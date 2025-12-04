Thông tin mới nhất về robot do Tập đoàn Vingroup sản xuất

Robot hình người đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc thay vì chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Tại các sự kiện công nghệ lớn, những cỗ máy biết đi, biết cầm nắm, thậm chí biết giao tiếp với con người đã cho thấy robot hình người bắt đầu bước vào đời sống thật với tốc độ ngày càng nhanh.

Tọa đàm “Robot và Tự động hóa thông minh”, ngày 4/12/2025 trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025 đã chia sẻ về những xu hướng mới trong lĩnh vực robot, một lần nữa cho thấy robot đang tiến rất gần đến đời sống thực tế. Tuy vậy, song hành với những đột phá về AI, vật liệu và thiết kế, thế giới cũng đối mặt nhiều thách thức mới về an toàn, đạo đức, nhằm bảo đảm sự phát triển của công nghệ robot theo hướng an toàn, nhân văn và bền vững.

Tham gia buổi tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Trung Quân - trợ lý Giáo sư Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ tại Đại học Nam California (USC) và là Chủ tịch kiêm Giám đốc Khoa học (CSO) của VinMotion đã có bài chia sẻ gây chú ý với nội dung Robot hình người và AI vật lý - Thách thức và cơ hội.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Quân

Ngoài ra, Tiến sĩ cũng có những chia sẻ thêm về những đột phá mới, hướng phát triển của các sản phẩm robot tại VinMotion - đơn vị trực thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Hướng đến các khả năng chuyển động của robot ưu việt vượt trội hơn cả người bình thường

Chia sẻ về những đột phá công nghệ của VinMotion, Tiến sĩ Nguyễn Trung Quân cho biết trong thời gian gần đây, đơn vị này đã có các màn biểu diễn robot thành công tại sự kiện sinh nhật lần thứ 32 của Tập đoàn Vingroup và đặc biệt là tại sự kiện Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Robot hình người của VinMotion tương tác với người tham quan tại Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

“Riêng trong khuôn khổ sự kiện triển lãm A80, đội ngũ VinMotion đã thực hiện hơn 150 buổi biểu diễn liên tục để phục vụ bà con nhân dân, mang robot Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng.

Sau sự kiện đó, đội ngũ VinMotion cũng tiếp tục cải tiến mạnh mẽ công nghệ và sản phẩm của mình cả về phần cứng lẫn phần mềm.

Robot của chúng tôi hiện tại đã đi lại linh hoạt hơn, nhanh hơn rất nhiều so với 3 tháng trước đây. Phần AI cũng được tích hợp giao tiếp linh hoạt đa ngôn ngữ, đặc biệt là Tiếng Việt và Tiếng Anh. Chúng tôi sẽ sớm công bố những thành quả này trong thời gian sớm nhất” - Chủ tịch Nguyễn Trung Quân cho biết.

VinMotion cũng đã và đang phát triển mẫu robot Motion 2 - được xem là đột phá hơn rất nhiều so với Motion 1 đã ra mắt và trình diễn trước công chúng thời gian qua.

Về sự khác biệt giữa mẫu robot của VinMotion với các mẫu robot khác thể hiện ở việc tập trung giải quyết những yêu cầu thực tiễn để có thể triển khai robot với quy mô lớn trong tương lai thay vì chỉ demo trong phòng lab.

“Cụ thể, mẫu robot Motion 2 chúng tôi đã và đang hướng đến các khả năng chuyển động ưu việt vượt trội hơn cả người bình thường.

Trong quá trình thiết kế, tôi cũng đặt ra 3 tiêu chí rất quan trọng, tôi tạm gọi là tiêu chuẩn 3S để đảm bảo robot có thể vận hành liên tục được, như sau: (1) là self-standing up, tức là robot nếu có bị ngã phải tự đứng dậy được; (2) là tự thay pin hoặc tự sạc pin khi cần thiết; (3) là phần cứng cũng như cả hệ thống cần đảm bảo ở trạng thái hoạt động ổn định liên tục không nghỉ trong nhiều giờ.

Theo quan điểm của tôi, robot chỉ có thể hữu dụng nếu nó có thể vận hành liên tục 24/7 một cách ổn định mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Và đó cũng là một tiêu chí rất lớn mà chúng tôi đặt ra cho mẫu robot này” .

