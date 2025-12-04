"Đồng Ánh Quỳnh đã trải qua những gì vậy?"

Thời gian gần đây, Đồng Ánh Quỳnh trở thành cái tên được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, cộng đồng mạng liên tục xôn xao bàn tán về tin đồn mối quan hệ giữa cô và NSƯT Kim Tuyến. Mặc dù cả hai đều chưa lên tiếng xác nhận, song loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai nhiều lần xuất hiện khiến công chúng chú ý.

Tuy nhiên tạm bỏ qua những tin đồn đời tư, nhiều người cho rằng, Đồng Ánh Quỳnh ngày càng thăng hạng nhan sắc. Netizen bày tỏ, mỹ nhân sinh năm 1995 sở hữu vẻ đẹp cực cuốn hút, ai nhìn cũng mê. Cô có gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, chiều cao nổi trội cùng vóc dáng khoẻ khoắn, slim-fit.

Đồng Ánh Quỳnh

Cho những ai chưa biết, Đồng Ánh Quỳnh trước khi được biết đến vai trò diễn viên hay gần đây là “chị đẹp”, cô nàng có xuất thân là người mẫu. Người đẹp từng giành Á quân Gương mặt thương hiệu năm 2017, từng khiến nhiều “đàn chị” trong nghề mẫu ấn tượng bởi cá tính khác biệt. Chính vì vậy mà việc cô sở hữu diện mạo thu hút là điều miễn bàn.

Song, bất ngờ hơn, cách đây hơn 10 năm, Đồng Ánh Quỳnh từng ghi tên vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Rất nhanh chóng, “quá khứ” nhan sắc của Đồng Ánh Quỳnh được netizen rầm rộ “khui” lại. Không ít người bày tỏ, không tin những bức ảnh 10 năm trước và hiện tại là cùng một người bởi Đồng Ánh Quỳnh đã có nhiều sự khác biệt rõ rệt.

Đoạn clip do fan làm so sánh Đồng Ánh Quỳnh 10 năm trước và hiện tại đang viral (Nguồn: @sunset_5pm)

Giao diện trong quá khứ của Đồng Ánh Quỳnh khiến netizen ngỡ ngàng

Thời điểm đó, Đồng Ánh Quỳnh tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014

Trước đây, cô nàng có gương mặt khá bầu bĩnh, các đường nét vẫn đẹp nhưng có phần chín chắn hơn so với tuổi. Phong cách thời đó của Đồng Ánh Quỳnh cũng rất khác với hiện tại. Cô thường diện những bộ váy ôm sát, để tóc xõa dài điệu đà, nữ tính.

Cũng bởi sự khác biệt này mà nhiều người thắc mắc: “Đồng Ánh Quỳnh đã trải qua những gì mà thay đổi đến mức như này vậy?”. Thế nhưng thực tế, cô nàng vẫn sở hữu các nét đẹp tự nhiên, không qua chỉnh sửa. Song nhờ chế độ ăn uống, tập luyện giảm cân cũng như theo thời gian, sắc vóc của Đồng Ánh Quỳnh ngày càng ấn tượng, cuốn hút hơn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Nhìn hồi đó không nhận ra luôn. Là giảm cân thành công phải không ta”. - “Nếu không nói đó là Đồng Ánh Quỳnh thì mình không tin luôn, nhìn khác xa bây giờ”. - “Thực ra 10 năm rồi, nhân tướng cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Với lại, style bây giờ hợp hơn nên nhìn đẹp hơn rất nhiều”. - “Bạn này có nét sang từ xưa mà. Hồi đó như vậy là cũng đẹp nức nở rồi đó”. - “Trông khác thật, không tin là cùng 1 người. Cơ mà nhìn kỹ thì có nét đẹp sẵn rồi”.

Visual cuốn hút hiện tại của mỹ nhân sinh năm 1995

Cô theo style cá tính, body săn chắc khiến nhiều người mê mẩn

Đồng Ánh Quỳnh (sinh năm 1995, Hà Nội) được biết đến sau khi tham gia The Face Vietnam 2017 và đạt danh hiệu Á quân. Sau chương trình, Đồng Ánh Quỳnh chuyển hướng mạnh sang diễn xuất. Cô tham gia một số dự án phim ngắn, MV ca nhạc trước khi được đạo diễn Ngô Thanh Vân chọn vào vai chính trong Thanh Sói. Vai diễn này đánh dấu cú bứt phá lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Năm 2024, Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng Việt Nam mùa 2. Tại chương trình, cô thể hiện hình ảnh nghệ sĩ toàn diện khi vừa hát, nhảy, vừa mang đến năng lượng tươi mới trên sân khấu. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, Đồng Ánh Quỳnh vẫn được khen ngợi bởi sự nỗ lực, thần thái và tinh thần chiến đấu hết mình.