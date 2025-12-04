Chỉ nhìn 3 thứ trong phòng, cụ ông thuê giúp việc lương 50 triệu/tháng tin chắc mình "thắng đời"

Câu chuyện được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu những ngày gần đây đang thu hút lượng lớn bình luận. Nhân vật chính là cụ ông họ Giang, 70 tuổi, sống tại Tân Cương, Trung Quốc.

Dù tuổi đã cao và sức khỏe không còn như trước, ông lại có một cuộc sống nề nếp, tiện nghi đến mức chỉ cần nhìn những món đồ luôn đặt sẵn bên giường là dân mạng đã hiểu: cụ ông này thật sự đang tận hưởng tuổi già theo cách đáng mơ ước.

Theo chia sẻ của người giúp việc, cụ ông đang thuê cô toàn thời gian với mức lương khoảng 12.000 tệ/tháng (hơn 50 triệu đồng). Công việc tuy không quá nặng nhưng lại đòi hỏi sự sẵn sàng gần như 24/7, vì ông có bệnh nền, thỉnh thoảng khó ngủ và cần người hỗ trợ ngay lập tức khi có vấn đề. Dù vậy, nhìn cách ông sống và cách ngôi nhà được sắp xếp, nhiều người nói vui rằng: “ Nếu tuổi già mà được vậy thì đúng là thắng đời rồi”.

Dấu hiệu khiến dân mạng chú ý đầu tiên chính là chiếc ly nước ấm đặt ngay đầu giường. Cụ ông có thói quen uống nước giữa đêm vì dễ khô họng, nhưng nước không thể để nguội hoàn toàn mà phải giữ ở mức 60 -70°C - đúng nhiệt độ ông thích.

Cô giúp việc nói mỗi tối phải thay nước ít nhất hai lần, chỉ để đảm bảo rằng khi ông tỉnh giấc, chỉ cần với tay là có nước ấm để uống. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng đủ nói lên mức độ chỉn chu trong sinh hoạt và sự chăm sóc tỉ mỉ mà ông nhận được.

Bên dưới mép giường, đôi dép luôn được đặt đúng hướng, đúng vị trí. Ông Giang bảo buổi sáng mà phải loay hoay cúi xuống xoay dép là cảm thấy ngày mới đã mệt rồi. Vì thế, mỗi tối trước khi ngủ, cô giúp việc sẽ chỉnh dép ngay ngắn, đặt đúng chỗ để sáng hôm sau ông chỉ cần hạ chân xuống là xỏ vào được.

Với nhiều người trẻ, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với cụ ông 70 tuổi, nhất là người có vấn đề về xương khớp thì đó là một sự chăm sóc mang tính “sang trọng” và đầy tinh tế.

Điều khiến người xem bất ngờ nhất là chiếc chuông nhỏ đặt sát bên gối. Chỉ cần một tiếng bấm, bất kể là nửa đêm hay rạng sáng, cô giúp việc phải lập tức vào phòng. Có hôm ông khó ngủ, có hôm chỉ cần điều chỉnh chăn gối, có hôm muốn uống nước hoặc thay tư thế.

Việc có người túc trực ngay khi cần khiến ông cảm thấy yên tâm tuyệt đối. Và chính nhờ sự yên tâm này, tinh thần của ông mới luôn phấn chấn và sức khỏe cũng ổn định hơn.

Có rất nhiều bình luận dành lời khen cho người giúp việc. “Không phải ai cũng có thể làm công việc này. Bạn phải tinh ý, phải biết quan sát, phải đặt nhu cầu của người già lên trước, và phải kiên nhẫn tới mức coi từng chi tiết nhỏ dưới chân giường là công việc quan trọng” , một cư dân mạng chia sẻ.

Một số người còn cho rằng mức lương hơn 12.000 tệ/tháng của cô giúp việc hoàn toàn xứng đáng. Khi chăm sóc người già bệnh nền, làm việc 24/7, luôn sẵn sàng giữa đêm chỉ vì một tiếng chuông nhỏ - đó không chỉ là lao động thể chất, mà còn là trách nhiệm, sự tận tâm và kỹ năng mà không phải ai cũng có thể đảm bảo.

Một bình luận được thả tim nhiều nhất viết: “Nhìn ba món đồ ở đầu giường là biết người giúp việc này làm việc tới nơi tới chốn. Tiền có thể thuê người, nhưng khó mà thuê được sự tinh tế và chu đáo như vậy.”

Thậm chí có người nói thẳng: “ Cụ ông thắng đời, nhưng người giúp việc cũng thắng nghề. Gặp được chủ tử tế, trả lương xứng đáng, lại tôn trọng công sức của mình – đó là điều người làm nghề này ao ước.”

Câu chuyện còn gợi nhiều suy ngẫm. Ở một xã hội ngày càng bận rộn, chất lượng của tuổi già không được quyết định bởi số tiền tiết kiệm, mà bởi sự chu đáo, sự tôn trọng và cảm giác an toàn trong chính căn nhà của mình. Với cụ ông họ Giang, ba món đồ nhỏ trên giường lại chính là ba điều kiện giúp ông bước qua tuổi 70 một cách an nhiên.

Xu hướng này cũng phản ánh một thực tế đang diễn ra mạnh mẽ tại Trung Quốc: nhu cầu thuê giúp việc chăm sóc người già đang tăng nhanh chưa từng có. Dân số già hóa, con cái đi làm xa, nhịp sống gấp gáp khiến nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền để thuê người chăm chuyên nghiệp - thậm chí là yêu cầu cao cấp như điều dưỡng bán chuyên, kỹ năng sơ cứu, hiểu tâm lý người già, và phục vụ theo tiêu chuẩn khách sạn.