Nói về tương lai thay thế của robot hình người với nhân sự trong các lĩnh vực nhạy cảm về xã hội, Tiến sĩ Nguyễn Trung Quân đánh giá: “Việc dân số già lên và thế hệ trẻ không còn mặn mà với nhiều công việc chân tay hay nhàm chán thì thiếu hụt nhân lực ở nhiều ngành nghề khác nhau không chỉ xảy ra ở các nước phát triển, thậm chí là đang dần diễn ra ở các nước đang phát triển như Việt Nam.

Vì vậy, việc robot hình người nổi lên như một cơn sốt để sẵn sàng bổ trợ cho sự thiếu hụt lao động này gần như là điều tất yếu. Ngoài ra, trong tương lai, nếu robot hình người trở nên ngày càng tân tiến và giá cả hợp lý, nhiều ngành công nghiệp mới cũng có thể được tạo ra hoặc phát triển mạnh hơn bao giờ hết” .

Một số hình ảnh khác về robot hình người của VinMotion

Khả năng “giống” người, kéo dài tuổi thọ con người của robot

Trước đó, tại tọa đàm, các chuyên gia cũng trình bày, giải đáp các câu hỏi liên quan đến robot hình người nói riêng và robot nói chung.

Từ khi xuất hiện đến nay, khả năng “giống” người của robot vẫn luôn được tranh luận. Với câu hỏi “Robot hình người có thể có cơ bắp, có biểu cảm gương mặt giống với con người được không?”, các chuyên gia khẳng định là có nhưng cần nhiều thời gian.

GS Ho-Young Kim - Giáo sư Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), dự đoán robot có thể sở hữu biểu cảm khuôn mặt hoặc cơ bắp nhân tạo, nhưng trong thời gian gần thì chỉ dừng lại ở mức độ mô phỏng đơn giản. Thách thức lớn nhất là chế tạo được cơ nhân tạo hoạt động như cơ thể thật và hệ thần kinh điều khiển có độ nhạy cao.

Giáo sư Ho-Young Kim

GS Tan Yap Peng - Hiệu trưởng tại trường Đại học VinUni, cho rằng ngay cả khi vật liệu ngày càng tiến bộ, AI điều khiển hành vi thì “robot hành xử như người” vẫn còn cách rất xa năng lực tự nhiên của con người.

“Robot giống người đến đâu cũng chỉ là robot” - GS Tan Yap Peng khẳng định.

Một vấn đề thu hút sự quan tâm tại tọa đàm: “Robot có thể giúp kéo dài tuổi thọ cho con người hay không?”.

GS Tan Yap Peng cho rằng robot có thể thay con người thực hiện những thao tác nguy hiểm hoặc phức tạp nhưng không thể tư duy như con người. Ngoài ra việc robot kéo dài tuổi thọ của con người là câu hỏi cần thêm thời gian chứng minh.

Giáo sư Tan Yap Peng

GS Ho-Young Kim cũng đồng tình với quan điểm này. Ông cho biết hiện tại robot micro nano đã có thể hỗ trợ thay thế những bộ phận khi con người bị bệnh, bị ốm hoặc thực hiện phẫu thuật vi mô bên trong cơ thể, tạo nền tảng cho y học tái tạo.

Theo giáo sư, robot chăm sóc người già cũng được xem là giải pháp chiến lược trước bài toán già hóa dân số ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Bởi lẽ người cao tuổi thường khó tự di chuyển, họ cần được hỗ trợ đi lại, ăn uống, dùng thuốc và các quy trình chăm sóc y tế. Vì vậy, robot có thể hỗ trợ và thay thế làm công việc này, giúp giảm áp lực thiếu hụt lao động trẻ.

"Robot không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn cả vấn đề phúc lợi xã hội, góp phần giải quyết bài toán già hóa dân số" , ông nói.

GS Tan Yap Peng cho biết thêm nhiều quốc gia đã triển khai các nền tảng ở dạng “bạn đồng hành số”, cho phép robot theo dõi tình trạng tâm lý, trò chuyện và đưa ra cảnh báo sớm khi người dùng có dấu hiệu bất ổn. Xu hướng này, theo ông, sẽ phát triển cùng với nhu cầu chăm sóc tinh thần từ xa.

Thách thức lớn hiện nay nằm ở khả năng robot hiểu người dùng. Một số nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm giao diện trích xuất ký ức, suy nghĩ hoặc tín hiệu cảm xúc từ cơ thể, song công nghệ vẫn ở giai đoạn đầu. Nếu tiến triển, robot có thể đóng vai trò trợ lý nghiên cứu hoặc hỗ trợ học tập bằng cách điều chỉnh tương tác theo trạng thái của người dùng.