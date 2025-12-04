Vừa nhận lương 10 triệu, giúp việc ở Hà Nội biến mất cùng vali đồ, đáp 1 câu điếng người khi chủ gọi

Càng về thời điểm gần cuối năm, câu chuyện tìm người giúp việc lại nóng hơn bao giờ hết. Người thì cần người phụ dọn dẹp nhà cửa để chuyên tâm bán hàng cuối năm, nhân viên văn phòng bận job muốn có người phụ chăm em bé,... thị trường tìm kiếm người giúp việc cứ thế mà nhộn nhịp, các hội nhóm ồn ào ngày đêm nhưng vẫn chưa lúc nào là đủ.

Bởi, có muôn vàn những drama nổ ra dù đã thuê được người giúp việc. Ví dụ như trường hợp mới đây của một người phụ nữ ở Hà Nội tên N. - cũng là một TikToker với hơn nửa triệu follower gây chú ý khi đăng bài viết tuyển giúp việc mới và tiết lộ luôn câu chuyện "ối giời ơi" của người giúp việc trước đó.

Người phụ nữ ở Hà Nội đăng bài chia sẻ câu chuyện người giúp việc sau khi nhận được tiền lương thì sáng hôm sau biến mất không lý do. Nguồn: threads.

Theo lời N., ban đầu cô thuê người giúp việc thông qua một bên môi giới, với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng. Thời gian đầu, người này làm khá ổn, chăm chỉ, công việc trong nhà cũng không quá vất vả vì gia đình N. ít việc. Thế nhưng, sau khi nhận lương cuối tháng và còn trấn an rằng sẽ tiếp tục làm, nhất là khi N. sắp sinh và rất cần người phụ thì sáng hôm sau, người giúp việc bỗng dưng biến mất.

Chỉ đến khi N. chủ động gọi điện, cô mới nhận được lý do "Về quê có việc gấp, không lên làm nữa.”

Nguyên văn chia sẻ của N như sau:

Kiếp nạn thuê giúp việc! Vài ngày nữa là mình đẻ rồi nên cũng muốn tìm 1 cô giúp việc biết việ. Nhà mình thì không có việc gì nhiều nên gần như tháng vừa qua cô ấy (giúp việc cũ - PV) ngồi không cũng được gần chục triệu. Mình đã thuê cô này qua môi giới, lúc đầu cô đến cô rất chăm và sạch nên mình cũng rất là ưng chỉ có điều là nhà mình không có nhiều việc nên cô ấy toàn ngồi chơi. Mình cũng xác định luôn và nói với cô ấy là: "Vài ngày nữa cháu đẻ thì chắc cô sẽ bận hơn". Hôm qua là cuối tháng và cũng là ngày cô ấy nhận lương mình rất vui vẻ chuyển tiền lương cho cô ấy. Cô ấy còn rất niềm nở bảo: "Chị em mình còn làm việc với nhau dài chuyển hôm nào chả được", ấy vậy mà sáng ngày hôm nay khi mình ngủ dậy, túi đồ vali của cô ấy và cô ấy đã 'không cánh mà bay' Mình vẫn đinh ninh cô ấy xuống dưới sảnh chung cư làm gì đấy thôi. Nhưng không, khi mình gọi điện thì nguyên văn cô ấy nói như thế này: "Cô à nhà chị có việc, chị phải về quê gấp. Chị không lên được nữa đâu!". Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, bởi vì thực sự còn vài ngày nữa thôi mình đi đẻ rồi! Thực sự là bâng khuâng cả ngày hôm nay....

Người phụ nữ sốc khi nghe lý do cô giúp việc nghỉ ngang nhưng cũng phải nhanh chóng tìm giúp việc mới vì sắp sinh con. Ảnh minh họa.

Cô cho biết chẳng thể làm gì hơn, người môi giới cũng không thể giải quyết được vấn đề này nên đành chịu, và tìm người mới.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lượt quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ bất bình, thương cho người phụ nữ và cũng đồng cảm khi từng trải qua câu chuyện tương tự. Đặc biệt là khi thuê giúp việc qua môi giới (tùy trường hợp), vẫn chứa đựng nhiều rủi ro.

Một số người có kinh nghiệm sau khi trải qua “1001 kiếp nạn” khi thuê giúp việc khuyên N. nên ưu tiên tìm người qua quen biết, được người thân hoặc hàng xóm giới thiệu, hoặc đăng thẳng lên các hội nhóm uy tín để dễ kiểm chứng thông tin.

Và khi đã quyết định thuê thì phải có hợp đồng rõ ràng, các điều khoản cụ thể, minh bạch, các điều khoản cụ thể về công việc, thời gian nghỉ ngơi, mức lương và quy định nghỉ việc,... tránh trường hợp không nói mà đi như trên. Bởi người giúp việc không chỉ làm việc mà còn ăn ở, sinh hoạt trong nhà gia chủ, vì vậy những vấn đề phát sinh là điều khó tránh khỏi nếu thiếu sự thỏa thuận từ đầu.

Một số người cũng chỉ ra sự chủ quan của cô gái, song cho rằng sự việc đã qua và may mắn là không xảy ra thiệt hại lớn. Vì vậy, họ động viên N. bình tĩnh tìm người mới. Trong thời điểm cận Tết, nhu cầu giúp việc tăng cao, nên phương án khả thi nhất là thuê giúp việc theo giờ, người trông trẻ ngắn hạn hoặc đặt dịch vụ qua các ứng dụng uy tín để giảm thiểu rủi ro.

Nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ lại những câu chuyện “dở khóc dở cười” khi thuê giúp việc: từ chuyện không hợp tính, làm vài ngày rồi nghỉ ngang, đến việc tự ý bỏ đi khi chưa thanh toán… đủ cả. Chính vì vậy, theo họ, rất khó để khẳng định mọi thứ sẽ ổn với bất kỳ ai nếu không có bước sàng lọc kỹ lưỡng. Bởi thế, nhiều gia đình hiện nay có xu hướng lựa chọn dịch vụ chuyên nghiệp hoặc ký hợp đồng rõ ràng ngay từ đầu để bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên.

Những bình luận của cư dân mạng:

- “Ui, kiếp nạn này ai cũng trải qua nhỉ. Tôi nghĩ thời gian đầu ở cữ có thể thuê tạm giúp việc theo giờ nè, hoặc các bên chăm sóc mẹ sau sinh để bé khỏe, mẹ hồi sức. Nếu sau này đi làm lại thì cũng phải 3 - 6 tháng đúng không bà, nên tạm thời vậy trước rồi từ từ kiếm người sau. Ưu tiên sức khỏe mình trước nha bà ơi. Chúc bà mẹ tròn con vuông nha!”

- "Trong vòng 4 năm tớ đổi mười mấy người giúp việc, giờ nhớ lại muốn trầm cảm luôn. Người thì không biết nấu ăn, người thì 2 - 3 bữa lại mượn tiền… đủ thứ chuyện. Kinh nghiệm là không nên thuê qua môi giới nha, toàn ăn tiền môi giới xong bày trò lừa đảo. Bạn tự đăng tìm thì tốt hơn, và nên đăng trên các trang tìm việc làm chứ đừng đăng ở mấy group ấy"

- “Thuê theo giờ làm việc nhà, thuê tắm bé với xông hơ cho mẹ, rồi tìm chỗ đặt đồ ăn. Còn một tuần trong viện thì nhờ ba mẹ hai bên xem sao"

- “Bạn thử hỏi người quen hoặc bố mẹ xem, kiểu họ có biết ai ở quê không thì tiện hơn đó. Vừa là chỗ quen biết, vừa an tâm hơn".