Vợ chồng kiếm 100 triệu/tháng vẫn không mua nổi nhà TP.HCM: 5 sai lầm chí mạng

Có những chuyện tưởng như chỉ người thu nhập thấp mới gặp, nhưng đến khi tôi lập gia đình và có mức thu nhập hai vợ chồng khoảng một trăm triệu mỗi tháng, tôi mới hiểu khả năng mua nhà không chỉ nằm ở con số bao nhiêu tiền. Chúng tôi từng rất tự tin rằng cứ thuê nhà thật thoải mái, tận hưởng cuộc sống trước, rồi vài năm sau gom lại sẽ mua căn hộ tử tế. Nhưng đời không đơn giản như vậy. Chạy đua với giá nhà chưa bao giờ là dễ dàng, và vì năm sai lầm dưới đây, chúng tôi mãi vẫn không chạm được vào giấc mơ sở hữu căn hộ của riêng mình.

Sai lầm thứ nhất: Tin rằng giá nhà sẽ tăng chậm, đủ thời gian để tích góp

Ngày mới cưới, chúng tôi thuê một căn hộ đẹp, nghĩ rằng cứ sống thoải mái rồi vài năm giá nhà cũng chỉ nhích nhẹ, lúc đó gom đủ vốn sẽ mua. Nhưng thực tế khác xa tưởng tượng. Giá nhà tăng theo từng tháng, thậm chí từng quý, có những dự án tăng vài trăm triệu chỉ sau một năm. Trong khi đó tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi đi lên quá chậm, không bao giờ đuổi kịp tốc độ thị trường.

Chúng tôi nghĩ mình đang chọn an toàn, nhưng thật ra lại đang đứng yên trong khi giá nhà phi mã phía trước. Đến năm thứ năm nhìn lại, căn hộ từng có giá hai tỉ đã lên ba tỉ rưỡi, còn khoản tiết kiệm của chúng tôi chỉ mới tăng được một phần nhỏ. Cảm giác đó giống như chạy bộ mà vạch đích chạy nhanh hơn mình. Bạn càng chậm trễ, giấc mơ nhà càng xa.

Sai lầm thứ hai: Thu nhập cao không đồng nghĩa với khả năng mua nhà cao

Ngày nhận bảng lương ghi tổng thu nhập hai vợ chồng hơn một trăm triệu mỗi tháng, tôi từng lạc quan nghĩ chỉ vài năm nữa là có nhà. Nhưng sự thật là chi phí sinh hoạt tại thành phố lớn nuốt trọn phần lớn số tiền đó. Càng kiếm được nhiều, chúng tôi càng dễ rơi vào tâm lý chi tiêu thoải mái, vì nghĩ mình xứng đáng, mình có thể bù lại sau.

Mỗi tháng, tiền ăn uống, đi lại, gửi xe, bảo hiểm, khoản hỗ trợ cho hai bên gia đình, chi phí học hỏi nâng cấp bản thân, tất cả cộng lại thành con số khổng lồ. Khi thu nhập tăng, mức sống cũng tăng theo, và nếu thiếu kỷ luật, tiền nhiều mấy cũng tan trong tích tắc. Cuối tháng nhìn số tiền còn lại, chúng tôi mới nhận ra thu nhập cao mà tài sản không tích lũy thì cũng như không. Nhà thì mỗi năm tăng một bậc, còn chúng tôi chỉ tăng mức tiêu dùng.

Sai lầm thứ ba: Ưu tiên chất lượng sống nên thuê chung cư cao cấp

Một trong những quyết định sai lầm nhất của chúng tôi là chọn thuê một căn hộ cao cấp vì nghĩ rằng còn trẻ thì phải sống cho đáng. Chúng tôi muốn không gian thoáng đãng, tiện ích đầy đủ, nội thất đẹp, bảo vệ an ninh. Nhưng cái giá của một căn hộ như vậy không hề nhỏ.

