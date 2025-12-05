"Nghẹt thở" xem clip xe ôm công nghệ đi trong ngõ hẹp chỉ vừa 1 xe máy ở Hà Nội

Clip tài xế xe ôm công nghệ cố gắng luồn lách thoát ra khỏi con ngõ hẹp khiến dân mạng "nín thở" dõi theo. (Nguồn: @hohip2003)

Đoạn video đang nổi trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ đi xe máy trong con ngõ siêu nhỏ . Vì ngõ quá hẹp chỉ vừa đủ chỗ cho chiếc xe máy, người này phải rất cố gắng điều chỉnh tay lái liên tục để không va quẹt vào hai bên tường.

Clip dài 1 phút với dòng ghi chú " Ngõ đi được, mọi người đi suốt mà anh " thu hút hơn 5 triệu lượt xem, hơn 100 nghìn lượt yêu thích và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều cư dân mạng cho biết họ cảm thấy "nghẹt thở" khi chứng kiến anh chàng này luồn lách trong không gian hẹp như vậy.

"Nhìn hai bên tường toàn vết phanh xe thì biết chắc chắn không ít người từng đi vào con ngõ này. Mình nhìn thôi mà cũng thấy sợ, không biết anh này có động lực thế nào"; "Anh này chắc đi được đến nửa ngõ thì thấy ngõ càng hẹp nhưng không thể quay đầu lại. May quá vẫn ra được, không thì ở đây nghẹt thở mà ngất mất"; "Người chỉ đường cũng có ý tốt. Đúng là ngõ thông, đi được thật nhưng mà là thật sự khó khăn"....

"May là chỉ có anh này đang đi ra, nếu chiều ngược lại có người đi vào nữa thì chẳng biết giải quyết ra sao. Chiếc xe của anh đi về cũng phải sây sát lắm luôn. Mình xem mà thấy tức hết cả lồng ngực, nếu vào trường hợp đó thì chắc bỏ xe ngồi khóc nhờ người ra đón về", Thu Trang chia sẻ.

Con ngõ chỉ vừa một xe máy, ánh sáng cũng khó lọt qua. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người hài hước bình luận rằng không biết khách phải đợi bao lâu mới được tài xế này đón. Thanh Phong viết: "Phận làm tài xế xe ôm không chỉ gặp khó khăn khi mưa gió, giao thông đông đúc mà đôi khi còn gặp những con ngõ ngách như vậy. Khách gọi hỏi anh gần đến nơi chưa, tài xế bảo em ở đầu ngõ đi vào mất nửa tiếng mà không ai dám tin là sự thật mất".

Một số người nhận ra địa điểm trong clip và chia sẻ thông tin, trải nghiệm về nó. "Ngõ này bên phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội. Trước kia, hồi sinh viên, mình từng trọ ở đây một lần. Trong ngõ chỉ có 3 hộ dân cư. Đường này đi tắt ra được mặt đường nhanh hơn nhưng hẹp, thường chỉ dành cho người đi bộ. Còn đi xe máy thì phải đi đường vòng xa hơn", Vũ Trường viết.

Xem clip, không ít người bày tỏ lo lắng rằng những nhà sống gần ngõ siêu nhỏ như vậy sẽ kém an toàn vì rất khó ứng cứu nếu có tình huống hỏa hoạn. Hồng Quân viết: "Mình từng đi vào những con ngõ như vậy ở phố cổ Hà Nội. Trên Google Maps vẫn hiển thị ngõ to đẹp, rộng, xe máy đi được. Lúc phi vào thì tưởng bị kẹt cứng trong đó mất. Hy vọng đây chỉ là anh này đi nhầm vào đường đi bộ. Chứ ngõ dân cư sống mà hẹp như này thì chỉ sợ cháy nổ, không dập được".

Mai Sơn bình luận: "Hôm qua, tôi đọc được thống kê là Hà Nội có hàng nghìn con ngõ nhỏ như vậy, chỉ riêng quận Hoàn Kiếm (cũ) có hơn 1.000 con ngõ, ngách nhỏ, hầu hết đều rất hẹp, chỉ vừa đủ một người đi, quanh năm không có ánh nắng mặt trời. Nếu để tình trạng như vậy thì rất khó khăn nếu có sự cố xảy ra, cần xem xét di dời, quy hoạch lại như hình mẫu trên phố Đinh Tiên Hoàng vừa đây".

Theo chia sẻ trên trang cá nhân của người đăng clip, anh là tài xế xe ôm công nghệ tại Hà Nội, clip được quay khi anh đi vào con ngõ nhỏ trên phố Bạch Mai, phường Bạch Mai. Anh mất khoảng 30 phút để đi ra khỏi con ngõ chỉ 15m. Ngay sau khi thoát được, shipper này phải uống cốc trà sữa để hoàn hồn.