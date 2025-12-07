Mới đây, aespa đã tổ chức buổi fansign tại NY Music, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Đây là một trong những sự kiện offline chính thức nằm trong chuỗi hoạt động fan meeting của nhóm, nơi các fan có cơ hội gặp gỡ trực tiếp, nhận album ký tặng và tương tác với các thành viên.

Winter xuất hiện với visual rạng rỡ, tươi tắn như thường lệ, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn tại sự kiện. Cô diện bộ trang phục đỏ nổi bật, kết hợp với chiếc nơ đỏ tinh tế, vừa tạo điểm nhấn đáng yêu vừa toát lên vẻ thanh thuần. Mái tóc được uốn nhẹ, rủ tự nhiên, khéo léo tôn lên gương mặt thanh thoát, làn da trắng mịn và đôi mắt long lanh đầy sức sống. Suốt sự kiện, Winter liên tục mỉm cười tươi sáng, trao ánh mắt thân thiện và những cử chỉ gần gũi với fan.

Tuy nhiên, việc Winter vẫn tươi cười sau khi khiến fan phẫn nộ cũng gây tranh cãi. Thậm chí còn bị antifan thêu dệt “tâm cơ”, cố tình “thả hint” hẹn hò với idol toàn cầu. Mọi động thái của Winter đều bị fan BTS soi kĩ, dệt thêm nhiều thuyết âm mưu.

Từ sau tin đồn hẹn hò chấn động với Jung Kook, nhiều fan không khỏi tò mò, lo lắng về trạng thái của Winter, khi cả hai đều là những gương mặt nổi bật với lượng fan đông đảo. Tin đồn này đã khiến cộng đồng Kpop dậy sóng, với nhiều ý kiến tranh luận gay gắt giữa hai fandom. Một số fan tỏ ra bất ngờ và hoang mang, lo lắng rằng mối quan hệ này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh hoặc sự nghiệp của thần tượng. Trong khi đó, một bộ phận khác lại thể hiện sự ủng hộ và tò mò, liên tục thảo luận về những chi tiết “trùng hợp” được cho là bằng chứng hẹn hò, từ hình xăm, phụ kiện cho đến các khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau.

Về phía công ty quản lý, sau khi tin đồn nổ ra, HYBE - quản lý Jungkook cho biết phía công ty “đang xác minh thông tin”, trong khi SM Entertainment - quản lý Winter vẫn chưa có phản hồi chính thức. Việc cả hai công ty giữ im lặng, không phủ nhận cũng không xác nhận, càng khiến fan và cư dân mạng đặt câu hỏi: liệu “im lặng” có phải là thái độ ngầm chấp nhận hay chỉ là cách tránh làm dư luận xôn xao.

