Tình yêu của Khoai Lang Thang

Nếu theo dõi Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương), hẳn nhiều người nhận ra hành trình trở thành travel blogger nổi tiếng của anh chàng bắt đầu từ những điều bình dị nhất. Đó là tình yêu dành cho mẹ và những giá trị bà đã gieo vào anh từ thuở nhỏ. Bởi giữa sự lam lũ của miền Tây sông nước, mẹ vừa làm ba vừa làm mẹ, là nguồn sức mạnh âm thầm mà bền bỉ, giúp Khoai hình thành nội lực để bước ra thế giới.

Và chính nhờ nền tảng ấy, tình yêu thứ hai của Khoai Lang Thang - những chuyến đi - đã nở rộ. Đi để hiểu, để học, để lớn lên và để kể cho người khác nghe về vẻ đẹp của cuộc đời. Hai tình yêu ấy đan vào nhau, tạo nên Khoai Lang Thang của hôm nay.

Khoai Lang Thang

Hiếm khi nói yêu mẹ nhưng tất cả đều là yêu

Khoai Lang Thang sinh năm 1991, tại Bến Tre (nay là Vĩnh Long). Một tay mẹ làm lụng vất vả, chăm sóc 2 anh em Khoai khôn lớn nên từ khi còn bé, mẹ đã luôn là người có sức ảnh hưởng nhất với anh. Cũng chính vì hoàn cảnh này, ở mẹ Khoai luôn có sự mạnh mẽ và cố gắng không ngừng nghỉ.

Nam YouTuber được mẹ bế bổng khí còn bé

Trong một lần lên sóng Have a Sip, Khoai Lang Thang từng kể lại quan điểm của mẹ: Việc gì người khác làm được thì mình cũng làm được; cái gì đàn ông làm được, phụ nữ cũng làm được. Thế nên bà có thể sửa những ống nước bể hay bóng đèn bị hỏng, thậm chí là soi đèn bắt rắn lẻn vào chuồng gà lúc nửa đêm.

Nhờ vậy mà Khoai Lang Thang rèn luyện được thói quen tự lập từ nhỏ và trưởng thành với ý chí kiên cường: Chỉ cần mình nghĩ mình làm được, tin tưởng vào bản thân và cố gắng hết sức, thì mình sẽ làm được.

Khoai Lang Thang cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho mẹ. Trên tài khoản Facebook cá nhân có 451k người theo dõi của anh chàng vẫn còn lưu giữ rất nhiều, rất nhiều bài đăng về mẹ. Trong đó có chia sẻ trực tiếp rằng nhớ nhà, nhớ mẹ; có người lại trở nên hài hước vì màn tương tác lầy lội của 2 mẹ con.

Những chia sẻ của Khoai Lang Thang về mẹ từ hơn chục năm trước

Anh chàng thường xuyên nhắc đến mẹ trên tài khoản của mình

Năm 2020, khi lên sóng chương trình Cà phê cuối tuần của HTV7, chương trình đưa cho Khoai Lang Thang phong bì có từ khóa “món quà” và ngay lập tức Khoai nghĩ đến mẹ của mình. Anh chàng bộc bạch: "Tôi rất may mắn khi được mẹ tặng cho nhiều thứ để bước vào đời. Mẹ cho tôi một giọng nói dễ nghe, một hình hài người ta nhìn vào thấy thoải mái và dễ tin tưởng hơn, để tôi có thể là chính mình ngày hôm nay".

Sau này lớn lên, Khoai Lang Thang lên thành phố học và làm việc rồi trở là nhà sáng tạo nội dung di chuyển khắp nơi. Trong suốt hành trình đó, hình ảnh mẹ, miền Tây quê nhà, nỗi vất vả, hy sinh và tình yêu vô điều kiện của mẹ vẫn luôn sống trong trái tim anh.

