Tối 7/12, đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ và khách mời thuộc giới doanh nhân, tài phiệt. Tiệc tối được chú ý vì mức độ hoành tráng và những khoảnh khắc xa hoa lộng lẫy bậc nhất. Bên cạnh sự xuất hiện của cô dâu - chú rể, các tiết mục biểu diễn trong lễ cưới cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý, trong đó phần trình diễn của Cẩm Ly nhanh chóng tạo nên phản ứng thú vị từ khách mời.

Những khoảnh khắc lộng lẫy tại đám cưới Tiên Nguyễn:

Ngay sau màn mở đầu của Văn Mai Hương rồi khi cô dâu xuất hiện trong tiếng vỗ tay chúc phúc, Cẩm Ly là nghệ sĩ tiếp theo bước lên sân khấu. Sự lựa chọn ca khúc của "chị Tư" khiến nhiều người bất ngờ. Đi đám cưới nhà tỷ phú, ít ai nghĩ Cẩm Ly lại mang liên khúc miền Tây quen thuộc ra biểu diễn. Chính sự chân chất, giản dị ấy lại tạo nên một màu sắc rất riêng, khiến không gian sang trọng của hôn lễ thêm phần gần gũi.

Cẩm Ly mang đến liên khúc nhạc cưới miền Tây

Cẩm Ly diện áo dài đỏ truyền thống, chất liệu và phom dáng tinh tế tôn sự thanh lịch. Đây cũng là màu sắc phù hợp với không khí hôn lễ, toát lên vẻ trang trọng nhưng vẫn đậm nét văn hóa Việt. Ở tuổi 50, nữ ca sĩ vẫn giữ được nét đẹp nhẹ nhàng, hài hòa. Những hình ảnh cận cảnh được ghi lại cho thấy gương mặt rạng rỡ, nụ cười mềm mại và thần thái cuốn hút của Cẩm Ly, kiểu đẹp trưởng thành và ổn định theo thời gian.

"Chị Tư" diện áo dài đỏ cực tươi

Nhan sắc tuổi 50 quá bén!

Giọng hát của Cẩm Ly nhận nhiều lời khen. Chị vẫn giữ được chất giọng ấm, giàu cảm xúc, đặc biệt phù hợp với dòng nhạc dân ca - trữ tình mà mình theo đuổi nhiều năm. Liên khúc miền Tây vang lên giữa không gian cưới xa hoa tạo nên sự đối lập thú vị nhưng không hề “lạc tông”. Trái lại, tiết mục mang đến cảm giác ấm áp, thân thuộc như một điểm nhấn văn hóa trong bữa tiệc mang phong cách hiện đại.

Cách thể hiện của Cẩm Ly cũng nhận được đánh giá tích cực vì không phô trương. Chị giữ nhịp trình diễn vừa phải, chọn cách giao lưu tiết chế để không làm lu mờ khoảnh khắc của cô dâu - chú rể. Sự dung hòa giữa âm nhạc truyền thống và không gian hôn lễ sang trọng cho thấy bản lĩnh và sự tinh tế của một nghệ sĩ có kinh nghiệm sân khấu lâu năm. Đó cũng là lý do hơn 20 năm đứng trên sân khấu, Cẩm Ly vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng đông đảo khán giả.