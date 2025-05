Sau 2 đêm diễn khởi động tour châu Á D’s WAVE tại Seoul, Hàn Quốc vào cuối tháng 4, Daesung chính thức đến Việt Nam. Tối 3/5, concert đầu tiên của giọng ca chính BIGBANG ở TP.HCM chính thức sáng đèn. Theo đó, TP.HCM là điểm diễn đầu tiên của Daesung tại châu Á.

Đúng 1 năm, Daesung trở lại TP.HCM và biểu diễn tại SVĐ Quân khu 7. Fancon D's Road năm 2024 đã mở ra mối duyên dài lâu giữa Daesung và V.I.P Việt. Người hâm mộ đón chào thần tượng theo cách không thể bùng nổ nhất, khiến Daesung vô cùng ấn tượng. Daesung yêu không khí, ẩm thực và năng lượng fan Việt truyền cho anh. Điều này được Daesung liên tục khẳng định trong buổi concert và cả cuộc phỏng vấn với chúng tôi.

Sau 2 đêm diễn khởi động tour châu Á D’s WAVE tại Seoul, Hàn Quốc vào cuối tháng 4, Daesung chính thức đến Việt Nam

"Còn về kỷ niệm đáng trân trọng nhất... thật sự là có rất nhiều, nhưng nếu phải chọn một thì có lẽ tôi sẽ chọn ký ức trong tour Fan Day năm ngoái. Đó là khoảng thời gian vô cùng quý giá khi tôi được gặp lại các bạn fan Việt Nam sau một thời gian dài với tư cách là nghệ sĩ solo, đây là lý do tôi chọn trở lại Việt Nam trong tour concert đầu tiên của mình", Daesung chia sẻ.

Cách Daesung trân trọng V.I.P Việt

Ngay từ sớm, hàng nghìn fan đã có mặt tại SVĐ Quân khu 7 để chờ đến giây phút được chìm đắm cùng Daesung trong không gian âm nhạc đặc biệt. Đúng 17h30, sân khấu sáng đèn. Daesung gây ấn tượng với concept sân khấu đúng chất vũ trụ, bám sát tinh thần E.P mới phát hành và ca khúc chủ đề Universe. Không làm V.I.P thất vọng, Daesung cất giọng cùng Universe là cả khán đài vỡ oà. Visual "quý bà Smell" khiến fan vô cùng phấn khích. Anh giữ nét hài hài "tẻn tẻn" thương hiệu, không quá tấu hài vẫn khiến fan cười sung sướng.

Daesung mở màn concert với Universe

Visual "chấn động" của quý bà Smell

Màn "khoe bụng" khiến fan cười bò

Sau loạt ca khúc mở màn, Daesung dừng lại giao lưu với fan, anh bắn loạt câu chào hỏi tiếng Việt. Đặc biệt nhất, Daesung đã cập nhật được câu khen mới khiến V.I.P "sĩ tận trời" - "Việt Nam out trình", "TP.HCM out trình". Daesung khen fan Việt "out trình" từ đầu show đến hết show.

Daesung thực sự yêu quý người hâm mộ Việt, anh chia sẻ bản thân đang cố gắng học tiếng Việt để giao lưu với fan nhiều nhất có thể. Daesung xác định Việt Nam sẽ là điểm đến lâu dài trong các chuyến lưu diễn của anh sau này. Nam thần tượng cố gắng học tiếng Việt, "bắt trend" giới trẻ như "ăn cơm chưa người đẹp".

Daesung khen fan Việt "out trình"

Đáp lại, fan quẩy hết mình, hát theo không thiếu ca khúc nào của thần tượng. Năng lượng và fanchant bùng nổ làm nam thần tượng vô cùng xúc động. Chưa hết, Daesung còn viết thư bằng tiếng Anh gửi người hâm mộ. Em út BIGBANG chia sẻ, bản thân anh rất muốn viết bức thư này bằng tiếng Việt nhưng vẫn chưa thể làm được, do đó anh sẽ cố gắng hơn trong tương lai. Bức thư gửi lời cám ơn đến đội ngũ công ty đã giúp anh thực hiện E.P mới, bày tỏ sự tự hào và cảm xúc khi lần đầu thực hiện dự án ý nghĩa. Đặc biệt, cuối thư Daesung cám ơn sự đồng hành của người hâm mộ và hứa sẽ cùng đồng hành với các V.I.P thật lâu.

Bức thư Daesung gửi fan Việt

Tất cả những điều này khiến các V.I.P vừa cảm động vừa tự hào. Chỉ riêng việc chọn TP.HCM làm điểm đến đầu tiên trong tour châu Á cũng đủ thấy Daesung trân trọng và ưu ái V.I.P Việt đến mức nào.

Đêm nhạc bùng nổ cùng loạt hit BIGBANG

Concert D's WAVE kéo dài trong 2 giờ đồng hồ. Daesung vừa live vừa nhảy liên tục setlist gần 20 ca khúc. Ngoài Universe và 3 ca khúc thuộc E.P mới, Daesung còn mang đến loạt sản phẩm tiếng Nhật và single solo phát hành trước đó. Và phần bùng nổ nhất chính là mashup loạt hit BIGBANG.

