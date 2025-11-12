Vụ cô gái không chế kẻ bị tố sàm sỡ ở Bến xe Mỹ Đình: Bất ngờ lời trần tình từ tài xế xe ôm

Sự việc cô gái 18 tuổi khống chế người đàn ông bị tố có hành vi sàm sỡ, xảy ra tại Bến xe Mỹ Đình chiều 11/11 đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Mới đây, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã làm rõ vụ việc trên, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 15 giơ 15 phút ngày 11/11, nữ sinh L.M.H. (18 tuổi, quê ở Thanh Hóa, hiện tạm trú tại Gia Lâm, Hà Nội) bước xuống xe buýt tại Bến xe Mỹ Đình thì có một người đàn ông trung niên làm nghề xe ôm tiến lại mời đi xe. Trong lúc mời, người này có hành động chạm vào người khiến H. phản ứng mạnh, tri hô, đồng thời khống chế người này.

Lúc này, anh N.P. (29 tuổi) cùng một số người dân nghe thấy tiếng cãi đã lại gần, chứng kiến vụ việc. Theo anh P., ban đầu cô gái chỉ phản ứng nhẹ, tuy nhiên, người đàn ông vẫn cười cợt nên cô gái lớn tiếng phản đối rồi chạy theo, đá vào người tài xế xe ôm. Cô gái sau đó tiếp tục chất vấn, gọi điện cho bố để kể lại sự việc và nhờ người xung quanh hỗ trợ.

Cô gái giữ chặt người đàn ông bị tố có hành động sàm sỡ.

Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho biết thêm, lực lượng an ninh bến xe cùng Giám đốc Bến xe Mỹ Đình đã có mặt sau khi nhận được tin báo để lắng nghe trình bày của cô gái, đồng thời đưa người xe ôm về trạm xử lý, bàn giao cho Công an phường Từ Liêm giải quyết,

Giải thích tại cơ quan công an, người xe ôm trình bày ông chỉ mời khách đi xe chứ không cố tình sàm sỡ, nhưng vì "động tác mạnh tay" nên đã dẫn tới hiểu lầm. Ông H. sau đó đã trực tiếp xin lỗi nữ sinh và được H. chấp nhận, đề nghị không xử lý thêm.

Trước đó trên mạng xã hội xôn xao thông tin nữ sinh 18 tuổi khống chế người đàn ông nghi có hành vi sàm sỡ. Nhiều người dành lời khen cho sự dũng cảm, dám lên tiếng bảo vệ mình của nữ sinh.