Helly Tống lên tiếng giữa lúc bị nhận xét "gồng và sáo rỗng"

"Tuổi băm rồi, mà giờ còn bị đồn ăn bám mẹ cha.

Mười ba năm làm nghề, đặc biệt khi mình chọn công việc xuất hiện trước công chúng, mình biết mình đã chọn mất đi sự riêng tư.

Mình chưa bao giờ bỏ tiền để mua một bài truyền thông, để nói mình là ai, hay vẽ ra một hình tượng về bản thân hoàn hảo thế nào. Lúc còn trẻ dại mình cũng từng tìm thấy niềm vui khi có những công nhận về một người trẻ có những dự án, có những khao khát được làm việc có ích, nhưng hậu quả khi hình ảnh bị thổi phồng, mình cũng tự giác ít chia sẻ và sống khép kín hơn.

Mình may mắn vì ít nhất có một hoặc nhiều công việc thực làm, dẫu không thường xuyên chia sẻ, nhưng vẫn được bạn bè, anh chị đồng hành kề bên và đóng góp. Dẫu không thường chia sẻ, không có nghĩa có tiền sẽ mua được sự suôn sẻ, mà tiền thì không phải không khí, và nếu không tích lũy, thì tổng tài sản vẫn có thể quay lại điểm bắt đầu bất cứ lúc nào.

Về quan điểm công việc mình cũng rất rõ ràng. Mình nhận thức khi đi làm ưu tiên là hiệu quả công việc, chứ không phải là đi kết bạn. Công tư cũng rõ ràng, vậy nên khi ai thực sự ngồi họp với mình, mình luôn dặn, mình không phải là nàng thơ, vậy nên đừng hình tượng mình là cô tiên khi làm việc, khi công việc không hiệu quả, ưu tiên của mình là hướng giải quyết vấn đề chứ không phải bùa phép.

Mọi góp ý đúng, mình luôn âm thầm chỉnh sửa như việc mình dễ nói dài, đôi khi cũng lan man thật, vậy nên mình đã tránh nhận lời phỏng vấn tối thiểu nếu bạn để ý.

Song việc mình viết nhật ký là để đối thoại với bản thân, chứ không dùng để xuất bản. Giống như một cuốn sách không phù hợp tư tưởng, niềm tin và cả giọng văn. Ta vẫn có thể nhẹ nhàng đóng sách lại, thay vì chọn phê phán.

Vì thực sự mình thích được quằn mình vào thực chiến, nó cho mình thấy các ý tưởng có thể thành hình, và thấy được những tiềm năng rất lớn không phải ở mình, mà những con người xung quanh mình, và điều đó làm mình tìm thấy ý nghĩa.

Mình có thể đi tráng phim, điều mình thực sự tìm thấy mình trong ký ức, mình có thể ngồi viết liên tục dẫu mình viết dở. Nhưng không đồng nghĩa đó là mục đích của truyền thông.

Giống như năm 2016 thời điểm mình bắt đầu doanh nghiệp về phát triển mảng xanh, hay 2018 khi làm doanh nghiệp về giảm nhựa, mọi người đều bảo những dự án này làm sao có lợi nhuận và mơ hồ thế. Nhưng khi có nhiều sự quan tâm thì một phóng viên lại hỏi mình rằng: Đây có phải là chiến lược từ trước của em?

Điều đó bất giác làm mình tự hỏi: Từ lúc nào con người ta phải có chiến lược để trở thành một người tốt vậy?

Thôi tuổi băm rồi, mình nghĩ ai cũng xứng đáng để được nêu lên quan điểm, để mình cùng học hỏi, chứ mốt năm mươi tuổi mà vì kém làm truyền thông nhưng vẫn bị nói là con nhà người ta, chỉ hay đi du lịch (đi nhiều thật mà không phải đi chơi, bạn bè cứ xem hashtag trong bài viết là biết ngay mà ta?) và chẳng làm được gì.

Thì chắc là do mình dở hơi thật.

Mà có khi mình cũng dở hơi thật.