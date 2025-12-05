Helly Tống lên tiếng giữa lúc bị nhận xét "gồng và sáo rỗng"

Những cuộc tranh luận xoay quanh người nổi tiếng trên MXH chưa bao giờ hạ nhiệt. Nhân vật được gọi tên gần đây là Helly Tống (Tống Khánh Linh, sinh năm 1995) - người đẹp gắn với hình ảnh tối giản, sạch sẽ nhưng bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau một bài đăng trên Threads.
Trong bài đăng này, chủ nhân dành lời khen cho Helly Tống và Khoai Lang Thang, cho biết đây là 2 KOL mà mình yêu thích vì năng lượng toát ra “đẹp, lành và rất dễ chịu”. Phía dưới bài đăng, một số bình luận bày tỏ sự đồng tình vì thích vibe trong lành, nhẹ nhàng của 2 người nổi tiếng này.
Song không dừng lại ở đó, nhiều người để lại ý kiến trái chiều, chủ yếu là về Helly Tống. Các bình luận trái chiều này đều nhận về lượng like lớn, càng đẩy bài đăng viral, có đến gần 290k lượt xem sau 2 ngày đăng tải.
Nội dung các ý kiến này đều thừa nhận Helly Tống xinh đẹp nhưng về sự giỏi giang và EQ chưa thực sự ấn tượng, bên ngoài không giống như trên social. Có người còn khẳng định gia đình Helly Tống có điều kiện mới có thể khởi nghiệp kiểu chịu đầu tư mà không rõ hiệu quả như vậy.
Một số bình luận từ cư dân mạng:
- Mình thấy bị gồng và sáo rỗng, kiểu cứ cố tỏ ra sống xanh. Nhận ra điều này từ mấy năm trước rồi, có lần đến quán của Helly Tống nghe thấy 1 bạn quản lý quán "dạy dỗ" nhân viên phải như này như kia để cho có vẻ yêu mỗi trường và lối sống xanh này nọ trước mặt khách thấy hơi mệt. Helly Tống nhà giàu thì sống thơ thần được chứ phải lo cơm áo gạo tiền nhiều thì không thẩn thơ mơ mộng vu vơ được vậy. Đẹp về làm hình ảnh thôi chứ nội dung khi viết suy nghĩ ra thì sáo rỗng.
- Helly Tống xinh đẹp thì tôi đồng tình, còn phần giỏi giang thì không chắc nữa.
- Thật ra đọc hành văn cũng sẽ thấy được tư duy khá rõ. Helly Tống viết văn tối nghĩa, vibe hợp thôi chứ đạt đến chân thiện mỹ thì chưa đủ. Gồng là đúng.
- Chị ý nói về sống xanh nhưng sở thích lại là lái motor. Còn lại thì chị ý nói chuyện cứ bay bổng ở đâu chẳng để lại ấn tượng sâu sắc gì, tui cũng vỡ mộng với nàng thơ luôn.
- Mình nhận ra điều này từ lâu. Khởi nghiệp cái nào gãy cái đó nhưng hay phát biểu do mình hết hứng thú. Sống xanh mà một mình đi một lúc vừa 4 bánh, vừa motor phân khối lớn. Chưa kể đi máy bay du lịch thường xuyên thì cũng là một dạng tăng xả thải đáng kể.
- Mình nghĩ bạn ấy tốt, không xấu, nhưng mang cái áo rộng quá và hay gồng quá, ra vẻ tri thức quá, mà chỉ cần nghe bài nói chuyện là người ta cảm được rồi. Giá mà bạn ý cứ nói chuyện giản dị chân thật thôi người ta đỡ shock.
Tối 4/12, Helly Tống bất ngờ đăng một bài khá dài trên Facebook về chuyện 30 tuổi còn bị đồn “ăn bám mẹ cha”.
Helly Tống cho biết sau 13 năm làm nghề, cô hiểu việc xuất hiện trước công chúng đồng nghĩa mất đi sự riêng tư nhưng chưa từng mua truyền thông hay xây dựng hình tượng màu hồng. Vì từng bị thổi phồng quá mức, cô chọn sống kín đáo hơn.
Cô khẳng định mình luôn có công việc thực làm, dù ít chia sẻ. Theo Helly, tiền không mua được sự suôn sẻ, và nếu không tích lũy, ai cũng có thể trở về điểm xuất phát. Trong công việc, cô rạch ròi công - tư, coi trọng hiệu quả hơn cảm xúc và không muốn bị nhìn như “nàng thơ”.
