Trở về Việt Nam sau khi du học tại Mỹ, Hương Tràm vẫn là nữ nghệ sĩ nhận được nhiều sự yêu thích từ công chúng. Cô gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực, sắc vóc cũng ngày càng thăng hạng.

Được biết, Hương Tràm lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của cô là NSND Phạm Tiến Dũng - từng là ca sĩ, diễn viên của Đoàn Ca Múa Nhạc Dân tộc Nghệ An. Ngoài ra, bố Hương Tràm từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An. Còn mẹ của cô là Dư Thị Thủy cũng là nghệ sĩ của đoàn Ca Múa Nhạc Nghệ An, hiện đảm nhận công việc kinh doanh. Chính vì vậy, gia đình là điểm tựa để Hương Tràm phát triển và theo đuổi âm nhạc.

Hương Tràm

Có thành công từ sớm, sự nghiệp ổn định, cuộc sống của Hương Tràm cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi chỉ mới ngoài đôi mươi, nữ ca sĩ đã tự tậu được nhà, xe riêng cho mình.

Theo đó, căn hộ đầu tiên mà Hương Tràm sở hữu nằm ở Quận 4 (cũ), TP.HCM. Căn hộ này rộng khoảng 100m2, được thiết kế hiện đại, không gian mở cực thoáng đãng. Trong nhà của mình, Hương Tràm bày trí nhiều gấu bông, tranh ảnh và đồng hồ theo sở thích.

Căn hộ đầu tiên mà Hương Tràm sở hữu

Đến năm 2018, Hương Tràm tiếp tục gây bất ngờ khi khoe căn căn biệt thự mới sang trọng. Nữ ca sĩ từng bày tỏ, căn biệt thự này cũng là nơi để cô có thể đón bố mẹ vào TP.HCM để sinh sống.

Được biết, căn biệt thự toạ lạc ở Quận 2 (cũ), TP.HCM. Hương Tràm từng chia sẻ, để hoàn tất được căn biệt thự này, cô đã phải bán nhà cũ cũng như xe ô tô của bản thân. Đồng thời nữ ca sĩ cũng vay bố mẹ một ít tiền nhưng ngay sau đó Hương Tràm cũng trả lại hết cho bố mẹ. Đây cũng là căn nhà mà cô hoàn thiện rồi mới lên đường sang Mỹ du học.

Năm 2018, Hương Tràm khoe biệt thự mới tậu

Căn biệt thự được Hương Tràm đầu tư thiết kế nhiều khoảng xanh

Căn biệt thự Hương Tràm được thiết kế và xây dựng theo phong cách tân cổ điển. Nữ ca sĩ cũng đã chi 4 tỷ đồng cho toàn bộ nội thất trong căn biệt thự. Nhiều thông tin cho rằng, tổng giá trị của căn biệt thự này rơi vào khoảng 20 tỷ đồng.

Bàn ghế trong phòng ăn của căn biệt thự làm hoàn toàn bằng gỗ với thiết kế độc lạ. Là người yêu thiên nhiên, nên trong phòng bếp của căn biệt thự, Hương Tràm cũng cho trồng khá nhiều cây xanh. Bên cạnh sân, Hương Tràm cũng cho xây một hồ cá koi cùng khuôn viên rộng đủ để trồng nhiều loại cây cảnh. Nữ ca sĩ cũng thiết kế riêng một phòng để bản thân có không gian luyện tập thể dục cũng như luyện thanh.

Trước khi đi du học, Hương Tràm từng chia sẻ về các góc trong căn biệt thự

Sống tại tổ ấm của mình không bao lâu, Hương Tràm bất ngờ gác lại công việc ca hát ở Việt Nam, sang Mỹ du học. Đến hiện tại khi trở về Việt Nam, Hương Tràm vẫn sinh sống trong căn biệt thự này.

Tuy nhiên so với trước đây, cô nàng không chia sẻ quá nhiều về không gian sống. Song qua một số đoạn clip, video đời thường, nhiều người nhận ra Hương Tràm vẫn giữ gần như toàn bộ thiết kế cũ trong căn biệt thự này từ trước đến nay, cô chỉ làm mới lại một số vị trí để phù hợp hơn với hiện tại.

Trở về Việt Nam, Hương Tràm hiện vẫn đang sinh sống trong căn biệt thự ở TP.HCM

Tuy nhiên nữ ca sĩ không chia sẻ quá nhiều về không gian sống, chỉ thấy qua một số video đời thường

Tổng hợp