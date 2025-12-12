Võ sĩ sinh năm 2001 Việt Nam lần đầu dự SEA Games đã đánh cho đối thủ Thái Lan khiếp sợ, xuất sắc giành HCV

Tấm HCV thứ 18 đã chính thức được ghi danh vào bảng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam nhờ công võ sĩ trẻ Khuất Hải Nam ở bộ môn Karate.

Hải Nam giành HCV karate cho Việt Nam

Trong trận chung kết hạng cân dưới 67kg (đối kháng), Khuất Hải Nam sinh năm 2001 đã thể hiện một phong độ hủy diệt và bản lĩnh thép, áp đảo hoàn toàn đối thủ chủ nhà Thái Lan. Dưới áp lực cực lớn từ khán đài và sự kỳ vọng của người hâm mộ, Hải Nam đã tung ra những đòn thế chính xác và hiệu quả, kết thúc trận đấu một cách thuyết phục với tỉ số 6-1.





Khuất Hải Nam ăn mừng với lá cờ tổ quốc

Chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là chiếc HCV thứ 18, mà còn là chiếc HCV quý giá, giúp giải tỏa "cơn khát vàng" cho đội tuyển karate Việt Nam sau những ngày thi đấu căng thẳng. Việc đánh bại đối thủ mạnh là Thái Lan ngay trên sân nhà của họ với tỉ số cách biệt đã khẳng định được trình độ chuyên môn vượt trội và tinh thần chiến đấu quả cảm của võ sĩ trẻ người Việt Nam. Hải Nam quê Thạch Thất, Hà Nội lần đầu tham dụe SEA Games đã để lại dấu ấn đậm nét.