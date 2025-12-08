Từng được xem là biểu tượng của Kpop thế hệ thứ 4, aespa đang khép lại năm 2025 trong một cuộc khủng hoảng toàn diện, nơi sự nghiệp 5 năm đứng trước nguy cơ sụp đổ không phải vì đối thủ cạnh tranh mà vì chính những sai lầm liên tiếp của các thành viên. Không còn là những sự cố rời rạc, chuỗi scandal dồn dập trong cùng một năm đã tạo nên hiệu ứng domino, biến sự ngưỡng mộ của công chúng thành nỗi thất vọng toàn tập.

photo_2025-12-07_15-41-07-154917.jpg

Liên hoàn scandal cá nhân

Tâm điểm của cơn bão dư luận trong những ngày cuối năm đang đổ dồn vào Winter- thành viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất nhóm. Những ngày qua, Winter trở thành cái tên bị réo gọi nhiều nhất trên các trang mạng xã hội vì tin đồn hẹn hò với Jungk Kook (BTS). Trong văn hóa thần tượng Kpop, việc hẹn hò luôn là vấn đề nhạy cảm, nhưng điều khiến trường hợp của Winter trở nên nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ chính là thái độ của cô đối với tin đồn này.

Winter và Jung Kook lộ hoạt hint hẹn hò rõ mồn một

Thay vì chọn cách im lặng hoặc phủ nhận khéo léo để bảo vệ cảm xúc của fan, Winter bị cư dân mạng soi ra hàng loạt bằng chứng cho thấy cô đang "tận hưởng" việc công khai ngầm mối quan hệ. Những chi tiết như việc sử dụng tai nghe in-ear đôi, những hình xăm tương đồng ở vị trí dễ thấy, hay các bài đăng trên Instagram có sự trùng hợp đáng ngờ đã bị bóc trần.

Khủng hoảng của Winter đến từ tin đồn hẹn hò đỉnh lưu toàn cầu Jung Kook

Đối với cộng đồng người hâm mộ, những hành động này không khác gì một sự thách thức và trêu ngươi. Họ cho rằng Winter đã vi phạm "luật ngầm" giữa thần tượng và fan đó là sự tôn trọng đối với những người đã bỏ tiền bạc, thời gian và công sức để ủng hộ sự nghiệp của cô. Cùng với chính sự mập mờ từ phía công ty quản lý khi không lên tiếng chính thức về tin đồn khiến lòng tin của người hâm mộ ngày càng suy giảm.

Ningning gây phẫn nộ vì hình ảnh 1 chiếc đèn ngủ

Ngay trước đó, vào thời điểm cuối tháng 11/2025, aespa đã phải hứng chịu một cú đòn chí mạng từ thị trường Nhật Bản. Sự kiện này xoay quanh thành viên Ningning và mức độ nghiêm trọng của nó đã vượt xa khuôn khổ của một scandal giải trí thông thường. Trong bối cảnh ngoại giao nhạy cảm, cộng đồng mạng Nhật Bản nổi trận lôi đình khi nhìn thấy hình ảnh Ningning chia sẻ trong ứng dụng nhắn tin với fan. Trong bức ảnh, nữ thần tượng hào hứng khoe một chiếc đèn ngủ, nhưng điều đáng nói là thiết kế của chiếc đèn này mô phỏng hình dáng của một "đám mây nấm". Đối với người dân Nhật Bản, hình ảnh này chạm vào nỗi đau lịch sử, là vết sẹo vĩnh viễn của thảm kịch Hiroshima và Nagasaki.

Ningning khiến aespa liên lụy, hơn 90 nghìn người Nhật yêu cầu cấm sóng

Chính vì vậy, sự phẫn nộ đã nhanh chóng biến thành hành động tẩy chay quyết liệt ở quy mô chưa từng có. Theo ghi nhận từ truyền thông, làn sóng phản đối đã cụ thể hóa thành một bản kiến nghị khổng lồ gửi tới các đơn vị tổ chức sự kiện và đài truyền hình quốc gia NHK. Đã có gần 90.000 người đặt bút ký tên vào đơn yêu cầu cấm aespa biểu diễn tại sự kiện âm nhạc cuối năm Kōhaku Uta Gassen. Con số gần 90.000 chữ ký này giống như một "tối hậu thư", yêu cầu gạch tên aespa khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại đại nhạc hội cuối năm này, tuy nhiên tính đến thời điểm này, aespa vẫn có tên trong danh sách nghệ sĩ trình diễn và phía ban tổ chức chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này.

