Màu của năm 2026 được công bố: Ý nghĩa sâu xa khiến dân sáng tạo “nổi da gà”

Vậy là chưa đến một tháng nữa là năm 2025 khép lại. Năm 2026 mở ra với nhiều điều mới, và một trong những đề tài được nhiều người, đặc biệt là cộng đồng thiết kế và những người đam mê màu sắc tìm kiếm vào thời điểm này chính là màu sắc của năm (Color of the Year) - do Viện Màu sắc Pantone công bố.

Cloud Dancer là màu của năm 2026.

Năm nay, Pantone đã gọi tên Cloud Dancer - mã Pantone 11-4201, một sắc trắng gợn sóng, mềm mại và cân bằng. Viện Pantone mô tả Cloud Dancer như “một lời thì thầm của sự bình yên và tĩnh lặng trong một thế giới ồn ào”, mang lại cảm giác nhẹ bẫng, thoáng đãng và đầy thư thái. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Pantone bắt đầu truyền thống chọn Màu của Năm vào năm 1999, một sắc trắng được vinh danh.

Theo Viện Màu sắc Pantone, Cloud Dancer sở hữu “một sự hiện diện thoáng khí” - thứ cảm giác trắng mỏng như mây buổi sớm, vừa tinh khiết vừa ấm áp. Trong bối cảnh con người ngày càng bị bủa vây bởi âm thanh, thông tin và nhịp sống dồn dập, sắc trắng này như một điểm tựa tinh thần, tượng trưng cho khát khao rất thật của hàng triệu người: tìm kiếm sự yên bình, sự rõ ràng và một khởi đầu mới.

Giám đốc điều hành Viện Màu sắc Pantone, Leatrice Eiseman, cho rằng Cloud Dancer đại diện cho “lời hứa về sự sáng tỏ”. Bà nói rằng tiếng ồn hỗn loạn của đời sống hiện đại khiến con người khó lắng nghe tiếng nói của chính mình, và Cloud Dancer chính là lời nhắc nhở mỗi người tập trung hơn, thoát khỏi những xao nhãng từ thế giới bên ngoài.

"Trong thời điểm chuyển mình này, khi chúng ta đang hình dung lại tương lai và vị trí của mình trên thế giới, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer là sắc độ tinh tế.

Sự hỗn loạn xung quanh chúng ta đã trở nên quá tải, khiến việc lắng nghe tiếng nói bên trong trở nên khó khăn hơn. Như một tuyên ngôn có ý thức về sự đơn giản hóa, Cloud Dancer giúp chúng ta tập trung hơn, giải phóng bản thân khỏi sự xao nhãng của những tác động bên ngoài", Leatrice Eiseman nói.

Cloud Dancer là một màu sắc riêng biệt hứa hẹn mang lại nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Cloud Dancer là "một sắc trắng cân bằng, mềm mại như mây, mang lại cảm giác bình yên" - một màu sắc tạo ra để vừa trấn an con người vừa khơi gợi cảm hứng cho một khởi đầu tươi mới.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa biểu tượng, Cloud Dancer còn được kỳ vọng tạo nên sức ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực sáng tạo. Với sắc trắng trung tính, mềm mại và giàu cảm xúc, Cloud Dancer dễ dàng hòa hợp với mọi tông màu khác, làm nổi bật chất liệu và đường nét trong thời trang, nội thất, thiết kế sản phẩm, công nghệ hay kiến trúc.

Pantone cho biết Cloud Dancer sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong năm 2026, từ thời trang ứng dụng, điện thoại thông minh tới văn phòng phẩm, khách sạn và các sản phẩm hợp tác trên phạm vi toàn cầu.

Sự lựa chọn Cloud Dancer đến vào thời điểm thế giới đang hướng về những giá trị tối giản và tinh tế hơn. Xu hướng sống chậm, sống có ý thức, giảm bớt sự dư thừa và quay về với những điều nguyên bản đang trở nên phổ biến. Cloud Dancer phản chiếu rõ tinh thần này. Nó không phải là sắc trắng lạnh lẽo, mà là một tông trắng mềm, ấm và đong đầy cảm xúc, như một khoảng trống an yên để mỗi người đặt mình vào, thở chậm lại và khởi đầu một hành trình mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Bước sang năm 2026, Cloud Dancer không chỉ đơn thuần là một màu sắc. Nó xuất hiện như một lời nhắc tinh tế về mong muốn rất con người: được bình yên, được sáng rõ, được “reset” giữa những bộn bề và xao động của cuộc sống hiện đại.

Việc Pantone chọn một gam màu mang tính xoa dịu không còn là điều quá xa lạ. Trước Cloud Dancer, thế giới từng được “vỗ về” bằng sắc nâu ấm Mocha Mousse - Màu của Năm 2025, với tinh thần hài hòa và dễ chịu. Năm 2024, Peach Fuzz - gam hồng đào mềm mại - cũng được Pantone lựa chọn để truyền tải thông điệp ấm áp và cảm giác an yên.

Nguồn: Pantone