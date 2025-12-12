Võ sĩ Việt Nam vừa nhận huy chương vàng tại SEA Games 33 có 1 chi tiết khiến G-DRAGON được "thơm lây"

Chiều 12/12, người hâm mộ thể thao Việt có phen tự hào khi Khuất Hải Nam mang về tấm huy chương vàng (HCV) thứ 18 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Màn thi đấu của võ sĩ sinh năm 2001 ở chung kết hạng cân dưới 67kg là lời khẳng định mạnh mẽ về đẳng cấp và bản lĩnh. Hải Nam thi đấu với tinh thần thép, tung ra loạt đòn đánh chính xác và áp đảo gần như tuyệt đối để khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-1 đầy thuyết phục trước võ sĩ Thái Lan.

Khuất Hải Nam nhận huy chương vàng môn Karate tại SEA Games 33

Người hâm mộ nhanh chóng phát hiện keyring bông cúc được Hải Nam đeo khi nhận giải (Ảnh: Minh Ngọc)

Đặc biệt, trong khoảnh khắc Khuất Hải Nam nhận giải, nhiều người đã tinh ý phát hiện ra anh chàng đeo keyring cúc khuyết cánh trứ danh của G-DRAGON. Hình ảnh lập tức viral, nhiều người cho rằng Hải Nam phải là fan cứng thì mới mang biểu tượng của idol lên tận bục vinh danh. Fan G-DRAGON cực kỳ phấn khích vì nhận ra "người cùng nhà" (anh Long đặt fandom là FAM) nhận huy chương vàng làm rạng danh quốc gia. Khuất Hải Nam đeo bông cúc cùng huy chương vàng SEA Games, như đồng hành với "anh Long" trong khoảnh khắc ý nghĩa này.

Khuất Hải Nam đeo bông cúc cùng huy chương vàng SEA Games, như đồng hành với "anh Long" trong khoảnh khắc ý nghĩa này

Sĩ cả idol lẫn fan, các FAM Việt rần rần khoe khoảnh khắc Hải Nam đeo cúc khuyết cánh nhận huy chương vàng SEA Games 33. Fan Việt tự hào khi fandom của G-DRAGON tiếp tục cho thấy toàn những gương mặt xuất sắc, mỗi người một lĩnh vực với điểm chung là cực giỏi. Nhờ hình ảnh viral của Hải Nam, G-DRAGON cũng được “thơm lây”, cho thấy sức ảnh hưởng của "anh Long" đã len lỏi vào đời sống người hâm mộ. Cảm xúc càng thăng hoa hơn khi mới tháng 11 đây, G-DRAGON biểu diễn 2 đêm tại Hà Nội, thu hút 100 nghìn người tham dự.

Khoảnh khắc đẹp của Hải Nam

"Anh Long" thơm lây nhờ FAM Việt quá giỏi!

Năm 2025, G-DRAGON có sức lan tỏa vượt khỏi âm nhạc và tiếp tục củng cố vị thế biểu tượng văn hóa: trở thành Đại sứ APEC, được trao huân chương văn hóa, tham gia nhiều dự án lan tỏa công nghệ và có sự nghiệp được đưa vào chương trình giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Khi thần tượng tạo được ảnh hưởng đa tầng như vậy, cộng đồng fan cũng trở thành niềm tự hào. Từ nghệ sĩ cho đến người hâm mộ đều mang dấu ấn riêng, G-DRAGON chính xác là "thần tượng của thần tượng".