Karina bị người Hàn Quốc tẩy chay đầu năm nay

Tháng 5/2025, Karina đã tự tay tạo ra vết nứt đầu tiên trong bức tường thành danh tiếng bằng một bài đăng thiếu cẩn trọng trên mạng xã hội cá nhân. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng bản chất nhạy cảm của bài đăng này vẫn là tranh cãi về nhận thức xã hội mà công chúng Hàn Quốc khó lòng quên được. Sai lầm của Karina vào tháng 5 chính khiến hình ảnh "hoàn hảo" của nhóm trở nên mong manh, tạo tiền đề cho sự “sụp đổ hình tượng” dây chuyền khi các bê bối của Ningning và Winter ập đến vào cuối năm.

Âm nhạc và chuyên môn đi xuống

“Khủng hoảng” của aespa trong năm 2025 sẽ không trầm trọng đến thế nếu như nhóm vẫn giữ vững được phong độ về mặt chuyên môn để bù đắp cho những thiếu sót về hình ảnh. Thế nhưng, khủng hoảng của nhóm nhạc này là loạt ồn ào cá nhân đi kèm với sự trượt dài về năng lực biểu diễn. Nhìn lại suốt năm 2025, các sản phẩm âm nhạc của nhóm đều không tạo được tiếng vang như kỳ vọng. Những bài hát mới bị giới phê bình và khán giả đại chúng đánh giá là nhạt nhòa, thiếu tính đột phá và đi vào lối mòn so với những bản hit đình đám trước đây.

Nhìn lại suốt năm 2025, các sản phẩm âm nhạc của aespa đều không tạo được tiếng vang như kỳ vọng

Nếu như năm 2024, aespa từng được tung hô là "nữ hoàng nhạc số" với chuỗi hit liên hoàn Supernova, Armageddon và Whiplash, thì bức tranh âm nhạc năm 2025 lại nhuốm màu ảm đạm. Đỉnh điểm của sự thất vọng chính là màn tái xuất với mini-album Rich Man. Mang tham vọng tạo ra cú nổ toàn cầu với concept Rock đường phố hầm hố và hình tượng phụ nữ độc lập, thế nhưng sản phẩm này ngay lập tức vấp phải làn sóng chê bai dữ dội từ công chúng lẫn giới phê bình.

Màn hát nhép trên sóng truyền hình Mỹ khiến aespa bị chỉ trích gay gắt

Trên các diễn đàn lớn tại Hàn Quốc, Rich Man bị mỉa mai là một bước thụt lùi đáng báo động về mặt sáng tạo. Khán giả không ngần ngại chỉ trích phần vũ đạo của nhóm là "thiếu sức sống", các động tác hời hợt như đang trả bài thay vì mang lại năng lượng bùng nổ như thời kỳ hoàng kim. Nghiêm trọng hơn, chuyên trang phê bình âm nhạc uy tín nhất Hàn Quốc là IZM đã dành cho album này một con số đánh giá là 2/5 sao đầy bẽ bàng.

Việc chuyển hướng đẩy mạnh hoạt động ở thị trường US-UK của nhóm không thể đạt được thành công như kỳ vọng

Việc chuyển hướng đẩy mạnh hoạt động ở thị trường US-UK của nhóm không thể đạt được thành công như kỳ vọng. Thay vì tạo tiếng vang bằng thực lực, nhóm lại thường xuyên bị công chúng tại đây "soi" ra việc hát nhép với tần suất dày đặc. Việc liên tục bị khán giả phương Tây phát hiện hát nhép lộ liễu trong hàng loạt các buổi biểu diễn đã lấy thiện cảm cuối cùng dành cho nhóm, khi US-UK vốn là thị trường nổi tiếng với sự khó tính của khán giả trong chuyên môn của nghệ sĩ. Trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế, không khó để tìm thấy hàng loạt video bóc mẽ việc nhóm không hát thật, khẩu hình không khớp với âm thanh lan truyền với tốc độ chóng mặt, biến aespa trở thành đề tài châm biếm là nhóm nhạc “nữ hoàng hát nhép”.

Nhiều bê bối đã khiến aespa đã khép lại năm 2025 bằng một kịch bản tồi tệ

Tổng hòa lại, nhiều bê bối đã khiến aespa đã khép lại năm 2025 bằng một kịch bản tồi tệ nhất. Khán giả có thể tha thứ cho một sai lầm đơn lẻ, nhưng họ khó lòng chấp nhận các sai phạm liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn, cho thấy sự xuống cấp về mặt danh tiếng của aespa. Từ vị thế là những "nữ hoàng" của Kpop Gen 4, aespa đang đối diện với làn sóng chỉ trích từ dư luận và sự mất niềm tin trầm trọng của người hâm mộ, để lại một dấu hỏi lớn về khả năng vực dậy của nhóm nhạc từng rực rỡ nhất nhì làng nhạc xứ Hàn.