độc thoại thường có xu hướng chỉ quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của mình, không đặt mình vào vị trí người đối diện. Điều này khiến họ khó xây dựng các mối quan hệ gần gũi, vì người khác luôn cảm thấy mình bị “nuốt chửng” trong cuộc trò chuyện.

4. Gọi để xả cảm xúc, trút áp lực, dùng người nghe như “thùng rác cảm xúc”

EQ thấp thường đi kèm với kém khả năng kiểm soát cảm xúc. Vì thế, điện thoại trở thành nơi để họ trút những cảm xúc tích tụ: bực bội, than vãn, phàn nàn về cuộc sống, trách móc người khác, kể lể về những điều tiêu cực.

Kiểu cuộc gọi này có đặc điểm: Nội dung xoay quanh sự bất mãn; Tần suất gọi nhiều hơn bình thường; Thường kết thúc bằng câu: “Tôi chẳng biết nói với ai nữa!”. Người nghe sau cuộc gọi cảm thấy bị “mất năng lượng”, nặng nề, thậm chí kiệt sức.

Trong tâm lý học, hành vi này được gọi là emotional dumping – trút cảm xúc lên người khác mà không quan tâm họ có đủ sức để tiếp nhận hay không. Đây là kiểu hành vi gây mòn mỏi nhất trong các mối quan hệ.

5. Không lắng nghe, liên tục hỏi lại, khiến cuộc trò chuyện kéo dài vô ích

Người EQ thấp thường thiếu khả năng tập trung và kém kỹ năng lắng nghe. Khi nói chuyện điện thoại, họ có xu hướng: Nghe nửa vời; Hỏi lại những điều vừa được nói; Không nắm bắt trọng tâm vấn đề; Để đối phương phải lặp lại 2–3 lần. Điều này khiến cuộc gọi kéo dài gấp đôi thời gian cần thiết.

Người EQ cao sẽ ghi chú, tóm ý hoặc hỏi lại đúng trọng tâm. Người EQ thấp thì biến mọi cuộc gọi thành một “vòng lặp” khó chịu.

6. Dùng giọng điệu áp đặt, thiếu tôn trọng hoặc dễ gây hiểu lầm

Ở điện thoại, giọng nói chiếm tới 70% cảm xúc trong giao tiếp. Nhưng người EQ thấp không ý thức được điều này. Giọng của họ thường: Cộc lốc, gấp gáp, mang sắc thái chỉ đạo, hoặc thờ ơ, thiếu cảm xúc. Đặc biệt trong môi trường công việc, kiểu giọng điệu này dễ tạo ấn tượng: khó hợp tác, thiếu tinh tế, coi thường người khác

Rất nhiều trường hợp không xuất phát từ ý xấu, nhưng vì EQ thấp nên giọng nói khiến người nghe cảm thấy bị xúc phạm, từ đó dẫn đến hiểu lầm.

7. Kết thúc cuộc gọi một cách thiếu thiện chí: cúp máy đột ngột, không lời chào

Người EQ thấp thường kết thúc cuộc gọi như khi họ bắt đầu: đột ngột. Họ không nói: “Cảm ơn nhé”; “Có gì mình trao đổi tiếp”; “Chào bạn”. Họ chỉ đơn giản… tắt máy.

Hành vi nhỏ này lại nói rất nhiều về khả năng duy trì mối quan hệ của họ. Người EQ cao hiểu rằng kết thúc cuộc gọi là lúc “đóng cảm xúc” cho cuộc trò chuyện; làm tốt hay không sẽ để lại dư âm tích cực hoặc tiêu cực.

Những kiểu nói chuyện điện thoại kể trên không phải là “lỗi nặng” nhưng lại là những thói quen phản ánh EQ thấp – thứ có thể ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ, thậm chí cơ hội thăng tiến.

Nâng cao EQ không phải điều xa xôi; nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ như: Chào hỏi trước – tạm biệt sau; Hỏi xem người kia có rảnh không; Lắng nghe đầy đủ; Giữ giọng nói tử tế; Tôn trọng thời gian và cảm xúc của người khác

Một cuộc gọi tuy ngắn nhưng có thể thay đổi ấn tượng, xây dựng sự tin cậy và thể hiện văn hóa của một con người trưởng thành cảm xúc. Người EQ cao không chỉ nói hay – họ nói đúng lúc, đúng cách và đúng cảm xúc.