"Anh không phải yêu quái mà là yêu em" - Monster được Daesung biểu diễn ở TP.HCM

Daesung chia sẻ, anh đã chuẩn bị một sự kết hợp chưa từng có, lần đầu được biểu diễn ở Việt Nam các bản nhạc "chỉ fan cứng mới biết". Và để làm được điều này, bản thân Daesung cũng phải học lại lyrics từ đầu. Giai điệu Monster vang lên, khán đài bùng nổ. Ở Việt Nam, Daesung viral với chiếc meme cắt từ MV Monster - "anh không phải yêu quái mà là yêu em". Thì nay, chính chủ đã hát live luôn ca khúc này tại Việt Nam. Ngoài ra, Daesung còn biểu diễn Stupid Liar và Oh My Friend - 2 bài hát cũ của BIGBANG. Khoảnh khắc anh chàng quên lời làm fan "cười bò".

Encore Bang Bang Bang

Vừa nhảy vừa live "nuốt đĩa"

Daesung luôn giữ năng lượng tích cực trên sân khấu

Tại fanday năm ngoái, Daesung đã chiêu đãi fan Việt nhiều bài hát của BIGBANG như Still Life, If You, Bang Bang Bang, Fanstatic Baby,... Năm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên setlist đã được điều chỉnh cho phù hợp với không gian âm nhạc của D's WAVE. Daesung bỏ hết những bản ballad buồn luỵ tim. Set 3 nhạc quẩy bất bại Fanstatic Baby x Bang Bang Bang x We Like 2 Party được dùng làm điểm nhấn cho phần encore. Khỏi phải nói fanchant của V.I.P Việt cháy đến cỡ nào khi những bản hit quốc dân lần nữa được chính chủ mang đến Việt Nam.

Đêm nhạc kết thúc cùng Look At Me, Gwisoon

Đêm nhạc kết thúc cùng Look At Me, Gwisoon. Bản nhạc trot nổi tiếng càng làm tăng thêm nhiệt lượng cho concert. Daesung có sự phân bổ khá hợp lý trong phần setlist, vừa quảng bá được E.P mới, ôn lại nhạc cũ của bản thân mà trên hết, mang cả bầu trời thanh xuân của V.I.P trở về cùng loạt hit biểu tượng của BIGBANG. Khả năng trình diễn của Daesung được phát huy trọn vẹn, đúng phong độ thần tượng có 19 năm kinh nghiệm. Không hổ danh giọng ca chính BIGBANG, giọng live của Daesung ngày càng hoàn thiện, nốt cao "nuốt đĩa" khiến fan tự hào.

Một điều gây tiếc nuối

2 tiếng concert trôi qua, fan Việt được quẩy hết mình, từ năng lượng biểu diễn, tương tác của Daesung đều khó tìm được điểm chê. Nhưng vẫn còn 1 điều gây tiếc nuối. Đó chính là ca khúc được trông đợi nhất - Home Sweet Home chưa được biểu diễn trong khuôn khổ concert D's WAVE TP.HCM. Đây là bài hát mới nhất có sự góp giọng của "cỏ ba lá" BIGBANG, đã được mang lên MAMA 2024 và loạt concert cá nhân của Taeyang, G-Dragon và cả Daesung ở Hàn Quốc vừa qua. Nhiều fan Việt kỳ vọng sẽ được nghe Home Sweet Home ở D's WAVE TP.HCM nhưng điều này đã không xảy ra.

Trong 2 đêm diễn tại Hàn Quốc, BIGBANG đã biểu diễn cùng Daesung, Home Sweet Home là ca khúc được mong đợi nhất

Tuy tiếc nuối, nhưng cũng có thể hiểu được lý do đằng sau. Home Sweet Home là ca khúc đánh dấu "BIGBANG trở về nhà", nhưng lại là sản phẩm của G-Dragon, nằm trong album phòng thu thứ 3 của cá nhân anh. Home Sweet Home sẽ thuộc set diễn chung của BIGBANG nếu sân khấu ấy có G-Dragon tham gia. Việc Daesung không mang ca khúc này đi lưu diễn trong khuôn khổ tour riêng là thoả đáng, và cũng để tôn trọng bản quyền thuộc về người anh cùng nhóm.

V.I.P Việt "manifest" BIGBANG mang concert riêng đến Việt Nam

Điều này càng khiến V.I.P Việt "manifest" BIGBANG mang concert riêng đến Việt Nam. Năm 2026, BIGBANG sẽ cùng nhau thực hiện dự án lớn kỷ niệm 20 năm thành lập. Điều này đã được các thành viên và thủ lĩnh G-Dragon xác nhận. Trong buổi soundcheck chiều 3/5, Daesung cũng chia sẻ chuyện đã kể về Việt Nam cho Taeyang và các thành viên rất hào hứng. Home Sweet Home sẽ được vang lên một ngày nào đó không xa tại Việt Nam, ở một sân khấu có đủ 3 mảnh ghép BIGBANG. V.I.P Việt tin điều này sẽ xảy ra.