Việc Helly Tống viết nhật ký là để đối thoại với bản thân, không phải để phục vụ truyền thông và những trải nghiệm thực chiến, các dự án xanh cô từng làm giúp cô tìm thấy ý nghĩa, chứ không phải chiến lược đánh bóng hình ảnh.
Nguyên văn chia sẻ của Helly Tống:
"Tuổi băm rồi, mà giờ còn bị đồn ăn bám mẹ cha.
Mười ba năm làm nghề, đặc biệt khi mình chọn công việc xuất hiện trước công chúng, mình biết mình đã chọn mất đi sự riêng tư.
Mình chưa bao giờ bỏ tiền để mua một bài truyền thông, để nói mình là ai, hay vẽ ra một hình tượng về bản thân hoàn hảo thế nào. Lúc còn trẻ dại mình cũng từng tìm thấy niềm vui khi có những công nhận về một người trẻ có những dự án, có những khao khát được làm việc có ích, nhưng hậu quả khi hình ảnh bị thổi phồng, mình cũng tự giác ít chia sẻ và sống khép kín hơn.
Mình may mắn vì ít nhất có một hoặc nhiều công việc thực làm, dẫu không thường xuyên chia sẻ, nhưng vẫn được bạn bè, anh chị đồng hành kề bên và đóng góp. Dẫu không thường chia sẻ, không có nghĩa có tiền sẽ mua được sự suôn sẻ, mà tiền thì không phải không khí, và nếu không tích lũy, thì tổng tài sản vẫn có thể quay lại điểm bắt đầu bất cứ lúc nào.
Về quan điểm công việc mình cũng rất rõ ràng. Mình nhận thức khi đi làm ưu tiên là hiệu quả công việc, chứ không phải là đi kết bạn. Công tư cũng rõ ràng, vậy nên khi ai thực sự ngồi họp với mình, mình luôn dặn, mình không phải là nàng thơ, vậy nên đừng hình tượng mình là cô tiên khi làm việc, khi công việc không hiệu quả, ưu tiên của mình là hướng giải quyết vấn đề chứ không phải bùa phép.
Mọi góp ý đúng, mình luôn âm thầm chỉnh sửa như việc mình dễ nói dài, đôi khi cũng lan man thật, vậy nên mình đã tránh nhận lời phỏng vấn tối thiểu nếu bạn để ý.
Song việc mình viết nhật ký là để đối thoại với bản thân, chứ không dùng để xuất bản. Giống như một cuốn sách không phù hợp tư tưởng, niềm tin và cả giọng văn. Ta vẫn có thể nhẹ nhàng đóng sách lại, thay vì chọn phê phán.
Vì thực sự mình thích được quằn mình vào thực chiến, nó cho mình thấy các ý tưởng có thể thành hình, và thấy được những tiềm năng rất lớn không phải ở mình, mà những con người xung quanh mình, và điều đó làm mình tìm thấy ý nghĩa.
Mình có thể đi tráng phim, điều mình thực sự tìm thấy mình trong ký ức, mình có thể ngồi viết liên tục dẫu mình viết dở. Nhưng không đồng nghĩa đó là mục đích của truyền thông.
Giống như năm 2016 thời điểm mình bắt đầu doanh nghiệp về phát triển mảng xanh, hay 2018 khi làm doanh nghiệp về giảm nhựa, mọi người đều bảo những dự án này làm sao có lợi nhuận và mơ hồ thế. Nhưng khi có nhiều sự quan tâm thì một phóng viên lại hỏi mình rằng: Đây có phải là chiến lược từ trước của em?
Điều đó bất giác làm mình tự hỏi: Từ lúc nào con người ta phải có chiến lược để trở thành một người tốt vậy?
Thôi tuổi băm rồi, mình nghĩ ai cũng xứng đáng để được nêu lên quan điểm, để mình cùng học hỏi, chứ mốt năm mươi tuổi mà vì kém làm truyền thông nhưng vẫn bị nói là con nhà người ta, chỉ hay đi du lịch (đi nhiều thật mà không phải đi chơi, bạn bè cứ xem hashtag trong bài viết là biết ngay mà ta?) và chẳng làm được gì.
Thì chắc là do mình dở hơi thật.
Mà có khi mình cũng dở hơi thật.
Ở phần bình luận, Helly Tống giải thích thêm về lý do lên tiếng, dù trước đó thường ít khi chia sẻ.
"Viết ra vậy thôi, chứ thật ra để mọi người biết mình là đứa cầu thị, nhưng mình cũng biết buồn. Và ta có nhiều lý do để cùng nhau để thấy mặt tích cực của nhau, vì thật sự ở ngoài kia, còn nhiều rối ren hơn việc ta nói về nhau thế nào" - cô nói.
Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.