Mỗi tháng, riêng tiền thuê nhà đã ngốn hơn hai mươi triệu. Phí dịch vụ, điện nước giá cao, gửi xe, bảo trì… tất cả khiến chi phí sinh hoạt đội lên gấp đôi so với khi ở nhà bình thường. Chúng tôi sống trong một môi trường thoải mái, nhưng lại không nhận ra mình đang tiêu hết số tiền lẽ ra có thể trở thành tiền đặt cọc mua nhà.

Sống dễ chịu quá lâu khiến chúng tôi mất đi cảm giác cấp bách. Thay vì cố gắng tích góp, chúng tôi bằng lòng với hiện tại, mà không biết mỗi tháng trôi qua là một tháng giấc mơ sở hữu nhà trôi xa thêm một đoạn.

Sai lầm thứ tư: Nghĩ rằng có con rồi mới cần tính chuyện mua nhà

Chúng tôi từng nghĩ khi nào có con sẽ nghiêm túc mua nhà. Nhưng khi có con, mọi chi phí lại đội lên gấp bội: tiền sinh nở, bỉm sữa, thực phẩm chất lượng tốt, bảo hiểm cho bé, khám định kì, rồi sau đó là trường học. Trẻ con lớn rất nhanh và không có bất kì khoản chi nào có thể cắt giảm.

Thay vì dành dụm thêm, chúng tôi phải chia nhỏ thu nhập cho trăm thứ linh tinh. Những khoản tưởng nhỏ nhưng cộng lại rất lớn, và khiến việc tích góp mua nhà càng khó khăn. Ai cũng nói có con rồi sẽ có động lực làm việc hơn, nhưng không phải ai cũng nói rằng có con cũng đồng nghĩa với việc dòng tiền tự do gần như biến mất. Mua nhà lúc đó không còn là chuyện hai người nữa, mà là bài toán cho cả gia đình.

Sai lầm thứ năm: Không nghiêm túc đặt mục tiêu và không có chiến lược tài chính rõ ràng

Nhìn lại mấy năm trời, sai lầm lớn nhất của hai vợ chồng không phải vì kiếm ít, mà là vì không có mục tiêu cụ thể. Chúng tôi chỉ nói chung chung rằng vài năm nữa sẽ mua nhà, nhưng không xác định cần bao nhiêu, phải tiết kiệm bao nhiêu mỗi tháng, phải đầu tư ra sao, phải cắt giảm khoản nào.

Không mục tiêu kéo theo không hành động. Không hành động kéo theo không kết quả. Mục tiêu mua nhà của chúng tôi chỉ tồn tại trong lời nói, không nằm trong bảng kế hoạch thực tế. Vì thế khi có việc phát sinh, tiền tiết kiệm bị rút ra, năm nào cũng bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi tưởng rằng tương lai sẽ tự ổn, nhưng tương lai chỉ ổn khi hiện tại có chiến lược.

Kết lại: Tận hưởng trước, mua nhà sau là câu nói nghe hay nhưng đầy rủi ro

Hai vợ chồng thu nhập một trăm triệu tưởng như đã ở mức khá, nhưng để mua nhà vẫn là một hành trình rất khó nếu thiếu kỷ luật và tính toán. Tận hưởng cuộc sống trước không sai, nhưng sai ở chỗ chúng tôi đã kéo dài nó quá lâu và không kiểm soát được mức tiêu dùng. Khi giật mình nhìn lại, mọi thứ đã muộn.

Giấc mơ nhà không tự đến chỉ vì bạn kiếm được nhiều tiền. Nó chỉ đến khi bạn biết ưu tiên đúng thứ, sống trong khả năng của mình và có kế hoạch rõ ràng. Nếu không, dù thu nhập bao nhiêu, bạn vẫn mãi nằm trong vòng quay thuê nhà, chi tiêu, rồi lại bắt đầu lại.

Và đó là bài học đắt giá mà vợ chồng tôi phải trả sau nhiều năm "tận hưởng không gian sống" mà quên mất rằng tương lai cần được chuẩn bị ngay từ hôm nay.