Đây cũng là lý do mà trong mắt Khoai, bữa ăn ngon nhất là cơm mẹ nấu. Không ít lần, Khoai nhấn mạnh rằng dù đã đi nhiều nơi, thử nhiều món ngon, trải nghiệm đủ cung bậc văn hóa thì khi được hỏi đâu là món anh nhớ nhất, anh vẫn luôn đáp rằng đó là cơm mẹ nấu. Bởi đó không chỉ là món ăn mà là hương vị của tuổi thơ, của tình mẹ, của gia đình và của những ký ức ngọt ngào, ấm áp.

Nền tảng vững chắc từ mẹ đã cho Khoai bản lĩnh để bước ra thế giới. Anh từ bỏ công việc kỹ sư ổn định sau 3 năm làm việc dù tốt nghiệp Á khoa, đang có mức lương ổn, đủ để theo đuổi đam mê làm travel blogger, với khát khao khám phá, giao lưu, trải nghiệm.

Vì yêu nên đi, càng đi càng thấy yêu

Sau tình yêu dành cho mẹ, điều làm nên Khoai Lang Thang của ngày hôm nay chính là những chuyến đi. Từ bỏ công việc kỹ sư, anh chọn con đường travel blogger - một lựa chọn mạo hiểm nhưng phù hợp với bản chất ham học hỏi, thích khám phá và luôn muốn mở rộng “biên giới” trải nghiệm của mình.

Theo báo Đà Nẵng, Khoai Lang Thang từng tâm sự rằng ước mơ lớn nhất từ nhỏ là được đi nhiều nơi, trải nghiệm và chạm đến những thứ mình từng mơ ước thời trẻ con. Và hiện tại anh đang sống trọn vẹn trong giấc mơ đó.

Khác với phong cách “check-in cho đủ”, Khoai Lang Thang nổi tiếng với cách đi chậm, đi sâu và ở lại từng vùng đất đủ lâu để cảm nhận nhịp sống địa phương. Anh chọn cách lưu trú nhiều tuần, thậm chí vài tháng tại một nơi để hiểu văn hoá, đời sống, cách sinh hoạt, và đặc biệt là ẩm thực của người bản xứ. Chính sự cầu toàn này khiến mỗi video của anh không chỉ đẹp mà còn chứa đựng giá trị về văn hóa, câu chuyện và cảm xúc - điều tạo nên bản sắc rất riêng của Khoai.

Từ nền tảng của những hành trình xuyên Việt, Khoai bắt đầu bước ra thế giới. Một trong những chuyến đi đặc biệt, được anh nhắc đến nhiều và cộng đồng chú ý, là hành trình đến Madagascar (châu Phi) nơi anh ghé thăm “đại lộ” baobab huyền thoại. Thiên nhiên hoang sơ, đời sống châu Phi giản dị nhưng đầy màu sắc đã cho Khoai nguồn cảm hứng mạnh mẽ.

Khoai Lang Thang ở châu Phi

Anh cũng đi nhiều quốc gia châu Á, châu Âu, nhưng dù ở đâu, anh vẫn giữ lối kể chuyện đầy sự mộc mạc, chân thành quen thuộc. Niềm yêu thích du lịch của Khoai Lang Thang không chỉ đến từ cảnh đẹp hay món ăn ngon. Anh đi để hiểu thế giới đa dạng ra sao, để học cách tôn trọng sự khác biệt, để biết mình còn nhỏ bé thế nào trước thiên nhiên và đời sống.

Nhưng sau cùng, trái tim của Khoai Lang Thang vẫn dành phần nhiều nhất cho Việt Nam. Anh chàng miệt mài khám phá những vùng đất, dù đó là nơi ít người biết đến hay đã quen thuộc thì Khoai vẫn có các chia sẻ khiến người xem đi từ cái wow này đến sự ngạc nhiên khác. Ở mỗi nơi, anh không chỉ ghi lại cảnh đẹp mà chú trọng giới thiệu con người, văn hoá, phong tục, món ăn - những điều làm nên bản sắc Việt Nam.