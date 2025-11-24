Từng sống trong căn phòng trọ chật chội ở thành phố, vợ chồng trẻ quyết định về quê để con có tuổi thơ trọn vẹn

Ngày nay, nhiều gia đình trẻ ở thành phố bắt đầu cân nhắc việc "chuyển dịch" cuộc sống về quê, nơi không gian rộng hơn, thiên nhiên trong lành hơn, và đặc biệt là để con cái có tuổi thơ tự do, gần gũi với thiên nhiên. Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy An (32 tuổi) và anh Trương Quốc Anh (35 tuổi) tại Thới Lai, Cần Thơ, là một ví dụ điển hình.

Sống ở phố từ thời đại học, trải qua hơn 10 năm bươn chải, gia đình chị An đã quen với nhịp sống đô thị. Nhưng đến giữa năm 2025, khi có bé thứ hai, họ quyết định quay trở về quê. Quyết định này không đến một cách bồng bột, mà dựa trên những "nhân duyên đã sẵn sàng".

Gia đình nhỏ đáng yêu

Chị An kể, trước khi về quê, chị từng dạy tiếng Anh tự do, sau đó ở nhà chăm con và đan len. Nhờ sự chỉ dẫn của người chị, chị bắt đầu buôn bán online các mặt hàng thực phẩm sạch mà gia đình vẫn sử dụng, tạo sẵn lượng khách hàng quen thuộc để khi về vườn, việc kinh doanh vẫn thuận lợi.

Chồng chị, vốn là thợ điện lạnh tự do, vẫn tiếp tục công việc với quãng đường đi làm xa hơn khoảng một giờ, nhưng mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ càng, nên công việc và thu nhập gia đình không bị ảnh hưởng nhiều.

Nụ cười đáng yêu của em bé cùng khoảnh khắc thật khó tìm thấy ở thành phố

Khi trở về quê, cuộc sống gia đình có những thay đổi rõ rệt. Chị An nhớ lại quãng thời gian ở phố, gia đình mình chỉ ở trong căn phòng trọ, chồng đi làm suốt ngày, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Cuộc sống lâu dài rất đơn điệu, con cũng không có nhiều không gian hay bạn bè để chơi đùa.

Nhưng khi về quê, bé nhà chị thích nghi rất nhanh. Có anh chị họ hàng và các bạn hàng xóm cùng chơi, bé được tự do vui đùa ngoài trời, nghịch đất cát, hòa mình với thiên nhiên. Không còn phòng máy lạnh bó hẹp như ở phố, không khí thoáng đãng, gió mát tự nhiên khiến cả mẹ và con đều cảm thấy khỏe mạnh, yêu đời hơn.

Ngôi nhà mới mà vợ chồng chị dựng là sự kết hợp giữa gỗ và tôn, vừa ấm cúng vừa tiện lợi. Bé có không gian chơi trong nhà và ngoài sân vườn rộng rãi. Mỗi buổi chiều, bé cùng bố ra vườn trồng cây, bơi xuồng, hái bông súng, giăng lưới câu cá, những trải nghiệm mà ở phố, bé chỉ có thể xem tivi. Những khoảnh khắc này không chỉ giúp bé phát triển kỹ năng sống, mà còn tạo nên ký ức tuổi thơ đáng nhớ.

Những ngày thong dong ngoài vườn

Chị An chia sẻ, lựa chọn về quê phù hợp với mục tiêu sống của gia đình: hướng tới cuộc sống tối giản, ăn thực phẩm sạch, tận dụng mảnh vườn của cha mẹ và sống từng ngày chánh niệm theo lời dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

"Con cái học hành, mình không đòi hỏi chi cao. Chỉ mong con trở thành người tốt, có lòng nhân ái, biết học hỏi và sống gần gũi thiên nhiên. Ngày nay phương tiện đầy đủ, con sẽ không lạc hậu, nhưng tuổi thơ tươi đẹp và kỹ năng sống mới là điều quan trọng".

Tuổi thơ của em bé

Chị An cũng gửi lời nhắn nhủ tới những gia đình đang băn khoăn việc về quê: "Hãy chuẩn bị phương kế sinh nhai ít nhất vừa đủ, mạnh dạn chuyển dịch và từng bước thực hiện mong muốn của gia đình. Cảm giác bình yên, hạnh phúc khi sống cùng thiên nhiên là điều đáng để trải nghiệm".

Với gia đình chị An, quyết định rời phố không chỉ là thay đổi nơi ở, mà còn là cách họ vun đắp tuổi thơ cho con, tìm lại nhịp sống gần gũi thiên nhiên và giá trị gia đình, nơi mọi người cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc giản dị nhưng đáng quý.