Sự thật về cuộc sống của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

“Đệ nhất rich kid”, “ái nữ tập đoàn nghìn tỷ”, “con gái tỷ phú”, “nữ doanh nhân”,... là những cách gọi mà dư luận dành cho Tiên Nguyễn. Điều này dễ hiểu khi con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn thường xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, lấp lánh với những bộ đồ hàng hiệu, sự kiện xa xỉ,...

Những hình ảnh không cần bóc giá vẫn toát lên sự sang chảnh của Tiên Nguyễn

Song không chỉ dừng lại ở đó, Tiên Nguyễn cũng có nhiều niềm vui như bao cô gái bình thường khác, thậm chí càng nổi tiếng và giàu có lại càng để lộ nhiều điểm đơn giản.

Theo dõi tài khoản Instagram của Tiên Nguyễn, người ta dễ thấy cô có nhiều thói quen không khác gì người trẻ bình thường. Đó là cứ lễ Tết là đứng trước nhà check-in áo dài, cập nhật tình hình các mùng, chụp ảnh gia đình,... Đến lúc hết Tết thì bày tỏ sự nuối tiếc, không muốn đi làm lại như tất cả mọi người.

Tiên Nguyễn tự tay làm bánh tét dịp Tết vì đại gia đình có truyền thống tổ chức cuộc thi gói bánh tét

Ai rồi cũng "đam mê" đứng trước nhà chụp ảnh mỗi djp năm mới

Và đương nhiên là không quên chụp ảnh với cả nhà

Trong những chuyến đi du lịch, dự tuần lễ thời trang sang trọng, Tiên Nguyễn vừa có thể ăn mặc sang - xịn - mịn rồi chụp ảnh với CEO này, người nổi tiếng nọ nhưng lại vừa thoải mái để lộ cảnh phòng khách sạn với vali mở toang, đồ trang điểm nằm lăn lóc trên sofa.

Và dù có hơi bừa bộn thì ái nữ vẫn không quên nghi thức quen thuộc là check-in trước gương rồi mới rời đi. Hội con gái đọc đến đây hẳn đã văng vẳng bên tai câu thoại: “cảnh này thật quen thuộc ta đã thấy nó ở đâu rồi”.

Thú thật đi, có phải cô gái nào đi du lịch cũng thế này không?

Vẫn bộ trang phục này, Tiên Nguyễn chụp ảnh cực thân thiết với ông Stefano Gabbana - nhà đồng sáng lập của thương hiệu thời trang xa xỉ Dolce & Gabbana

Một điều thú vị khác là ái nữ nhà tỷ phú, đi store hàng hiệu như đi chợ thì cũng đi cửa hàng tiện lợi, cũng chụp ảnh check-in gương ở đây. Cách cô vui vẻ ghi lại những khoảnh khắc nhỏ ấy tạo cảm giác thân quen, khiến người xem như nhìn thấy một người bạn đang tận hưởng những niềm vui giản dị.

Tiên Nguyễn cùng với chồng sắp cưới (ngoài cùng bên trái) và một số người thân check-in camera cửa hàng tiện lợi

Trong một tình huống khác là đi đu concert, Tiên Nguyễn cũng quẩy hết mình. Thậm chí cô còn tiết lộ mình đã “chính thức mất giọng” sau khi đi concert Anh Trai Say Hi hồi tháng 3 vừa qua, dù đây là concert đầu tiên ở Việt Nam mà Tiên Nguyễn tham gia.

Ái nữ quẩy đến nỗi mất giọng khi đi xem concert

Chính sự bình dân - nhưng theo kiểu dễ thương và đầy năng lượng - đã khiến Tiên Nguyễn trở thành một hình mẫu đặc biệt. Bởi ai cũng thấy rõ cô nàng là con nhà giàu, giỏi giang, xuất hiện ở các sự kiện mang tầm quốc tế, nhưng khi trở về đời sống hằng ngày, cô vẫn giữ nét tính cách gần gũi. Sự đối lập này không làm hình ảnh ái nữ kém sang mà ngược lại, tạo một sức hút vừa thân thiện vừa duyên dáng - một trong những lý do khiến cô nàng được yêu mến.

(Ảnh: IGNV)