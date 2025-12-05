Học vấn 2 MC dẫn Lễ trao giải VinFuture 2025: Đỉnh miễn bàn!

Tối 5/12, Lễ trao giải Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture 2025 chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đây là một trong những sự kiện khoa học - công nghệ lớn nhất năm, nơi quy tụ những nhà khoa học hàng đầu thế giới và vinh danh các công trình mang tính đột phá.

Năm nay, chịu trách nhiệm "cầm trịch" sân khấu Lễ trao giải là 2 gương mặt quen thuộc: MC Đức Bảo và MC Thụy Vân. Đây đều là những MC kỳ cựu, từng nhiều lần đảm nhiệm các sự kiện tầm quốc gia - quốc tế và sở hữu nền tảng học vấn đáng nể.

Lễ trao giải VinFuture 2025 diễn ra tối 5/12

MC Đức Bảo và MC Thụy Vân là MC chính của Lễ trao giải VinFuture 2025

MC Đức Bảo - Kỹ sư Bách khoa rẽ hướng thành MC song ngữ nổi tiếng

MC Đức Bảo sinh năm 1987. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những MC ong ngữ đắt show nhất hiện nay, Đức Bảo từng là sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nền tảng kỹ thuật giúp anh có khả năng tiếp cận và hiểu các nội dung mang tính học thuật, đặc biệt là lĩnh vực khoa học - công nghệ.

MC Đức Bảo

Sau khi tốt nghiệp đại học, Đức Bảo từng làm kỹ sư tại một công ty máy tính trước khi chính thức rẽ hướng sang nghề dẫn chương trình. Với khả năng ngoại ngữ nổi bật, anh đạt 105/120 TOEFL iBT (xấp xỉ 8.5 IELTS), tạo lợi thế lớn khi dẫn các chương trình có yếu tố quốc tế. Sự chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp cùng khả năng chuyển đổi ngôn ngữ linh hoạt giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều mùa VinFuture.

Thụy Vân - Á hậu thông minh, tốt nghiệp Ngoại thương và có bằng Thạc sĩ

Bên cạnh MC Đức Bảo, MC Thụy Vân (SN 1986) cũng là cái tên quá quen với khán giả truyền hình. Dù được biết đến với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân lại gây ấn tượng mạnh bởi học vấn cao và lộ trình sự nghiệp bền bỉ.

MC Thụy Vân

Cô tốt nghiệp ngành Tiếng Anh Thương mại của Đại học Ngoại thương Hà Nội - một trong những ngôi trường top đầu cả nước. Không dừng lại ở đó, MC Thụy Vân tiếp tục học lên cao và nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), khẳng định định hướng học thuật nghiêm túc bên cạnh công việc truyền hình.

Gia nhập VTV từ trước cả thời điểm đi thi Hoa hậu, Thụy Vân đến nay đã có gần 20 năm kinh nghiệm làm MC và biên tập viên. Cô từng dẫn nhiều chương trình chính luận, lễ vinh danh cấp quốc gia và được đánh giá cao bởi tác phong điềm tĩnh, khả năng xử lý tình huống tự tin và phong thái sang trọng trên sân khấu.